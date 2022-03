Cafetómano

Bernardo Figueroa

Las donaciones para AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló de qué vivía antes de ganar las elecciones presidenciales de 2018.

De acuerdo con el mandatario, sus percepciones provenían de los depósitos que hacía “la gente” en una cuenta que tenía abierta en Banorte y que más tarde se canceló.

“Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en un banco, en Banorte, en donde depositaban dinero para mantenernos”, explicó.

“Yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí. Esto, por años, hasta que nos clausuraron la cuenta. Primero, la teníamos en otro banco -no era Banorte- y por represalias nos la cancelaron. Le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González, que a pesar de la situación tan difícil de represión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta”, agregó.

El sueldo actual de AMLO como Jefe del Ejecutivo es de 111,900 pesos y ha dicho que también obtiene dinero de las regalías de los libros que publica.

LA MAÑANERA DE AYER

El presidente Andrés Manuel López Obrador da su conferencia matutina desde Aguascalientes, acompañado del gobernador Martín Orozco, quien afirmó que el estado es uno de los tres más seguros de México, «con una percepción que está por debajo de la media nacional». «Prueba de ella son las posiciones que tenemos a escala nacional en la comisión de delitos de alto impacto: de 2018 a 2020 tenemos una última posición en homicidios dolosos, el número

Ante ello, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseveró que en Aguascalientes «vemos una ligera baja en relación a la tendencia histórica, se está reduciendo más, las cantidades son muy bajas, son cantidades sumamente reducidas». Sin embargo, reveló que el delito de narcomenudeo «tiene un ligero incremento y su tendencia histórica ha ido a la alta, ocupa el quinto lugar». Indicó que el municipio de Aguascalientes concentra 69 por ciento de la incidencia delictiva, «están siendo atendidos». El gobernador Martín Orozco pidió evitar linchamientos mediáticos que distraigan la lucha contra la violencia en el país, «evitemos linchamientos mediáticos y cualquier otra forma que cause distorsiones que nos distraigan en esta lucha».

LA DENUNCIA DE LOZOYA

López Obrador comentó que ya terminó de leer la denuncia de Emilio Lozoya, «la terminé de leer al mediodía, me hubiese dado una pesadilla, está fuertísima, ya terminé, y hay cosas que vamos a decir anecdóticas: lo del Ferrari, por ejemplo, o lo de la bolsa de la periodista. Pero hay cosas de fondo, como lo de Etileno XXI, o sea, el contrato que se le entrega como un subsidio de 25 por ciento, estamos hablando de cientos, sino de miles de millones de pesos, hay que hacer la cuenta». Destacó que se debe esperar a que termine la investigación tras las acusaciones del ex director de Pemex, «es un momento histórico el que estamos viviendo, es ahora o nunca, o sea, es la historia, si no se limpia a país ahora, va a ser muy difícil».

DEBEN LLAMAR A DECLARAR A MI HERMANO: AMLO SOBRE VIDEO

El Presidente dijo que su hermano Pío López Obrador y el ex coordinador de Protección Civil, David León, deben ser llamados a declarar sobre el vídeo que se filtró ayer, en el que se ve ambos intercambiar dinero. «Tenemos que actuar de manera consecuente, esta revelación estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la FGR y presentar una denuncia o los ex presidentes o sus representantes, me refiero a Peña Nieto, Calderón a Salinas de Gortari o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponde. «No tiene nada que ver este dinero con la elección presidencial de 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones y que una vez presentada la denuncia se inicien las investigaciones se llame a los implicados y se actúe legalmente, cero corrupciones y cero impunidades, sea quien sea», dijo.

El Presidente indicó que ya sabía sobre la existencia del video desde hace cinco días, luego de que David León lo contactó para avisarle que recibió una llamada de advertencia sobre su posible filtración.

Comentó que le recomendó enfrentar la denuncia y no aceptar el cargo de director de la empresa distribuidora de medicamentos, hasta que se resuelvan las acusaciones por el video. Asimismo, mencionó que tanto a su hermano Pío como a David León les recomendó no ampararse, para evitar sospechas. «Yo le recomendaría a Pío y a David, con todo respeto son libres, que no se amparen, que den la cara, porque yo tengo la experiencia cuando el éxodo hasta me pagaron la fianza, pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza es porque ya existe una sospecha y el que nada debe nada teme», resaltó.

LA SALUD EN JIQUIPILAS

El Gobierno Municipal trabaja sin bajar la guardia en el tema de salud a través de estrategias que permitan reforzar las acciones a favor de la población en general, ya que ha sido el principal objetivo del amigo del pueblo.

En este contexto, autoridades del Ayuntamiento y funcionarios públicos de salud se reunieron en la sala de Cabildo el pasado miércoles para participar en una capacitación.

El curso consistió en la integración de las brigadas de búsqueda intencionada para ciudadanos que presenten síntomas de Covid-19 con la finalidad de darles la atención oportuna y eficaz.

Participó personal de la Presidencia Municipal y elementos de protección civil, a quienes se les impartieron temas de relevancia a cargo de funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria Número I.

Asistió Reina Selvas Domínguez, Coordinadora de Atención Médica del Distrito de Salud Número I; Luis Manuel Malo Medina Secretario Municipal y Carlos Cal y Mayor Palacios, Director de Ecología y Salud entre otros funcionarios.

Justamente para reforzar los trabajos de salud la mañana de este jueves se realizó una reunión nuevamente con el organismo de salud pública representado por la Jefa Amanda López Melgar tratando el tema de la pandemia para prevenirlo y evitar contagios.

De la misma manera, se habló de otras enfermedades como es el Dengue, Chikungunya y Zika, debido a su importancia en esta época y tema del cual el Presidente Municipal ha estado muy al pendiente.

Es importante mencionar que se abrió un módulo de atención que estará disponible en horario laboral, además de una línea telefónica con disponibilidad las 24 horas del día para atender a pacientes con síntomas de Covid-19.

El amigo del pueblo reconoce el trabajo de las instituciones de salud del orden municipal, estatal y federal en esta contingencia del coronavirus y las acciones a favor de la salud, por lo que reafirma su compromiso por todos los jiquipiltecos.

Desde el café: Gracias al trabajo comprometido y en unidad, el Secretariado Ejecutivo del #SESP, encabezó el “Fortalecimiento y Dignificación de las y los Policías Municipales 2020” en el municipio de San Fernando, Chiapas; donde se llevó a cabo la entrega de equipamiento y kits de uniformes para las y los policías municipales. El municipio de San Fernando, Chiapas; refuerza sus capacidades operativas con este equipamiento, con el firme objetivo de continuar con la preservación del orden y la paz en este municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Para terminar: “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia” lo dijo el escritor británico Samuel Johnson.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

