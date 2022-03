Roy Gómez

Le hablemos…

Hoy se nos habla de la lepra, tanto en la 1ª lectura, como en el evangelio, pero también, cómo no, del ejemplo de Cristo, como maestro a quien imitar. Se subraya con la enfermedad de la lepra (hoy podría ser el COVID), el estado de la humanidad doliente y la actitud habitual de Jesús frente al dolor concreto.

Si para la ciencia médica cuentan las enfermedades concretas, para Jesús lo que cuenta es el enfermo. Un enfermo, aquél, de lepra que por prescripción de la ley antigua no debía acercarse a la gente, pero que, en esta ocasión, lleno de fe, se acerca a Jesús para sencillamente decirle: Si quieres, puedes limpiarme.

Seguro que a lo largo de más de un año que llevamos de pandemia muchos de los que nos han dejado se lo pidieron al Señor y también nosotros con certeza se lo hemos pedido para nosotros mismos y para los demás, sobre todo si son nuestros familiares y amigos; no es que Dios sea exigente con la fórmula con que nos hemos dirigido a Él, pero probablemente se parecía muy poco a la del pobre leproso. En el “si quieres” iba la aceptación de la voluntad de Dios, y… ¿Quién es capaz de adivinar la voluntad de Dios, que siempre quiere lo mejor para todos sus hijos? Esto no es salir por la tangente, ya que ahí está una de las peticiones que el propio Jesús nos dejó en el Padrenuestro: Hágase tu voluntad.

El criterio último y definitivo para conocer al cristiano maduro en su fe es ver cómo se relaciona con Dios, viviendo la fe como diálogo y no como monólogo egocéntrico. La fe comienza por la absoluta disponibilidad para escuchar a Dios, a fin de darle después una respuesta personal que nos capacite para el testimonio exterior. Son numerosos los ejemplos bíblicos de esta fe dialogal y madura; así María, la Madre de Jesús, el ladrón que comparte la cruz con Él o el leproso del evangelio de hoy.

El diálogo de una fe madura se realiza con Dios, mediante la oración y la meditación, en que ha de haber también una revisión de vida, en que las relaciones fraternas y los asuntos temporales se verán en relación con Dios.

Jesús, al venir al mundo, tomó conciencia de nuestras dolencias. Nada de cuanto aqueja a la humanidad doliente le es ajeno. Él se inclinó sobre ella como un médico o una madre se inclinan sobre el enfermo. Allí estaban los enfermos que le traían de todas partes, aquejados de cualquier enfermedad. Desde los primeros días de su ministerio se forma en torno suyo una especie de hospital de incurables. Nadie se consideraba excluido de la misericordia de Jesús. Los enfermos, uno tras otro, una vez curados, vuelven a sus casas, publicando, alegres, los milagros del poder de Dios.

Y ahora salta la pregunta: ¿Por qué hoy no hace lo mismo? Y pregunto yo: ¿Quién te ha dicho que se han acabado los milagros? ¿Pues no sabes que, para la canonización de una persona, verdaderamente ejemplar, tiene que haber siempre un milagro que lo confirme? Lo que pasa es que el dolor ha llegado a tus puertas; y en ese momento, ¿Qué le dices tú al Señor? ¿Oras como el leproso, diciéndole sencillamente: ¿Señor, si quieres, puedes hacerlo? Debes saber que Él quiere que tú le ayudes. Lo dice San Agustín: “Limpia tu corazón. Hazlo una casa para el Señor. Déjale morar en ti, y tú habitarás en Él”. Si haces así, verás cómo el sosiego y la paz vienen a ti, porque ya le has dicho que crees y que aceptas confiadamente su voluntad con la certeza de que siempre Él quiere lo mejor para ti.

Claro que esta confianza en ese Dios que nos ama y que nos lo mostró con todo lo que hizo y sufrió –San Pablo nos lo dirá con aquel me amó y se entregó por mí– nace, se expresa y madura en el diálogo con Él, un diálogo que tiene lugar privilegiado en la oración. Ya sé que tienes poco tiempo para orar, pero sé también que podrás encontrarlo, si te lo propones.

Mira hermano: aprovecha la oportunidad, cuando, al pasar por delante de una iglesia camino de tu trabajo, entras, lo saludas y le dices algo. El domingo, en la celebración de la Eucaristía, encuentras un tiempo privilegiado para explayarte con el amigo Jesús; y, por supuesto, hay otros momentos, en que podrás revisar con Él la marcha de tu vida.

La cita que hemos hecho de san Pablo –me amó y se entregó por mí– me lleva a esta otra que hemos leído en la segunda lectura, en la que nos dice el Apóstol: Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Antes les ha dicho que eviten toda conducta que pueda ofender y provocar escándalo o tentación a otros, tanto a los judíos como a los griegos o a los otros miembros de la comunidad. Él, por su parte, ha buscado el bien de todos, no el propio. Por eso se atreve a dar la última consigna: “Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo”. Que Cristo nos sane desde lo profundo de nuestro corazón y nos ilumine para poder vivir con fe y alegría. Que así sea…Luz.

