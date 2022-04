Las declaraciones de un árbitro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático

(Segunda parte)

Robert Hunziker

Duele, y cuesta creer que podamos perder al organismo vivo más grande del planeta. Eso es todo lo que uno necesita saber para tomar conciencia de que algo está terriblemente mal. La selva amazónica y la GBC son los dos “canarios” más importantes en la “mina de carbón” del planeta. Ambos están sometidos a un estrés considerable, y están muriendo.

El doctor Carter ha rastreado los incendios en el Amazonas durante seis años, a través de informes satelitales de la NASA. A principios de mes, “estaba conmocionado hasta la médula”, monitoreando más incendios en la selva amazónica de los que jamás había visto. “Muchos, muchos, muchísimos más incendios… Esos incendios, que ahora miro cada dos días, ahora están invadiendo y apareciendo en todo el Amazonas. Estos incendios, por cierto, son intencionales”.

Con incendios masivos despuntando en todo el mundo, en todos los continentes excepto en la Antártida, Carter recomienda que las naciones del mundo se unan con el fin de ejercer presión y detener los incendios del Amazonas, “para que el Amazonas quede en algún tipo de estado de recuperación, y no completamente destruido”.

Además, los incendios, interminables y sin precedentes, están afectando duramente a Siberia. Aparentemente, estos incendios nunca se extinguirán. Rusia los llama “incendios zombis” porque disminuyen, pero siguen ardiendo a un ritmo menor, una turba humeanteen el invierno, para regresar con fuerza en primavera y verano, emitiendo grandes cantidades de CO2 a la atmósfera.

A modo de análisis definitivo, parece que la supervivencia de una civilización como la actual significa que el programa neoliberal del capitalismo actual necesita una reforma importante. La comunidad mundial ha estado completamente expuesta a la crueldad y la rapacidad impulsadas por un capitalismo neoliberal desenfrenado, o casi desenfrenado que, por ejemplo, busca y captura los salarios más bajos del mundo junto a las regulaciones más débiles del mundo para fabricar bienes destinados a las personas más ricas… y eso es solo el comienzo.

Según Carter “es absolutamente necesario que cambiemos la dirección económica del mundo, ya que el sistema actual destruye nuestro planeta cada vez más rápido. Es la sexta extinción masiva, acelerada a un ritmo increíble.” […] “Es, sin duda, la extinción más rápida que jamás haya experimentado la Tierra”.

Estas son palabras de lucha en Australia y Nueva Zelanda, donde ya han tenido rasguños significativos, una vista previa de la devastadora imagen final, con un calentamiento global desbocado alrededor de 2019, cuando los murciélagos cayeron muertos del cielo, las calles se doblaban o la fruta de los árboles se cocinaba “por dentro”: demasiado calor durante demasiado tiempo.

“Si seguimos emitiendo gases de esta forma, no hay duda de lo que sucederá. La Tierra se convertirá en un lugar intolerable para vivir, asediada por olas de calor intolerables, y esas olas de calor no solo serán intolerables, sino que aplastarán nuestros cultivos, porque hay un límite determinado de calor que los cultivos pueden tolerar, incluso con riego” (Carter).

El destacado análisis de Hot House Earth (Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, Will Steffen, Johan Rockström, et alt.) hace un par de años alarmó a mucha gente, pues discutía el peligro de las retroalimentaciones climáticas en cascada, impactando en componentes individuales del sistema climático. Hoy en día hay un problema, un problema gigantesco: “En realidad, todo está sucediendo al mismo tiempo”. (Carter)

Roger Hallam: “Hemos establecido dos cosas hasta ahora en esta entrevista: (1) Si esto continúa (el abuso y uso excesivo del clima) no quedarán humanos; los humanos van a morir, y será el fin de la raza humana. (2) El mecanismo por el cual esto sucede es el efecto compuesto por la activación de las retroalimentaciones y, posteriormente, la activación de más y más ciclos de retroalimentación, más puntos de activación”.

En consecuencia, lo que está evolucionando es un “escenario de muerte lenta” con cientos de millones de personas muriendo de hambre, la etapa final del macabro juego del calentamiento global exacerbado. Condiciones climáticas similares han sobrevenido en el pasado, pero nunca tan rápido. La naturaleza es mucho, mucho más lenta que el ritmo humano actual, y los dos ingredientes se mezclan como el agua y el aceite.

En este sentido, la escasez de alimentos y agua son los principales riesgos para la supervivencia humana en un mundo de ecosistemas colapsados. Es un hecho conocido que el calor global excesivo causa múltiples niveles de daño a los cultivos. Lamentablemente, con el mundo ya a 1,3°C por encima de la era preindustrial, otros 0,2°C convierten algunas regiones de cultivo en “zonas rojas” parpadeantes.

