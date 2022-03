Asesoría Legal

Liberación de subsidios, no retención, fideicomisos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Antes que nada, me parece muy abusivo de su parte que el Gobierno Federal no mantenga comunicación con cada una de las Entidades, recortar el presupuesto, desaparecer fideicomisos y vivir en austeridad no quiere decir que es combatir a la corrupción, creo que no tiene en claro el señor presidente Andrés Manuel o más bien dicho, está siendo mal asesorado por personas que jamás imaginaron estar en un puesto público y creen que estar como funcionarios es jugar a la comidita, y no es así, están desapareciendo empresas que han sido apoyadas por gobiernos anteriores y eso no quiere decir que hay corrupción, la corrupción no se ataca desapareciendo fideicomisos, como tampoco se ataca cambiando leyes y perjudicando a la población mexicana, como también no es correcto decir cuando más le conviene que el pueblo es quien paga al presidente, en manifestaciones no hay que criminalizar y verlos como enemigos, si se es un buen líder es saber escuchar y atender las peticiones, no tengo nada en contra del presidente Obrador, pero lo que si es cierto es de que cuando visita un Estado no permiten que nadie se le acerque ni que nadie le dé siquiera una petición, hay personas que se están muriendo de hambre por el cierre masivo de empresas, hay personas adultas de la tercera edad que son engañados diciendo que primero los ancianos siendo que ellos cobran hasta que la oficina encargada de pagarles su pensión le dé la gana hacerlo, no hay un orden real en las oficinas gubernamentales, los funcionarios no saben en si para que sirven los fideicomisos, esto sirve para instrumentar donaciones en vida del instituyente y también para establecer disposiciones de última voluntad o a instituciones de beneficencia y entidades de bien público que aprovechan el beneficio para su objeto especifico, sin embargo, actualmente, el presidente López Obrador ordenó la eliminación de los fideicomisos, con el fin de disponer de recursos para usarlos en tiempos de emergencia sanitaria, actualmente hay 338 fideicomisos públicos a nivel federal los cuales no tienen estructura administrativa y son por 740 mil millones de pesos, la gente en general no sabe que es un fideicomiso, esto último se forma para asegurar la educación de un o una menor de edad y cuando sus padres fallecen se nombra a un representante legal, esto es un fideicomiso privado, ahí es donde se depositará la herencia que será administrada para la manutención del huérfano o huérfana, y el cual pasará a sus manos cuando tenga 18 años, pero, cuando es un fideicomiso público parte del dinero lo pone el Estado, si antes, los funcionarios con toda la experiencia que tenían no pudieron lograr administrar correctamente ese dinero, entonces, en manos inexpertas actuales que se puede esperar, si los fideicomisos van a desaparecer entonces los subsidios también, esta política es de austeridad total no para los políticos corruptos anteriores, sino para el pueblo de México en general, la gran pregunta es, ¿Por qué desaparecer los fideicomisos, subsidios y vivir en austeridad total? ¿No se supone que usted tiene a sus mejores personas en el gabinete federal? ¿No se supone que usted mismo bautizó a este gobierno como la 4T y que en el cual hay cero corrupción? ¿O de plano no le tiene usted confianza a los que usted mismo ha puesto para dirigir las dependencias del gobierno federal? Los subsidios señor presidente son muy importantes, creo, por si no me falla la cabeza, usted quiere desaparecer los fideicomisos para usar ese dinero en la pandemia, pero, no creo que ese dinero se use en la pandemia, no lo creo la verdad, la gente se está muriendo, los doctores se han vuelto unos asesinos de personas al inicio de la pandemia, los doctores han obligado a muchas personas a firmar en contra de su voluntad documentos indicando que tienen coronavirus, personas que han entrado sanos a los hospitales de gobierno y han salido con los pies por delante hechos cenizas, también quiere usted señor presidente que Chiapas y otros Estados del Sur se conviertan en zona libre ¿para qué? ¿Para acrecentar más a los indocumentados y crecer más las posibilidades de que los chiapanecos se mueran de enfermedades traídas de otros países? Esto es parte de su mala estrategias y malas decisiones por culpa de personas que no saben absolutamente nada de política lo están mal asesorando, el pueblo mexicano está pagando las consecuencias muy caras bajo el pretexto que la mafia del poder como usted le llama y que ya no están en el poder los están robando, ¿acaso no se da cuenta señor presidente como habla usted en las conferencias? Que alguien le muestre las grabaciones de sus decisiones y de cómo se expresa, señor presidente, el subsidio es importante en la vida de los mexicanos, se supone que usted es quien administra al país, entonces, ¿algo anda mal en su gobierno acaso? Quiero decirle que el subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la Administración Pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo, en materia económica, los subsidios son ayuda que los poderes públicos otorgan a determinados ciudadanos, principalmente con el fin de brindar acceso a los bienes y servicios básicos, sin ello, no hay absolutamente nada y el país va decayendo en su economía total, los subsidios a las empresas es para estimular la creación de empleos, se debe crear un plan de recuperación económica, y las ultimas tomas de decisiones por parte del gobierno federal no son las correctas, ya no hay apoyo a los campesinos en general, hay apoyo a los campesinos de MORENA, a todo aquel que milite en MORENA para ellos si hay apoyos, entonces, se condiciona a las personas como lo hacían otros partidos en décadas atrás, hay que gobernar para todo el país, no para los de su partido político.