Letras Desnudas

Mario Caballero

Liderazgo y credibilidad

De los siete gobernadores de MORENA, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas es el de mayor porcentaje de aprobación social, con 56.5%. Y es el cuarto mandatario mejor calificado a nivel nacional, según el informe de Consulta Mitofsky del mes de abril de 2020.

Hay otros gobernadores, ciertamente, que han ganado mayor incremento en su aprobación en un solo mes. En cambio, el Dr. Escandón ha ido lento, pero constante. Su aprobación no viene de la demagogia ni de las circunstancias del momento, no como los otros que ganaron puntos a través de campañas publicitarias, del autoelogio, de enfrentar a sus adversarios políticos y lanzar ataques oportunistas al presidente. No, cada punto obtenido por el chiapaneco es por cada problema resuelto, por cada acción de gobierno que ha terminado bien.

La aprobación de abril del gobernador Escandón Cadenas está casi 14 puntos por encima del promedio en los estados gobernados por otros morenistas (42.7%). De octubre de 2019 a abril pasado, aumentó 6.2 por ciento, pasando de ser el quinto al cuarto mejor gobernador del país.

Las cifras parecerían dar cuenta de una relación de confianza entre el gobernador y los chiapanecos que se ha fortalecido con el paso de los meses, meses de logros que refuerzan a su vez la credibilidad de la promesa. Son cifras buenas, sin embargo, porque se refieren a los resultados de una administración que ha luchado a contracorriente, con apuros económicos, con conflictos en casi todos los sectores de la sociedad y con falta de justicia social que es herencia de la ingobernabilidad pasada.

LIDERAZGO

Alcanzar dicha aprobación no hubiera sido posible sin el liderazgo que ha asumido desde el 8 de diciembre de 2018.

De Rutilio Escandón se habla que es un hombre metódico, organizado, con disciplina. No fuma, no bebe y no tiene ningún vicio que lo distraiga de sus funciones. Para él la puntualidad es de suma importancia. Le concede gran valor al trabajo en equipo, al respeto y a la buena conducta tanto pública como privada. Define a la política como el vehículo hacia mejores oportunidades de progreso, de bienestar y justicia. “Sus ideales son firmes, al igual que la toma de sus decisiones, y tiene una profunda vocación de servicio”, me confesó un día Carlos Esquinca, coordinador de asesores en la Secretaría General de Gobierno.

En el también doctor en Derecho tenemos un gobernador que sabe gobernarse. No es esclavo de sus impulsos y por eso mismo nunca ha estado involucrado en escándalos de corrupción y abusos de poder.

Hoy que es gobernador de Chiapas no muestra en su persona ninguna gota de ambición. A lo largo de su trayectoria política tampoco lo demostró. Desempeñó cada encomienda hasta llegar a su término. Cumplió hasta donde pudo y no escatimó ni el menor esfuerzo por satisfacer la confianza de los electores. Podríamos decir que su caminar fue lento, a veces tuvo pausas, pero nunca dejó andar el escabroso camino de la política, su mayor vocación. No le ganó el hambre por los cargos públicos, ni se desesperó por el poder.

Ha sido siempre un político de izquierda. De niño pensaba en ser ingeniero agrónomo para ayudar a su familia y a los campesinos de su tierra. También pensó en ser doctor porque donde nació y creció no había ninguno. Esa idea de ser útil a la sociedad que lo acompaña desde la infancia, y apoyado de sus conocimientos profesionales, lo llevó a trabajar a favor de los derechos de los periodistas, de los humildes, de la gente pobre; hizo esfuerzos valiosos para fortalecer el sistema electoral y el aparato de justicia de Chiapas.

Así asumió la titularidad del Gobierno del Estado. En los dieciséis meses de gestión, ha logrado cumplir con la elemental disciplina que es indispensable transmitir en la clase gobernante. Los mensajes de honestidad, rectitud y compromiso no vienen, por cierto, de la palabra sino de la acción. Rechaza visiblemente el autoritarismo e insta a su cuerpo de gobierno a ser responsables con la confianza que les fue depositada, y a cada señalamiento de inmoralidad actúa tajante, cortando definitivamente toda relación con el mal elemento.

