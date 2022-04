Poder y Dinero

Las cifras que se vieron en el II Informe

· Economía podría caer hasta el 14%

· Impacto devastador en El Pueblo

· Tardaremos 5 años en recuperarnos

· Beneficia a la élite burocrática de Morena

El alma tiene ilusiones, como el pájaro alas. Eso es lo que la sostiene.

Víctor Hugo, escritor francés.

Víctor Sánchez Baños

La crítica al mensaje del II Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, versa sobre la falta de autocrítica y de resultados. Sobre el primer aspecto, ningún presidente, a través de la historia presentó en sus informes datos que pudieran opacar su administración. De los resultados, ahí es donde está la debilidad del gobierno, que siempre mira hacia atrás y no para adelante. En el pasado hay autores del desastre, pero fueron “perdonados”.

La autocrítica es impensable. Para ello estamos los analistas.

Los datos fuertes que no estuvieron en el Informe destacan el impacto de la crisis sanitaria y el confinamiento. No sólo ha disminuido el número de personas con un trabajo, sino también las remuneraciones de quienes lo conservan. Sus ingresos no alcanzan a ellos y sus familias para subsistir; entre abril y mayo esta proporción subió de tres a cinco de cada 10 trabajadores Un máximo histórico y las mujeres son las más afectadas. El 55% de la clase trabajadora no le alcanza para comprar una canasta básica.

Las previsiones estiman que el PIB podrá caer a finales de año entre el 10 y el 14%, lo que repercutirá en una pérdida, aún más severa, de empleo y el bienestar económico de todos los mexicanos. Aunque hay señales que se frenó el desplome, es claro que tardará entre 3 y 5 años lograr recuperar los niveles de 2019 y, de ahí en adelante.

En lo político no se dijo que el partido en el poder, Morena, se comporta de la misma manera, o peor, que el PRI, su principal ejemplo a NO seguir. La mayoría de las promesas de campaña, que no se tocaron, no se han cumplido en un tercio del sexenio.

Los negativos son mayores. No es culpa de la pandemia, sino de una estrategia cargada de ideología de izquierda (no en favor de las clases pobres), sino en favor de la élite burocrática.

PODEROSOS CABALLEROS

DULCE MARÍA SAURI

En medio de groserías y corrienteses del PT, dolido porque no le dieron la mesa directiva a Gerardo Fernández Noroña, tomó posesión Dulce María Sauri Riancho, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. De penita ajena la ignorancia de los diputados del PT.

CUITLÁHUAC, UN GOBERNADOR MUY DÉBIL

Es impresionante la necesidad del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, para llamar la atención del Presidente con zalamerías, aunque peque de ignorante. Le pidió, otra vez, quitar la concesión del Puerto de Veracruz “a una empresa privada”. No entiende que la APIVER es una empresa gubernamental. Dice, además, que no recibe aportaciones de la API. Cuitláhuac no ejerce autoridad para exigir lo que por ley le corresponde. Un gobernador débil, perjudica a su pueblo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: ONEST LOGISTICS

Liderado por Rubén Imán, promueve la inclusión laboral, educación, salud y medio ambiente, garantizando el bienestar de sus colaboradores, para generar un mayor número de empleos y contribuyendo así, a una recuperación económica sostenible en nuestro país. Cumple programas de sustentabilidad, equidad de género e inclusión de personas con alguna discapacidad y provenientes de grupos vulnerables, cumpliendo su principal misión que es promover el desarrollo de habilidades de cada uno de los colaboradores, ofertando oportunidades de crecimiento en un entorno de aprendizaje.

