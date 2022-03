Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Las salas de salud VIP del ISSTECH de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, deben de investigarse

Las salas de salud VIP, que se instalaron presuntamente en el ISSTECH en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula no solamente debe de investigarse, sino aplicar la ley porque se considera que se cometieron muchos delitos en la conformación de este tipo de asistencia médica que tenía como prioridad darle atención a políticos y a gente adinerada para que fueran atendidos con favores y atenciones especiales, sí se enfermaban del covid 19.

Se trata de postales indignantes e insoportables porque es la primera vez que se sabe que hay en materia de salud pública, chiapanecos de primera y segunda categoría, sin embargo con la investigación del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, salió a relucir que existían este tipo de espacios de salud para chiapanecos de primera línea, lo que implica que se cobró por muchos servicios médicos y hubo varios dizque profesionales de la medicina que se despacharon con la cuchara grande, lo que evidentemente amerita una investigación seria y profunda, porque se engañó a las autoridades estatales, al pueblo, y prácticamente la pandemia fue para sacarle provecho algunos vivales.

Inclusive la propia Fiscalía de Chiapas ya abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos de “atenciones médicas VIP” en Chiapas, y hasta el propio abogado defensor de Grajales Yuca, reconoció que en efecto existían este tipo de salas VIP en el ISSTECH, que después que salió a relucir el caso de su cliente, intempestivamente fueron desmanteladas este tipo de consideraciones de zona reservadas para atención médica a políticos y personas con recursos económicos. Un caso excepcional de cómo se estaba manipulando el servicio médico en el estado de Chiapas, al grado de que hubo enfermos de coronavirus en Chiapas que tenían protección especial en salud, lo que no deja de sorprender.

Por cierto, desde este fin de semana el médico Grajales Yuca, pasó de prisión domiciliaria a libertad con firma periódica cada 15 días, con prohibición para salir del Estado, en tanto concluye el plazo solicitado por la Fiscalía General del Estado para concluir su investigación. La resolución referente al caso del médico Gerardo «N» fue autorizada en una Audiencia realizada dentro de los tiempos y formas de Ley en un ejercicio del 14 de agosto del 2020.

Habría que ver como resulta finalmente el desenlace de este caso de enfermos VIP de covid 19, en Chiapas, en el estado más pobre del país, pero que contaba con su VIP en atención médica. Sorprendente la escenografía de la salud VIP en esta parte del sur del país. Veremos y diremos.

Grandes logros con el operativo Antipandillas que se implementó en frontera sur

Desde que inició la estrategia estatal “Operativo Antipandillas” en la franja fronteriza con Centroamérica, los logros han sido extraordinarios con este fenómeno de extranjeros proveniente de países centroamericanos, donde lamentablemente muchos de ellos son pandilleros que solamente vienen a delinquir a México, y lo peligroso es que este tipo de éxodos que nos están llegando se ha sabido que traen a cuestas ordenes de aprehensión en sus países de origen, lo que confirma que la frontera sur de México, y muy en especial Chiapas, se está llenando de extranjeros peligrosos, y que hasta ahora el gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha asumido una responsabilidad que conlleve a toda una estrategia de seguridad para atener esta problemática.

El Operativo Antipandillas ha tenido mucho éxito en Tapachula, Suchiate, Comitán, y Palenque, donde se ha detenido un numeroso grupo de extranjeros centroamericanos cometiendo graves delitos que van desde asaltos hasta homicidios, por ejemplo este fin de semana la Fiscalía de Chiapas, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, informó que ha logrado la ubicación de nueve integrantes de la MS-13 y Barrio 18 con órdenes de aprehensión vigentes en El Salvador y Honduras, lo que muestra el peligro de personas que están ingresando ilegalmente a México.

Derivado de las acciones operativas encabezadas por la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, se han obtenido resultados contundentes para prevenir y combatir conductas delictivas de grupos pandilleros.

Queda plenamente demostrado que Chiapas sigue siendo una geografía estatal que está más dirigido a convertirse en una entidad recibidora de extranjeros nocivos y portentosamente peligrosos, donde muchos de ellos se internan al territorio nacional.

Rapiditas. – Este viernes se llevó a cabo una junta virtual dentro de la plataforma zoom con el título “Chiapas Agroalimentario”, que organizó en su carácter de coordinación Carlos Vila Serrano, donde participaron Diputados federales, locales, funcionarios estatales, servidores del Consejo Nacional Agroalimentario, organismos y asociaciones del Soconusco y medios de comunicación. Un evento que mostró que los expertos y conocedores del tema tienen mucho que aportar para que la justicia aterrice en esta frontera sur y alcance su desarrollo industrial, portuario y muy especial su agroalimentario, donde se pueden hacer maravillas porque esta entidad chiapaneca no deja de ser una abarrotera nacional en productos, pero que le falta su valor agregado, pero que el centralismo federal debe de voltear los ojos a Chiapas, donde todavía la federación tiene una asignatura pendiente por su mexicanidad, además que ha aportado mucho a México…..La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, informó que a la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), este miércoles, también asistirán los integrantes del gabinete legal y ampliado. Sánchez Cordero informó a los integrantes de la CONAGO, en una reunión virtual, la asistencia del gabinete legal y ampliado de AMLO; por la que destacó que el diálogo y la unidad son “pilares de la 4T”. Se dio a conocer que la reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto en San Luis Potosí, cuyo gobernador Juan Manuel Carreras es el presidente de la CONAGO. Tras anunciar la realización de esta reunión, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista amagaron con no asistir si no se tocan temas de su interés como el fijar sus propios indicadores para determinar regreso presencial a clases en sus entidades…El “diputado chiripa”, José Luis Elorza, que hasta aquí llegó con su ansiada suerte de ser diputado federal, solamente porque se enfermó Joaquín Del Pino, que tenía sufrientes méritos para ser ungido representante popular por Tapachula, ahora resulta que no hay semana que se entrevista con el controvertido exalcalde del PRI, Neftalí Del Toro, donde planean alianzas con el fin de que sus grupos sean tomados en cuenta para el próximo proceso del 2021. Lo que siempre se ha dicho que hay militantes de MORENA, que vienen traicionado a su partido buscando alianzas con priístas que todavía sueñan con gobernar Tapachula, después de la garrotiza electoral que les acomodó el ex difunto exalcalde Oscar Gurria Penagos. ¿Lo sabrán en México y Tuxtla Gutiérrez estas traiciones de morenistas en Tapachula? En fin…Dixe,