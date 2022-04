Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ley anticorrupción, solo existe para unos… ¿y contra Chuecón cuando piensan actuar?

En una columna nacional denominada animal político describen que Los archivos compartidos en la investigación de FinCEN Files revelan que Tochos Holding, la empresa a la que Emilio Lozoya desvió sobornos de Odebrecht, operó dos cuentas en Suiza: una en el banco UBS y otra en Morgan Stanley. Sin embargo, ambas cuentas fueron omitidas por Emilio Lozoya en su declaración patrimonial cuando fue director de Pemex, según corroboró MCCI. Señalan ahí mismo en ese manuscrito que el pasado 11 de agosto, cuando Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por el caso Odebrecht, confesó que él se había quedado con la mitad de los fondos que la empresa brasileña había destinado para apoyar la campaña del PRI en 2012, y que ese dinero lo había transferido a una cuenta en Suiza a nombre de Tochos. Refrenda que de 3.1 millones de dólares que Odebrecht aportó para la campaña de Peña Nieto, 1.6 millones se destinaron a pagar asesores electorales y el remanente de 1.5 millones fueron depositados en una cuenta de Tochos en el banco UBS de Suiza. De esa cuenta salieron las transferencias con las que Lozoya adquirió su casa en Lomas de Bezares, en la ciudad de México, y la mansión a nombre de su esposa en Ixtapa, según documento MCCI en dos reportajes publicados en junio de 2019… Bueno aquí en nuestra región a la vista podemos observar que la ley “anticorrupción” ha sido diseñada, solo para unos, mientras que para otros No, es decir, es selectiva, por citar un ejemplo aquí en el sureste de México y de Chiapas cuantos ex ediles no gozan de impunidad y la tan cacaraqueada “cero impunidad” y la ley anticorrupción no los alcanza, por el contrario se hacen de la vista gorda, no los alcanza para ser juzgados porque tienen amigos en la mafia del poder actual. Ejemplo claro es el ex alcalde de Tapachula Samuel Chuecón a quien la federación le encontró desvíos millonarios en su paso por el ayuntamiento de Tapachula y lejos de llamarlo a cuentas, los de la 4T, dicen lo impulsan. Ese animal maldito conocido como Samuel Chuecón ya debió ser enjuiciado y encarcelado por diversos delitos y actos de corrupción, sin embargo, para ese energúmeno, la ley anticorrupción y el programa cero impunidad no existen, como lo dicen que comenta el desvergonzado Chuecón, a él los de morena le hacen lo que el viento a Juárez, que tal, viva la impunidad…sin comentarios

CONVOCA A LA UNIDAD LÍDER DEL VERDE ECOLOGISTA EN CHIAPAS

Al hacer la toma de protesta al nuevo Comité Ejecutivo Municipal de San Cristóbal de Las Casas, donde reafirmó que la fortaleza del instituto político que dirige se sustenta en su militancia y en las nuevas estructuras que se han realizado en cada municipio, La dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, señalo que, «La unidad nos ha permitido avanzar con paso firme hacia el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro partido, los retos del futuro nos demandan elevar el trabajo coordinado, por ello el llamado es no bajar la guardia y estrechar los lazos de hermandad como instituto político, para superar cada reto con ímpetu”, subrayó la dirigente estatal del PVEM. Así mismo exhortó a la militancia de su partido, así como a los integrantes de los comités municipales a conducirse con honestidad, respeto y velando por el bienestar de la ciudadanía, pues aseguró que este instituto político se identifica con el proyecto del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Buscando siempre el bienestar de las y los chiapanecos. Adujo más adelante, que los principios de esta institución política es el trabajo en equipo, el cual ha permitido fortalecer sus cimientos, por eso los convoco a seguir unidos, acoto…ver para comentar

