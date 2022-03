Asesoría Legal

Ley de aguas nacionales, Conagua, concesiones

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Que golpe duro recibió esta semana el Estado de Chiapas a 5 empresas productoras que no podrán hacer negocios nacionales ni internacionales por falta de certificación, es una pena que los productores tramiten concesiones y no les autoricen sus peticiones, es importante la autorización debido a que de ello dependen, personas físicas y morales realizan negocios nacionales e internacionales que ponen al Estado de Chiapas en un nivel económico muy alto, se necesita, es importante, los productores no reciben apoyos del gobierno por el momento porque hay pocos recursos y solo a unos cuantos les apoyan con poco, muchos creen que la Concesión la autoriza CONAGUA, sin embargo, les informo, Concesión, es el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado, así lo aplica el artículo 3 fracción XIII, párrafo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, actualmente MERCADOTECNIA DE MEXICO está realizando una investigación del porque no les otorgan los títulos de concesión a los productores ya sean personas físicas o morales, y es que, le compete al Ejecutivo Federal (Presidente de la República) Reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la extracción así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente alumbradas, y las superficiales, en los términos del Título Quinto de la Ley de Aguas Nacionales, y expedir decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas reglamentadas que requieren un manejo específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica o cuando se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en áreas determinadas en acuíferos, cuencas hidrológicas o regiones hidrológicos, estoy muy seguro y tan es así que ni siquiera el mismo Director de Conagua Chiapas y los empleados que se encuentran despachando como en la Dirección del Agua y otros no saben su trabajo, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha recibido informes de que por ejemplo la Directora del Agua ni siquiera sabe el desempeño de sus funciones por lo tanto ese trabajo lo pasa a una Ingeniero que lamentablemente hace su trabajo, hay fallas en oficinas de Conagua Nuevo León, Coahuila, Chiapas y Veracruz, situación por el cual MERCADOTECNIA DE MEXICO ha solicitado la evaluación y auditoría para los directores en Conagua de los mencionados Estados por su incompetencia o de plano que los cambien de zona, pero antes que los capaciten y conozcan de principio a fin la Ley de Aguas Nacionales, quitar completamente a los empleados que por su incompetencia se ha afectado los intereses no solo nacionales sino internacionales en los negocios que los empresarios chiapanecos llevan a cabo, Chiapas es conocido mundialmente por sus productos y ponerle trabas en estos momentos de pandemia es frenar la economía nacional e internacional, más de 600 familias chiapanecas están a punto de quedarse sin el sustento diario, sin embargo, MERCADOTECNIA DE MEXICO no lo va a permitir, va a intervenir directamente porque es mejor quitar a empleados incompetentes de Conagua que cerrar las puertas de 5 empresas que le dan trabajo a más de 600 personas, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha elaborado más de 8 iniciativas de Ley y está solicitando la modificación en la Ley de Aguas Nacionales así como que los empleados que tengan más de 25 años de servicio continuo en la respetable dependencia Conagua sean quienes pongan al frente de las diversas direcciones, dos de ellas las más importantes, la Dirección General al que califique con más de 25 años de servicio y en la Dirección del Agua a quien califique con más de 15 años continuos de servicio, lo anterior en las oficinas de Conagua de cada Capital de Estado a nivel nacional es la siguiente propuesta del Lic. Julio Cesar Zamudio, lo anterior, está dentro de las facultades del Ejecutivo Federal, sustentado en el artículo 6 fracción IX de la Ley de Aguas Nacionales, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha llevado a cabo investigaciones con algunos empresarios productores como son los hermanos Gamboa, Naturafrut, Eliseo Tomás, Arévalo Cabrera, Marvellous, Cigarroa Rivera, Grupo Vasti, Guadalupe Rodríguez, Fortaleza Verde, Bautista Blanca, entre otros tanto personas morales como físicas, todos están en riesgo, el Director General de la Comisión Nacional del Agua dentro de sus facultades se encuentra expedir los títulos de Concesión que autoriza el Ejecutivo Federal, asignación, permisos de descarga además de los permisos que establece la fracción IX del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales sustentado por el articulo 12 fracción IX de la mencionada Ley, las mencionadas empresas físicas y morales entregaron su documentación sustentadas en al artículo 21, fracción I al VIII, y artículo 21 Bis, fracción I al VII de la Ley de Aguas Nacionales, lo anterior correctamente entregado, sin embargo, es violado el artículo 22 de la mencionada Ley, ya que se especifica que “La autoridad del Agua” deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente, sin embargo, éste trabajo no es desempeñado por la directora del Agua quien no debe ejercer más el cargo tan solo por ese hecho, violando el mencionado artículo párrafo I de la Ley de Aguas Nacionales, así mismo, los usuarios han solicitado por escrito de cómo va el estatus de su solicitud y se ha violado de igual forma el artículo 8 Constitucional en el cual se debe respetar el derecho de ejercicio de petición donde a la brevedad posible deberá recaer un acuerdo de la autoridad a la que se peticiona, por lo tanto, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha encontrado y evaluado a al Contador Público Floriberto Estrada quien tiene la capacidad suficiente para ocupar el cargo de Director General de la Cuenca Frontera Sur, por sus cerca de 30 años de prestación de servicio a Conagua, MERCADOTECNIA DE MEXICO lo evaluó sin saber la persona mencionada, y al Ing. Abdi Aniel Velázquez para ocupar la Dirección del Agua en Cuenca Frontera Sur o bien la Dirección General de Cuencas Centrales del Norte, de igual manera fue evaluado sin saber y el resultado encontrado en una calificación del 1 al 10 al primero de los mencionados es de 10 y al segundo es de 9 (debido a que su desempeño para ayudar a los empresarios es práctica y ágil, a la brevedad posible habrán cambios en las oficinas Conagua Chiapas, Campeche, Coahuila y otras entidades, apoyar para que las empresas no cierren sus puertas y a la brevedad posible les sean facilitadas las solicitudes de concesiones por el bien de más de 600 familias tan solo en Chiapas, es un derecho legítimo, real y legal de quienes solicitan la explotación del agua para aperturar mas fuentes de empleo, se necesita y es urgente, se espera quede completada esta situación antes que finalice el año de igual manera para quienes solicitaron recursos de subsidio para las empresas.