¿Listos para las vacunas?

Salvador Monroy Ordaz

Después de casi un año de economía y sociedad prácticamente paralizadas por la pandemia, y después de intentar todo lo disponible, en vano, para controlarla, parece que ya hay una luz al final del túnel en la forma de una vacuna. Esta podría empezar a ser aplicada a finales del mes de diciembre, pero hay que evitar triunfalismos y falsas esperanzas al respecto.

Esta es la primera vez en la historia de la medicina en la que una vacuna se desarrolla en condiciones de emergencia para combatir una pandemia global. Mientras que las anteriores vacunas para enfermedades virales tomaron, en promedio, diez años en investigarse y probarse antes de ser aplicadas a la población general, la vacuna para Covid-19 se desarrolló en poco más de nueve meses, y por lo tanto tenemos que estar preparados para todos los problemas que va a haber con su aplicación de estas vacunas. No serán problemas inéditos, pero el hecho de que se tendrán que aplicar miles de millones de dosis, de una vacuna completamente nueva para una enfermedad completamente nueva, y en relativamente poco tiempo, los hará mucho más visibles. Hay además que tomar en cuenta que, en casi todos los países y particularmente en México, el asunto ha rebasado las fronteras de lo estrictamente epidemiológico y se ha convertido en un tema político.

El primero de los problemas será la distribución misma de las dosis. México aplica, en un año normal, cerca de cien millones de dosis de vacunas, desde los cuadros básicos a menores de edad hasta las de influenza estacional a adultos. Una buena parte de estas dosis son producidas en el país, se pueden almacenar durante varios meses y tienen ya los canales de aplicación bien construidos, es decir, se sabe bien quién va a recibirlas, quien va a aplicarlas, cuándo se aplicarán, etc. Esta vez será diferente. Dado lo que se sabe, y lo que no se sabe aún, sobre las características de la enfermedad, se tendrán que diseñar protocolos para priorizar su aplicación. Ciertamente los primeros en recibir la vacuna deberán ser los trabajadores del sector salud, pero hay otros grupos que se encuentran también en las primeras líneas de riesgo de infección y cuyas actividades pueden ser consideradas como indispensables: desde los policías hasta el personal de los supermercados que revisan la temperatura y aplican desinfectante a los clientes. Así, es claro que no todos tendrán vacuna cuando la quieran. Los tipos de vacuna serán diferentes para gente diferente según su edad y comorbilidades, y es posible que no siempre haya de todas. También, como ya ha sido ampliamente comentado en medios, las diferentes vacunas requieren de diferentes temperaturas de almacenamiento, y seguramente se tendrá que diferenciar las que se distribuyan en ciudades y zonas rurales.

Luego, vendrán las dificultades propias de cualquier vacuna. La primera es la falla misma de la vacuna. Si bien las vacunas autorizadas han sido probadas cuidadosamente en humanos, estas pruebas se han realizado en grupos de control muy estrictos y por tanto arrojan tasas de éxito de hasta el 95%, ya en la aplicación masiva es muy probable que este porcentaje caiga hasta un 60%, similar a las tasas de éxito de las vacunas para las influenzas estacionales. En otras palabras, habrá muchas personas que enfermen de Covid incluso si han recibido la vacuna. Todas las vacunas ocasionan, en algunas pocas personas, efectos secundarios que pueden ir desde ligeras molestias hasta complicaciones graves. Esto será muy evidente al aplicarse, a nivel mundial, miles de millones de dosis en menos de un año.

Quizá lo más importante que hay que tomar en cuenta es que incluso con una vacunación masiva, no se podrá controlar la pandemia al 100%. Esto requerirá de una combinación de herramientas a las que tendremos que acostumbrarnos por lo menos durante los próximos dos o tres años: distanciamiento social y cubrebocas; confinamientos muy estrictos, pero más focalizados ante brotes repentinos; pruebas regulares en escuelas y empresas. Hasta que no se conozca a detalle cómo se transmite la enfermedad, tendremos que aprender a convivir con ella.