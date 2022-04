Asesoría Legal

Ley Federal De Consulta Popular

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Cuando se lleva a cabo una encuesta evaluando a un candidato a un puesto de elección popular algunos presidentes municipales u otras autoridades ofenden a las casas encuestadoras, si un presidente municipal o cualquier otra autoridad se atreven a callar o parar cualquier encuesta en materia política o cualquier otra materia, las autoridades podrían llegar a ser demandados y la casa encuestadora o persona física con actividades mercadológicas está en su derecho de demandar a quien haya parado su trabajo y demandar hasta por varios millones de pesos a las propias autoridades municipales, estatales o federales, para realizar una encuesta en cualquier materia no se necesita un permiso de un Ayuntamiento, ni tampoco de ninguna otra autoridad Estatal o Federal, basta únicamente con la contratación de algún candidato o empresa para ejecutar la elaboración de encuestas, MERCADOTECNIA DE MEXICO lleva a cabo encuestas en todo el país las cuales son presentadas a los medios de comunicación nacional e internacional, o bien, únicamente a quienes los hayan contratado, si algún medio de comunicación quiere publicar un artículo sobre algún producto sin mencionar ninguna marca, o bien, podría adelantar que candidato para puesto de elección popular lleva la delantera, se puede también contar con las mejores estrategias mercadológicas por parte de las casas encuestadoras o personas físicas con actividades mercadológicas no solo de nuestro país sino del mundo entero, revistas nacionales e internacionales para poder sacar un artículo mandan a hacer una encuesta, también hay casas encuestadoras y personas físicas que prestan sus servicios al INE, pero también hay quienes no lo quieren hacer debido a la apretada situación económica que vive México, MERCADOTECNIA DE MEXICO ha estado presente en los eventos más importantes del país, incluso, se piensa diseñar un proyecto nacional de promotora para México el cual se busca sea llevado a cabo por MERCADOTECNIA DE MEXICO y poder mostrar a los inversionistas internacionales que sean invitados a México para que inviertan y la economía crezca, no se trata de ponerle el pie a nadie si quiere invertir en México, se trata de crecer más y más, no de estancar a México, como mexicanos se tiene el derecho libre de llevar a cabo encuestas en todo el país para ver si existen las condiciones de inversión en ciertos determinados lugares, se trata también de que los empresarios y empresas de consumo masivo conozcan cada rincón de México y vean que nuestro país es un lugar seguro de inversión, no se trata de ventilar problemas que cada autoridad tiene, eso no se dice, lo que se busca es el desarrollo para México, las grandes marcas automotrices mundiales buscan espacios en México para establecerse, lamentablemente la política internacional de comercio es muy pobre, está diseñada para NO explotar toda la capacidad, se dio a conocer a nivel internacional los diversos productos y servicios que México tiene, los empresarios tienen que evaluar en que país existen las condiciones para que puedan invertir y casi siempre se hace tras una encuesta, no se necesita permiso para ello porque el gobierno no puede por ningún motivo parar ninguna encuesta o consulta, los candidatos a un puesto de elección popular pueden en cualquier momento mandar a hacer una encuesta y ninguna autoridad puede por ningún motivo parar el proceso de las entrevistas, de lo contrario, cualquier gobierno municipal Estatal o el Federal que mande a cancelar el desarrollo de alguna encuesta que se esté aplicando podrían ser demandados por varios millones de pesos, los medios de comunicación han mandado a hacer encuestas para sacar cierto determinado artículo, todos pueden hacer sus encuestas como deseen y como consideren que su dinero será mejor invertido, abiertas las puertas de México al mundo para la inversión.