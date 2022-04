Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Las tropas del infierno

De ninguna manera el que suscribe pasaría por alto la violación a los derechos humanos o la ejecución premeditada, trátese de quién se trate, en una detención. Sin embargo, quienes a priori juzgan y ponen en tela de juicio la pertinencia de que el Ejército esté en las calles defendiendo a la ciudadanía y defendiéndose de ataques criminales, nunca han estado entre el fuego de armas largas, nunca han sentido en la piel el rose de las balas, ni los casquillos que les azotan en la cara. No han tenido que mantener la calma a pesar de los ríos de adrenalina que recorren el cuerpo en situaciones así, teniendo en mente el rostro del hijo, la esposa o la madre que espera verlos volver. Los hechos del 3 de julio en Nuevo Laredo Tams., donde fue grabada por el mismo ejército, la persecución a integrantes del grupo armado Tropas del Infierno, en el que se observan los momentos de tensión, después de haber sido agredidos, a los que están sometidos soldados en pleno enfrentamiento con delincuentes y, en donde desafortunadamente, debido al bloqueo emocional que sufre la tropa en guerra, resultan los gritos de un soldado al saber con vida al delincuente y pide a su compañero que lo mate. Lamentable sí, tan lamentable como no entender el Shock emocional que les impide razonar bajo esas circunstancias. Sin lugar a dudas es reprobable el grito ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pero detrás de él está la adrenalina y la imagen previa de quienes les disparan sin ningún resquemor, de quienes asesinan, secuestran, descuartizan, lo mismo a niños o mujeres por dinero o por poder. El peritaje demuestra que ningún balazo a los abatidos fue dado a quema ropa, no existe evidencia de una ejecución como lo quieren hacer creer grupos de DH relacionados con grupos criminales. El video y audio también muestran que se trabaja en conjunto cuando el comandante grita alto al fuego y pide ayuda a los elementos de sanidad para los heridos, ahí está la capacidad de temple del mando para contener la tensión y euforia del resto y ordenar el criterio del deber ser. El resultado, la muerte de todos los delincuentes y desafortunadamente la de 3 civiles que se presume estaban secuestrados por este grupo, perdieron la vida bajo las ráfagas cruzadas y a quienes las investigaciones arrojaron que el ejército no podía ubicar. Sin lugar a dudas una acción exitosa para el EM capacitado para disparar y acertar, la excesiva fuerza letal como lo describe muy equivocadamente la ONU-DH está en proporción a la capacidad letal, ésta sí excesiva, de grupos violentos en México. Esta organización, junto con el apoyo del Presidente para que participe en la investigación, harían bien en abstenerse de enrarecer más el clima social ya de por sí complicado. Lamentable que de la fiscalía se filtrara el video, que por las implicaciones que tiene, el grito del soldado en tensión sufra toda clase de interpretaciones en donde lo que se subraya es la reacción nerviosa, y no los resultados de éxito frente al combate a la delincuencia. Los descuidos en los procesos judiciales contaminan e impiden la implementación de justicia, fortalecen la impunidad y provocan la violencia. Sabemos que el EM cuenta con el apoyo de su Mando Superior que valora y comprende la neurosis de la guerra, que puede llevar al soldado incluso, a su propia muerte.

DE IMAGINARIA

Los contratos otorgados por SEDENA entre 2013 al 2018 por diversos servicios no fueron asignados de manera indebida a empresas señaladas como factureras, ya que en ese periodo no aparecían en la lista de proveedores del gobierno como sancionados o restringidos. Es ahora cuando estas empresas están impedidas en trabajar para el gobierno. Los contratos han sido auditados por el SAT sin encontrar en ellos alguna irregularidad. Es una reacción como resultado de las hoy múltiples tareas otorgadas a las FA por esta administración.