ABONAMOS A UNA ESTRECHA RELACION ENTRE PODERES: GÜERO VELASCO

El senador Manuel Velasco Coello señaló que “Abonamos a una estrecha colaboración entre poderes definiendo el calendario de comparecencias de los integrantes del Gabinete Presidencial por el Segundo Informe, ahí en esa reunión, comentó el popular Güero Velasco, de la Junta de Coordinación Política del senado mexicano, como senadores abonamos a una estrecha relación con los tres poderes. En otro orden de ideas Velasco Coello asentó que, proteger el medio ambiente es una prioridad que no distingue de colores partidistas, por eso también debemos abonar al cuidado y protección del medio ambiente sin distingos de ninguna índole. El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, también refirió que la propuesta de la condonación de los adeudos de energía eléctrica de los meses de confinamiento y tarifas mínimas durante el resto del año a empresas y pequeños comercios, de igual forma deberían ser solidarios los demás senadores, sin estar viendo de que partido viene o se hace la propuesta. El famoso Güero Velasco, añadió que, la propuesta ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión forma parte de una estrategia para la reactivación económica y no permitir que se sigan cerrando negocios y con ello la pérdida de empleo. De igual manera El Güero Velasco, miembro distinguido del Partido Verde Ecologista y amigo muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que ya hace varios días presentó un punto de acuerdo para impulsar un Plan de Emergencia Nacional para apoyar los bolsillos de los mexicanos y para el rescate económico de las empresas mexicanas. el senador Velasco Coello al dar a conocer esa iniciativa, dijo que su bancada empuja acuerdos con todas las fuerzas políticas en el país, para que se implementen pagos mínimos de agua y predial, así como tarifas preferenciales de luz para hogares y negocios, durante el tiempo que dure la pandemia. Así mismo en ese plan de emergencia nacional estratégico de rescate se incluye, adujo, el diferir los pagos de impuestos, de cuotas patronales, así como establecer un ingreso básico solidario para que las familias mexicanas compren comida, medicinas o paguen servicios como la energía eléctrica, el gas y el agua potable. Cabe destacar y no hay que olvidarse que el líder de los senadores del Partido Verde también propuso crear un Fondo Nacional de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, para sufragar nóminas y conservar empleos, además de un plan con la Iniciativa Privada para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en todos los estados de la república como mecanismo de reactivación económica en las regiones del país. Hoy en día el senador del verde ecologista Manuel Velasco Coello está proponiendo la condonación de los adeudos de energía eléctrica de los meses de confinamiento y tarifas mínimas durante el resto del año a empresas y pequeños comercios. Esperemos que el político cercano al presidente AMLO logre que sus compañeros senadores aprueben esta positiva propuesta tendiente a beneficiar a la sociedad, al pueblo de México, bueno pues ojalá esa propuesta de abonar la retome el líder en el senado para el bienestar de todos los mexicanos…sin comentarios

VOLUNTARIADO DE LA FGE EXHORTA A SEGUIR SUMANDO ESFUERZOS…

Luego de estar presente en la inauguración de la segunda edición del Tianguis Orgánico de Corazón que llevó a cabo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, indico que es fundamental sumar esfuerzos para promover espacios que fortalezcan el consumo de productos locales, así como el desarrollo comercial de las micro y pequeñas empresas chiapanecas, al mismo tiempo subrayo que se encuentran trabajando de la mano con el Voluntariado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en acciones solidarias en beneficio de las familias chiapanecas: “Ante la contingencia sanitaria tenemos que realizar actividades que fomenten el consumo local que ayudará a que las y los pequeños empresarios chiapanecos puedan fortalecer la comercialización de sus productos”. Más adelante en su elocución Gómez Casanova, añadió que, el Tianguis Orgánico de Corazón permitirá la reducción de desigualdades de crecimiento de las micro y pequeñas empresas chiapanecas: “esta es una gran oportunidad para dar a conocer sus productos que son de gran calidad, juntos podemos apoyarnos y contribuir en el desarrollo de las y los productores”. Por último, la presidente del voluntariado de la FGE acoto, refrendamos el compromiso del Voluntariado FGE, “Siempre al lado de la gente” para realizar acciones solidarias en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas y mujeres víctimas del delito.

LOS VERDES DE LA GREÑA, COMO LOS MORENOS EN TAPACHULA…

Sino actúan de manera democrática, diáfana y transparente los del verde y los de MORENA les va caer la noche y sus alianzas políticas no les van a servir de nada…sino al tiempo…pero bueno, cada quien con su cada cual, las molestias y repudios están a flor de tierra en ambos partidos… Pero, Mi buen amigo lector, mejor por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK