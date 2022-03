Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Las alianzas partidistas en el país ante la complejidad de ponerse de acuerdo.

Las Alianzas partidistas nacionales a simple vista parecen ponerse de acuerdo, pero cuando aterrizan en el ámbito estatal o municipal, es cuando viene la divergencia, porque inmediatamente los partidos buscan “enchufar” a sus candidatos, y es cuando viene la torre de babel, los jaloneos y la sala de espera buscando llegar a un buen arreglo partidista.

Así están las dos alianzas nacionales más vistas rumbo al proceso electoral del 2021, que son encabezadas por el PRI, PAN y PRD de la llamada ala conservadora, mientras que por el ala de la izquierda o de la cuarta transformación esta MORENA, el PVEM y el PT. Aunque el jaloneo interno para ponerse de acuerdo aún continua.

Por ejemplo, el pasado 10 de noviembre los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano anunciaron que harán suyas las propuestas de la iniciativa “Sí por México”, que busca ganar espacios políticos en las elecciones del próximo año. Anunciaron que sus partidos respaldarán la agenda que los representantes de la iniciativa “Sí por México” que recientemente plantearon, con rumbo a las elecciones de 2021. Se destacó ante Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano la necesidad de que ahora sus fuerzas políticas «se constituyan como un contrapeso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores».

Sin embargo, esa es la propuesta de “Sí con México”, y va acompañada con la firma para determinado número de distritos electores federales del país y sus respectivos candidatos a diputados federales que es donde mayormente se han puesto de acuerdo los partidos nacionales, (por ejemplo 100 o 150 distritos electorales federales en alianza), sin embargo, en lo que respecta a las candidaturas estatales como presidencias municipales y diputaciones locales, es donde el problema se agiganta, porque los partidos estatales en diversas entidades federativas buscan o pretenden meter a sus respectivos candidatos que ellos consideran están con mejores posibilidades que el otro y del otro. La negociación se tensa.

Por ejemplo, en Chiapas, se han observado postales reunidos con los tres dirigentes estatales del PRI, del PAN y PRD, pero hasta ahora no hay absolutamente nada para fusionar una alianza con los tres partidos estatales para buscar un consenso y apoyar a determinado aspirante por ejemplo a una Presidencia Municipal o a las diputaciones locales. Se reúnen, se fraternizan, tienen en mente la unidad, pero cuando se trata de valorar a los candidatos municipales, es cuando viene el “frentazo”, y así en los próximos días seguirá la negociación hasta que se consolide la alianza estatal del PRI, PAN o PRD, o si se le adhiere otro, pero ya con sus candidatos en la línea de salida.

En el caso de MORENA, PVEM y PT, pudiera decirse que es diferente, porque aquí la lucha es de siglas y no de candidatos, donde MORENA se considera “autosuficiente”, en candidatos y en siglas, porque el PVEM sencillamente no lo desean mucho menos lo digieren, pero los analistas señalan que a nivel nacional lo que no tiene MORENA es infraestructura. Tiene gente, pero no organizada para estas contiendas electorales, porque el tsunami electoral del 2018 fue la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo la proeza triunfalista, no fue el trabajo de los morenos, pero ahora no ira la figura de López Obrador en la boleta electoral.

Además, hay entidades federativas en el país, donde MORENA se rehúsa a ser aliado del PVEM, porque consideran que “solos” pueden lograr el triunfo electoral, e irse nomas con el PT, que ha sido el aliado leal, y que fue el propio López Obrador junto con Alberto Anaya, dirigente nacional del partido del Trabajo. Al PVEM lo ven como que no fuera de su círculo ideológico y fraterno en la lucha por el país.

Sin embargo, también son variados los escenarios, porque hay entidades donde podría haber una lucha intestina de MORENA contra el PVEM o más bien sus militantes. Pero en Chiapas es muy diferente, porque el gobierno pasado fue gobernado por el PVEM, tuvo la supremacía en alcaldías y diputaciones locales, tiene una estructura electoral tal vez comparable con el PRI, además de contar con mucha población cautiva, y que no se puede negar. Además, hubo apoyo del PVEM para que MORENA triunfara en Chiapas, en lo federal y en lo estatal, quiérase o no. Pero lo más importante es que aquí si “suena” una alianza entre MORENA y el PVEM, porque hay muchas *sinergias y concordancias*.

Ante esta algarabía electoral que vive el país, seria apocado no pensar que las alianzas tendrán problemas en varias entidades, tanto de la alianza de la derecha como la alianza de la izquierda, es la lucha de la tercera con la cuarta trasformación, donde los ojos estarán en la Cámara de diputados a nivel federal, y por otro lado en las principales ciudades del país.

Por ejemplo, la última, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) acordaron conformar una coalición para disputar la alcaldía de Centro (Villahermosa) en las próximas elecciones de 2021, cuya candidatura encabezará un militante del PRI. Dixe.

Rapiditas. – Por cierto en Chiapas ha trascendido que pretenden dar un “golpe mediático”, pues buscan traer al payaso “Brozo”, para gravar desde tierras de la marimba y aventarle cachiporrazos y jiribilla al PVEM y sus protagonistas principales. Se filtró la información de que “El hermano Brozo” podría aparecer grabando un programa aventándole esa “plaga de incertidumbre y satanizaciones” solamente para señalar que el aliado y asociado partidista es negativo. Evidentemente hay “grilla barata” de algunos Morenistas. Ver para creer…El diputado federal José Luis Elorza, que anda persiguiendo a donde quiera que va, a la dirigencia nacional de MORENA, que lidera Mario Delgado, fue a decir a San Cristóbal de las Casas, que ya es el bueno para la “Silla china” de Tapachula, y que él es “Juan Camaney”. Pero en Tapachula dicen que serán “dos sillas chinas” porque quien lo asesora y es el auténtico que le gusta las historias electorales es su hermano el medico dentista de nombre Rubén, que ahí lo lleva a todas partes. Y tienen razón en Tapachula, de su inoperancia y falta de conocimiento, salió de un mostrador de perfumería. Pregúntele de la marca de un perfume y se lo sabe todo empezando por su PH…Así las cosas…Pocos saben que el alcalde Tuxtleco Carlos Morales, buscó por todos lados un acercamiento con los dirigentes nacionales del partido guinda, que estuvieron hace días en Chiapas, pero no lo dejaron llegar, porque no es de MORENA, sino del PES, además de que es el personaje que ha desdibujado a MORENA en la capital de Chiapas., por su pésimo trabajo y denuncias de corrupción. Porque Carlos Morales ya dice dentro de su primer círculo que será diputado federal por el distrito electoral federal capitalino. ¿Cómo la ven? Dixe.

PD: La buena noticia es que se dio el banderazo de salida dela rehabilitación del tramo carretero del Libramiento Sur de Tapachula por parte de la SCT y Obras Públicas del Estado. Una carretera de suma importancia que une inclusive a México con Guatemala. Bien por la Presidencia Municipal de Tapachula que dirige Rosy Urbina.