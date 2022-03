Buró de crédito

Las preguntas más frecuentes durante la Semana Nacional de Educación Financiera 2020

Wolfgang Erhardt, Vocero Nacional de Buró de Crédito

Buró de Crédito estuvo presente con conferencias gratuitas durante el evento de educación financiera más importante: La Semana Nacional de Educación Financiera de la CONDUSEF.

Todos los años, Buró de Crédito me envía de gira por todos los Estado otorgando conferencias gratuitas de educación financiera. Es una labor que considero muy importante pues a pocas personas se les enseña cómo usar correctamente sus créditos y cómo sacarle provecho a su Reporte de Crédito en Buró de Crédito. Parte de estas actividades incluyen participar con conferencias y un stand en la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) de la Condusef.

Este año, por el Coronavirus, el stand fue virtual y las 22 conferencias fueron impartidas de forma remota, pero en vivo, a través la magia de Internet. En todas las conferencias hubo espacio para que el público pudiera plantearme sus preguntas para darles respuesta.

A continuación, quiero compartirles las preguntas que se presentaron con mayor frecuencia y, por supuesto, darles también su respectiva respuesta:

¿Por qué aparezco en Buró de Crédito si pago bien mi crédito?

Respuesta: Estar en Buró de Crédito significa que pediste o que ya tienes un crédito. Buró es una gran base de datos donde se registra el historial crediticio sea este bueno o no tan bueno; estar en Buró de Crédito es totalmente normal.

No había pagado, pero ya me puse al corriente en mis pagos ¿por qué no me borran de Buró de Crédito?

Respuesta: Cuando haces algún movimiento como pagar, el Reporte de Crédito se actualizará a más tardar en 10 días. En este caso dirá que tuviste ciertos retrasos pero que ya estás al corriente. Continúa tomando buenas decisiones de pago para ser cada vez más atractivo para los otorgantes de crédito.

¿Es cierto hay quienes pueden modificar mi Reporte de Crédito o incluso eliminarlo?

Respuesta: No; quien te lo ofrezca es un defraudador; te va a robar tu dinero y muy probablemente también tu identidad si es que le enviaste documentación tuya. Si quieres conocer la fecha estimada de eliminación de algún crédito cerrado puedes consultar tu Reporte de Crédito, sección “Resumen de créditos”.

¿Qué puedo hacer para mejorar mi Reporte de Crédito?

Respuesta: Ponte al corriente en tus pagos o liquida el total del adeudo. Si el motivo del no pago es porque no te alcanzan tus ingresos, deja de contraer más deuda y enfocarte a lo que ya tienes. Reestructura tu adeudo, busca a la empresa que te presta y pregunta por esta opción. Lo que se busca es un cambio en las condiciones de tu crédito para que la mensualidad sea más baja y puedas continuar pagando la totalidad de tu crédito. Otra opción es pagar una quita (pago parcial de la deuda) esta opción no es tan buena porque no pagarás el total y eso se verá en tu historial. No pagar es la peor opción porque genera un historial poco atractivo e intereses moratorios, entre otras cosas. Si tienes muchos créditos abiertos tal vez no tengas la capacidad de pago suficiente, cierra aquellos que no necesitas.

Hay un error en mi Reporte de Crédito, ¿qué hago?

Respuesta: Ingresa una Reclamación en www.burodecredito.com.mx

Dos al año son gratis; Buró pasará tu queja a la empresa que generó el registro y en 29 días a más tardar recibirás una respuesta. En caso de que no estés satisfecho con la respuesta a la Reclamación puedes acudir a la Condusef (créditos financieros) o la Profeco (créditos comerciales) o la Prodecon (créditos fiscales).

¿Dónde se puede obtener el Reporte de Crédito?

Respuesta: En www.burodecredito.com.mx, tels. 55 5449 4954 y 800 640 7920. Tu Reporte de Crédito Especial es gratis una vez cada 12 meses. Ten a la mano los datos de tu tarjeta de crédito, crédito automotriz y crédito hipotecario, en caso de tener estos créditos, para poder pasar los filtros de autenticación de identidad.