Desde mi Trinchera

Diego Victorio

Limpieza en el IAIP

Se cocina una reingeniería en el tema de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

La reestructuración pretende ser integral, armonizarla con el Sistema Federal de Transparencia es la idea central.

En el Congreso se revisa la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Mientras el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), fue el filtro para integrar un Consejo de Participación Ciudadana.

Ese rediseño le abrirá paso al novedoso Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas, donde, históricamente, cohesionará a sociedad y gobierno como jueces y sinodales.

La reorganización alcanza una limpieza a fondo en el Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), hasta ayer pieza decorativa.

Según información, compartida a este columnista por fuentes de primer nivel, en la reforma que se estudia en la casa legislativa chiapaneca el IAIP sufrirá mutaciones desde su ley orgánica hasta la facultad de sus consejeros.

Como en cada reestructuración de forma y fondo la remoción de los consejeros es el principal párrafo de la propuesta de ley, sobre todo cuando son herencia de otros gobiernos.

He cruzado información con distintas fuentes y me confirman que dos de los consejeros han entregado su renuncia, a petición del influyente Penthouse del segundo piso de palacio estatal.

La experimentada Ana Elisa López Coello y Hugo Villar Pinto, son los que voluntariamente firmaron el documento que los separa del cargo, sabiendo que su ciclo se terminó.

Llama poderosamente mi atención que una de las consejeras Adriana Patricia Espinosa Vázquez desestimó la petición.

Y, a cambio, socializó que presentaría un recurso de impugnación ante tribunales.

La negación de Adriana Patricia no retomara un cariz político si no estuviese ligada directamente con un poderoso funcionario chiapaneco.

Espinosa Vázquez es esposa del jurista exmagistrado Presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas Juan Gabriel Coutiño Gómez, actualmente, Coutiño es el coordinador electoral de un proyecto que le guiña el ojo a la gubernatura de Chiapas.

No fuese tema de análisis si ese mismo grupo político no fuese reincidente, es decir, no es la primera vez que le niega la cortesía al Penthouse del segundo piso de palacio estatal.

En noviembre del año pasado, esa agrupación le arrebató -al Penthouse de palacio estatal- un espacio en el Tribunal Electoral del Estado Chiapas (TEECH), colocando a Gilberto Bátiz García.

La lectura que se cae de madura es que, en vez de mostrarse condescendientes con el inquilino del multicitado piso de palacio de gobierno, la actitud es de desafío.

La percepción en el reducido círculo guinda es de que ese grupo político ha decidido retar y medir fuerzas con el gobierno estatal.

Una innecesaria postura estando tan lejos el 2024.

Espero que esas violaciones a las reglas de urbanidad no sean leídas -en el Penthouse del segundo piso de palacio estatal- como el inicio de una confrontación.

A nadie le conviene enconar y calentar el escenario. Al Tiempo. HASTA PRONTO.