“Perderemos la producción de alimentos a 1,5°C” (Carter).

En toda la entrevista, el peligro parpadea: “Todos los datos recopilados, vistos en conjunto, indican una tendencia común acelerada, síntoma de una biosfera que se dirige al colapso, lo que significa que la especie humana se perderá” (Carter).

La agricultura es uno de los peores infractores del sistema climático. En todos los aspectos, la agricultura orgánica es la mejor forma de agricultura. La agricultura moderna es un gran emisor de gases de efecto invernadero y otras sustancias químicas sospechosas. Irónicamente, cambiar las prácticas agrícolas es otro “imprescindible” para sobrevivir.

Carter: “Debemos cambiar nuestra agricultura para sobrevivir… Todos los planes energéticos y climáticos, de todos los gobiernos y corporaciones en todo el mundo se enfocan en el incremento de la producción, pero también en el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, nos dirigimos a un mundo posagrícola. Estamos transformando el clima de los últimos 10.000 años, convirtiéndolo en un clima completamente diferente que no es un clima agrícola”.

Un mundo posagrícola se define como uno sin alimentos suficientes para alimentar a todas las personas. La escasez golpea con fuerza, las tiendas de alimentación tendrán sus estantes vacíos, como ocurre ya en algunos lugares del mundo.

Ante la evidencia científica de los problemas que se avecinan, los únicos planes que tiene la sociedad en general para combatirlos conducen al “suicidio global”. El sistema económico actual hunde sus raíces en el final del siglo XIX, una “Edad Dorada” en la que nunca nadie había escuchado la palabra ecosistema.

Hallam: “Si no hay suficiente comida y existen enfermedades infecciosas en el corazón del sistema político y económico, entonces se avecina un profundo colapso social. El colapso social nos devuelve al tema de la seguridad del transporte de alimentos… En otras palabras, como todas estas cosas están interrelacionadas, se vuelven “exponenciales”. Suceden rápido, y no solo se infiltran gradualmente en las sociedades; una vez que una sociedad cruza cierta línea, caerá en un torbellino de muerte. Eso es lo que estamos viendo ahora”.

Carter: “Ahora nos enfrentamos a lo que la gente llama ‘lo impensable’. Pero, irónicamente, no podemos permitirnos el lujo de no pensar en ello. Ese es uno de los principales valores de XR: desafía a la gente y les propone para a pensar, prestar atención”.

Hasta la fecha, está claro que las advertencias no han funcionado: “Por ejemplo, la Evaluación del IPCC de 2007 enfatizó, una y otra vez, que las emisiones tenían que estar en declive para el 2015, marcando el límite de 2°C. Ya llegamos años y años demasiado tarde” (Carter). Esto fue hace ya trece años.

Según Carter, “la comunidad mundial necesita hundir sus dientes en la ciencia y despertar. El mundo necesita mirar de frente lo que está sucediendo. Nuestras perversas formas económicas están destruyendo el planeta, perturbando todos los océanos, envenenándolos, acidificándolos, con un calentamiento que perturba y rompe todas las corrientes oceánicas saludables… Esta es la definición del mal” (Carter).

Pero hay soluciones: “La acción más efectiva, la definitivamente efectiva, inmediata y factible, es que todos nos hagamos veganos. Y no es irónico. En teoría, todos podríamos hacer eso y, si lo hiciéramos, las emisiones disminuirían inmediatamente”.

Hallam: “Este tipo de cambios radicales en nuestro estilo de vida personal son ahora más necesarios que nunca. No nos andemos por las ramas, porque son necesarios. Es necesario que la gente reduzca masivamente sus viajes; es necesario que las personas revisen sus estilos de vida, sus trabajos y sus carreras. Porque nos enfrentamos a un sufrimiento masivo e indescriptible de miles de millones de personas si no lo hacemos, y parece inevitable. No puedo evitar sacar esa conclusión.”

Extinction Rebellion está a la vanguardia de este nuevo mensaje fundamental, que es el siguiente: “Si un gobierno no cambia, nosotros entraremos practicaremos la desobediencia civil contra el gobierno, con el fin de reducir drásticamente las emisiones de carbono… En realidad, no es eso lo complicado, ¿verdad?

Al final de la entrevista, el doctor Carter dibuja un rayo de esperanza, la posibilidad de una “Edad de Oro” diferente. Reconociendo que la humanidad ha logrado mucho hasta ahora (algo que, dice, no debemos olvidar), sugiere que debemos comenzar a construir sobre este legado, dejando atrás todo lo que es destructivo.

Pero queda poco tiempo.