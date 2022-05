Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

“Leyenda negra” entre Pablo Salazar y Kamel Nacif. Este último lo traerán extraditado de Líbano.

Después de que nuevamente el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchìa, quien pisó cárcel y según las acusaciones por cometer infinidad de fechorías y faenas nada transparentes en su administración, y que su salida de la cárcel, fue una negociación política todavía de las que existían en la tercera transformación, este fin de semana fue tema de querella y polémica, después de escuchar una llamada telefónica donde su voz le guardaba pleitesía a uno de los delincuentes protegidos por el anterior régimen como fue el siniestro Kamel Nacif, pero además de convertirse el exgobernador que se dijo cristiano, en un agente de ventas enumerándole un panorama atractivo comercial para Kamel Nacif.

Lo que más llama la atención es que Salazar Mendiguchìa, con esa petulancia y desplante que siempre lo ha caracterizado, y que nunca se dio cuenta su creador Javier López Moreno, es el protagonista que más uso a la iglesia cristiana con fines electoreros, argumentando siempre la defensa de su honestidad pública, y que mucha gente salía inclusive a defenderlo, pero escuchando este tipo de conversaciones telefónicas, muestra claramente el perfil de sinvergüenza que fue, y que Dios sabe porque fue a parar a la cárcel en El Amate y Huixtla, donde vivió episodios carcelarios que pocos saben.

Todo viene a colación porque el canciller Marcelo Ebrard confirmó este fin de semana también que Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se encuentra en Canadá y ya se trabaja para tener los documentos en regla para realizar su extradición cuando sea detenido. “Ahora estamos iniciando algo similar con Kamel Nacif, otro que ya fue localizado está en Líbano, y también se trabaja en su extradición a México, donde cometió muchas pillerías con exgobernadores del pasado régimen.

Lo cierto es que hay una “leyenda negra” entre Pablo Salazar y Kamel Nacif, donde más allá de sus pecados de Nacif con los señalamientos de abusos sexuales de niños, hay muchos ingredientes para advertir que el perverso libanés, llevó a cabo en Chiapas algunos negocios que hoy la cuarta trasformación los calificaría de “grave corrupción”. Habrá que ver que va a suceder ahora con su extradición según el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Ahora es cuando el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar, podrá mostrar su inocencia o culpabilidad de todo lo que pudo haber habido entre Nacif y Salazar, sin que se metiera las finanzas de por medio, eran presuntas negociaciones de tú a tú. Ver para creer. En fin.

Un llamado al Presidente de México, ante la abierta frontera sur de par en par. Que Dios bendiga a Chiapas

El problema de los contagios por el coronavirus no solamente es por la conciencia de los ciudadanos en guardar su sana distancia, lavarse las manos, usar tapabocas, o simplemente ser responsables en sus actos, sino que el gran peligro para Chiapas es también su frontera con Guatemala, que la tiene toda “abierta”, sin que el gobierno federal, haya decidido cerrarla, donde los pequeños éxodos centroamericanos y gente extranjera del África siguen ingresando como entrar “Juan por su casa”, lo que compromete más el peligro de contagios en contra de los chiapanecos.

El estado geográfico de Chiapas con Guatemala, donde el gobierno del Presidente López Obrador, decidió no cerrar su frontera sur, cuando Guatemala y Belice, se la cerraron a México, lo que no deja de ser excepcional, porque los mexicanos no tienen acceso a estos países, en cambio la política migratoria de México, aun cuando existe esta pandemia asesina, opto de manera irresponsable no cerrar la frontera mexicana con Guatemala, por lo que las migraciones de allá para acá, se encuentran en su más alta expresión. Los pasos sobre el rio Suchiate, no sabemos sin son olor a humanidad o de peligro de muerte `para los mexicanos.

Ya se sabe que la vulnerabilidad fronteriza con otras áreas geográficas también son letales ante los contagios del coronavirus. Por ejemplo, este fin de semana el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que su estado Nueva York, verá inevitablemente otro aumento en los casos de coronavirus debido al auge de la pandemia en muchos estados del sur y oeste, admitiendo que la cuarentena que se impuso a los visitantes de esas zonas críticas no podrá detenerlo. El gobernador dijo que ver el virus de vuelta es una pena después de “derrotarlo en Nueva York”, luego de un período agotador de tres meses de severos cierres y reglas de distanciamiento social que ayudaron a contener y reducir las infecciones. Todo esto dentro del propio país de Estados Unidos.

Por eso es importante que el gobierno federal asuma su papel responsable de cerrar su frontera sur, la frontera de Chiapas con Guatemala, porque nos estamos exponiendo a otro peligro exponencial de contagios que probablemente ya estarían contaminando a miles de chiapanecos en la zona del Soconusco, y costa de Chiapas que es a donde llegan primer los centroamericanos, pero que muchas veces se vienen para el centro y los altos de Chiapas. Que se entienda que es un peligro real y que está ahí.

Hugo López-Gatell tiró la toalla con los semáforos, y la situación desordena y confunde más

Después de que el vocero y portavoz más famoso de que haya existido en nuestro país, como lo es Hugo López- Gatell, a la sazón subsecretario de salud federal, haya tirado la toalla con las informaciones que nos venía otorgando al pueblo mexicano, y que hasta la gente lo llegó a idolatrar y llevarlo a la fama más grandiosa que pudo haber en un vocero de gobierno federal, ahora se convirtió en el descontrolador por excelencia ante lo que vivimos con la pandemia mundial del coronavirus. Ahora la epidemia del covid 19, la culpa es de los gobiernos estatales en el país.

Más allá de que lo dio a conocer el propio López Gatell, a quien se le observa muy desgastado en su rictus, y muy rebajado de peso, fue la misma Secretaria de salud federal, quien a través de un boletín oficial dijo que la propia institución federal que vela por la salud de los mexicanos, decidió este 10 de julio no presentar el semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos e inconsistencias en la información de diversas entidades federativas de los casos de coronavirus o COVID-19.

“Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no…” dijo Hugo López-Gatell, en la conferencia en Palacio Nacional.

Indicó también que entonces harán una evaluación y volverán a hablar con las autoridades de las entidades federativas, recordó que no les es posible presentar un semáforo nacional cuando se tienen “huecos” de información en los rubros considerados.

En resumen, estamos en la lona con la información y la gente se sigue muriendo en el país y lo peor familias enteras se siguen contaminando por este virus asesino que ya hizo doblar las manos de los funcionarios federales de México. El covid 19, tiene contra la pared a la 4T. Veremos y diremos.