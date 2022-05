Asesoría Legal

Las mujeres en el poder

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Tal como Cleopatra obtuvo el poder controlando totalmente a Julio Cesar el Emperador, el cual fue un militar y político de la última etapa de la Republica Romana, obviamente nacido en Roma en el mes de Julio del año 100 a. c. asesinado en el Senado por varias personas, aunque en vida tuvo muchas mujeres, hubo una en especial que es reconocida en el mundo entero, Cleopatra, fue reina de Egipto, hay mujeres en el mundo que tienen mucho liderazgo y manejan la política, varias de ellas son empresarias, políticas, etcétera, sin embargo, las mujeres del mundo entero enfrentan otra realidad, el machismo, muchos hombres como México no votan por una mujer para puestos de elección popular, México no ha tenido una mujer presidenta, sin embargo, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha llevado a cabo investigaciones donde en las presidencias municipales donde las mujeres han ganado no gobiernan ellas sino sus esposos, el machismo no se va acabar de la noche a la mañana por falta de valores en las familias, en las comunidades los hombres acostumbran a poner a sus mujeres como candidatas a un puesto de elección popular cuando ellos terminan una administración municipal, no les dan respeto a sus mujeres, sino las usan para beneficio propio, el ser empresaria y política les da poder, ese poder que a veces las mujeres usan para ayudar a los demás, sin embargo, no todos piensan ni actúan igual, la mayoría de los hombres que ha estado en el poder político en el mundo no lo usa para ayudar a los demás, sino para beneficiarse personalmente, el pensamiento de la mujer es más para ayudar a las mujeres y en general ya que ellas saben lo que las demás mujeres del mundo han sufrido, incluso, en las guerras que Estados Unidos ha llevado en contra de otros países, los soldados estadounidenses han violado un sinfín de mujeres y niñas durante las guerras, nadie los castiga ni nadie los toca por el simple hecho de ser estadounidenses, sin embargo, algo si pasa, Estados Unidos le tiene miedo a México porque su presidente durante su mandato no ha puesto un pie en México por miedo a que le hagan algo por las tantas y tantas cosas desprestigiosas que Donald Trump ha dicho contra México, presiento que una mujer que gobierne México estaría muy bien, ese es el verdadero cambio, el cambio en México no sería cambiar de partido político o de personaje hombre para gobernar el país, mucha gente no sabe el significado de “cambio”, cambiar es poner a una mujer a gobernar México por el bien del país y de las mexicanas y mexicanos, estoy muy seguro que una mujer gobernando México cambiaría todo el panorama y daría vuelta de 360 grados las estadísticas financieras de México para bien, pero, que no sea una mujer manipulada por algún hombre, que otras mujeres sean sus asesoras y que la mayoría del gabinete y toma de decisiones esté compuesto por mujeres, los esposos que son machistas son aquellos que les dicen a sus mujeres que no deben salir de casa, aun teniendo la mujer estudios universitarios tiene prohibido salir de casa, les recortan las alas, pero, ellos no tienen la culpa, la culpa la tienen ellas porque permiten que manipulen sus vidas como su esposo o pareja quiere, la mujer que sabe volar alto es aquella que hace y amasa fortunas grandes, la mujer es más centrada que los hombres, ya que la mayoría de los hombres no saben administrar su dinero ni sus fortunas, pero, muchas mujeres enfrentan un límite profesional para acceder a puestos de alta dirección, aun y con ello, muchas mujeres ocupan mandos medios y las empresas se dan cuenta que los beneficios de tenerlas es que el pensamiento femenino trae negocio, hoy en día, varias mujeres figuraron en la lista de multimillonarios de Forbes, las mujeres son más asertivas que los hombres, la capacidad que las mujeres tienen son para entrar en puestos de alta dirección, hay ciudades en el mundo muy desarrollados gracias a la inteligencia de la mujer, de igual manera en los medios de comunicación las mujeres casi siempre son las que toman las decisiones, el mundo se mueve gracias a los medios de comunicación y a la mercadotecnia, si comparamos a hombres gobernantes y mujeres en la misma posición, casi siempre son los hombres los que salen demandados y no las mujeres por desvío de recursos, y cuando una mujer es señalada como la anterior titular de Desarrollo Social no es tal vez porque ella haya robado algo, sino porque tuvo malos colaboradores y por ser la titular es quien debe dar la cara, tuvo la valentía no de fugarse sino de dar la cara y ponerse tras las rejas, pero, sus colaboradores la dejaron sola sin dinero y ellos con todo lo que se robaron, y estoy hablando de Rosario Robles, hombres funcionarios robaron dinero a costas de las faldas de una mujer, que vergüenza, muchas mujeres ocupan altos cargos en empresas de consumo masivo, varias de ellas son presidentas de consejo de administración, otras directoras generales y propietarias de sus mismas marcas, son mujeres que no cualquier hombre las convence porque tienen una mente muy centrada y un corazón algo duro, se necesita tener la mente fría y no enamorarse ni dejarse manipular por nadie, los novios en las mujeres adolescentes o jóvenes en su mayoría solo les quitan el tiempo y les recortan sus alas y aspiraciones, muchos hombres se encuentran mimados por sus mamás y en lugar de ayudar y beneficiar a sus hijos que los llaman “bebés” les perjudican la vida no solo a ellos sino a quien es su novia, pareja o esposa, es común que cuando un hombre concluye sus estudios académicos cree tener el mundo a sus pies y que con eso ya puede formalizar una relación para casarse, sin embargo, son 10 años los que una mujer debe esperar para hacer familia y desechar cualquier relación, de lo contrario y muy lamentablemente les truncan sus vidas por dejarse manipular y dejarse guiar por niñitos o hombres mimados por sus mamás, la mujer en México debe gobernar cuando menos la mitad del país políticamente, tomar posiciones de alto mando en las empresas y tener sus propias empresas, las mujeres cuando se proponen algo cumplen sus metas, yo en lo personal estoy a favor de que México sea gobernado de ahora en adelante por una mujer, México debió haber sido gobernado por una mujer desde hace muchos años, sin embargo, México tiene muy arraigado el machismo en los hombres, abuelas y abuelos que creen seguir viviendo en el siglo pasado.