Encontró un Chiapas devastado, saqueado, con una deuda monumental, con cerca de la mitad de la población en pobreza y casi el 30 por ciento en pobreza extrema, además de conflictos en casi todos los sectores sociales, principalmente el magisterial y campesino.

No se amilanó. Bajo su liderazgo entusiasmó lo suficiente a sus funcionarios para que tomaran acciones al respecto. Con una visión de lo que debe ser, fue capaz de hacer que los demás actuaran de acuerdo a esa visión.

Cultivó y entabló el diálogo. Así llegó a acuerdos y soluciones. Dio apertura a la pluralidad. Se dispuso a escuchar a todos. Supo, igualmente, cargar con el desafío y, por esa razón, se rodeó de un equipo que le ha ayudado en el aporte y sostén del gobierno. Como una vez dijo Aristóteles: “El que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser un buen comandante”. Rutilio Escandón es un gobernador capaz de gobernarse y gobernar.

CREDIBILIDAD

Empero, nadie puede considerarse un líder político si no tiene resultados.

Fue durante su administración que se forjó un nuevo entendimiento entre los tres poderes del Estado. El Ejecutivo y Legislativo caminan ahora con el mismo propósito, que es servir a los chiapanecos, pero con agendas distintas y distintos ritmos. Ya no existe esa sumisión del Congreso hacia el gobernador, que tanto daño hizo a los equilibrios y a la gobernanza.

No existe más esa complicidad del Poder Judicial, que fue herramienta de persecución y represión política de cada gobernador en turno. Asimismo, manto de impunidad a los funcionarios corruptos. Priva hoy un arreglo para acercar la justicia a los desproveídos, para acabar con la impunidad y establecer el régimen de legalidad que tanto nos hacía falta.

Eso, por un lado. Por el otro, se recurrió a la ley para recomponer el tejido social. Los conflictos agrarios, magisteriales, estudiantiles, políticos, etcétera, son abordados por medio del diálogo, la razón y los acuerdos ajustados a la legalidad, no se recurre a la opresión ni como último recurso.

La administración actual se ha distinguido por no fomentar el clientelismo. Las protestas y manifestaciones no son controladas a punta de “billetazos” como era antes, cuando los líderes sindicales o de organizaciones civiles se enriquecían gracias a las prebendas del gobierno. De ahí que en todo este tiempo no haya habido un solo plantón de maestros ni paros laborales.

La credibilidad de todo líder político debe sustentarse en sus acciones. El Dr. Escandón logró convertir a Chiapas en el tercer estado más seguro del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2020 publicado en días recientes por el Instituto para la Economía y la Paz. Las estrategias implementadas bajo su liderazgo lograron reducir considerablemente los delitos de alto impacto, situación imposible sin la coordinación y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

Sumado a esto, hay que resaltar la transparencia en el ejercicio de los recursos, en el pago de compromisos, en la solvencia de las necesidades en el sector salud y educativo, en la realización de obras y el combate a la corrupción. Por ejemplo, en febrero de este año fue detenido el exsubsecretario de Servicios y Gobernanza Política, Giovanni Campos Amaya, por tráfico de influencias. Se estaba enriqueciendo ilícitamente. Fue enviado a la cárcel junto con cuatro de sus cómplices. Fue una lección de que en este gobierno la corrupción no se tolera ni se perdona.

Ahora bien, ante la contingencia sanitaria del coronavirus ha tendido la astucia para aquilatar la amenaza y la madera para el mando. Ha atendido las indicaciones de los expertos, ha escuchado las sugerencias de su propio gobierno y ha abierto sus ojos a lo que sucede en el mundo. Se equipó para diseñar una respuesta de Estado en la batalla contra el virus. Ordenó la instalación de clínicas alternas, el abastecimiento de medicamentos y equipo médico y coordinar las acciones de salubridad.

De ahí que Chiapas siga siendo de los estados con los menores casos de contagios y muertes por Covid-19.

Pero aún hace falta mucho por hacer y por cubrir.

No obstante, que el Dr. Rutilio Escandón sea el cuarto gobernador con mejor aprobación no es una grata casualidad, sino producto de un liderazgo responsable. ¡Chao!

