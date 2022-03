Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Llama gobernador a evitar festejos masivos y respetar protocolos sanitarios

Hoy que se festeja “El Día del maestro”, y siendo un festejo tan especial a lo largo de la historia del magisterio estatal y nacional, y advirtiendo del grave peligro que representa salirse del cauce en estos momentos de pandemia del Covid 19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a que, en un acto de responsabilidad y cuidado a la salud de los chiapanecos, en especial de quienes son más vulnerables a contagiarse de COVID-19, se eviten las reuniones masivas para evitar un incremento en los casos, toda vez que continúa la Fase 3 de la emergencia sanitaria.

El mandatario señaló que, aunque es una fecha importante y significativa en Chiapas, refiriéndose al 15 de mayo –día del maestro- es fundamental cumplir los protocolos sanitarios, sobre todo porque hay muchas personas de edad avanzada a quienes hay que proteger en esta etapa complicada de la contingencia. Dijo que tal como se hizo con el Día de las Madres, la mejor forma de demostrar el cariño, afecto y amor a las y los docentes, es festejar a distancia y desde el corazón, con el propósito de mitigar la propagación de esta enfermedad que ha afectado al mundo, a México y a Chiapas.

El gobernador explico más sobre la importancia que tiene el evitar festejos masivos: “Celebremos con mucho cariño a las maestras y los maestros, pero virtualmente; no hagamos fiestas masivas, guardemos todos estos afectos para cuando esta pandemia pase, ya falta poco y entonces sí podremos abrazar, besar y estar muy cerca de ellos como siempre”, expresó al tiempo de anticipar un reconocimiento a este gremio que durante la contingencia sigue con la formación educativa de los niños y jóvenes, mediante el Programa Aprende en Casa.

Al final agradeció también a todo el personal de salud que está haciendo un gran trabajo y esfuerzo frente a la emergencia sanitaria, todos los días, donde más personas vencen al coronavirus, pero si se desea ayudarlos en esta gran batalla, hay que protegerlos y, de esta manera, nos cuidamos todas y todos.

Por eso es de suma importancia que hoy los maestros festejen masivamente, y mucho menos que lo hagan con sus familias, por el riesgo que aún existe dentro del fenómeno del coronavirus que sigue golpeando a nuestro país y a Chiapas y como dice el mandatario estatal, es fundamental cumplir con los protocolos sanitarios, y una premisa del protocolo es no aglomerarse y evitar los festejos. Así de simple. Procure no llevar la muerte a su casa.

Alerta Roja: Migrantes en la frontera sur se resisten en acatar medidas sanitarias

Los días transcurren y el fantasma del fenómeno migrante amenaza ciudades de esta frontera sur, entre ellas la principal, la ciudad de Tapachula, que según números periodísticos se estima que al menos se encuentran estacionados 75 mil extranjeros de diversa nacionalidades, lo que implica el grave problema de riesgo ante una comunidad migrante que no hace caso y siguen haciéndola de “turistas” en Tapachula como si nada ocurriera con la emergencia nacional que ha declarado un peligro de muerte al coronavirus.

El problema grave es que la gente local -nuestra gente- al ver que los miles de extranjeros transitan por las calles de Tapachula, y se guarden en ciertos lugares sin la menor medida de prevención, está obligando a que la gente local ya no le tenga miedo al covid 19, y ha empezado hacer su vida normal, por lo pronto ayer en Tapachula, el flujo de personas en las calles y el flujo de vehículos, prácticamente mostró una postal como si ya se hubiera vuelto a la normalidad.

Al principio de la epidemia las buenas medidas de prevención que tomo el Ayuntamiento Municipal de Tapachula de acordonar y cercar todo el primer cuadro de la ciudad, dieron resultados positivos, pero algo está ocurriendo y de pronto los extranjeros y mucha gente de color volvió a salir a las calles, y desde ayer jueves, los demonios se soltaron en Tapachula ante las multitudes que caminaban por las calles centrales que son las más importantes de la ciudad. No existe el Instituto Nacional de Migración en esta frontera de México, mucho menos en Tapachula.

Ayer el periódico EL ORBE en algunos de sus textos de prensa advertía: “Sin embargo, el INM no ha garantizado el orden para la atención de todas esas personas y permite la aglomeración, incluso de los menores, con lo que se les expone a contagiarse del Covid-19, ser portadores y expandir ese mal en el resto de la población de Tapachula”.?Y conceptualizaba: “Ante esa omisión de parte de la dependencia federal, las autoridades locales han tenido que asumir esa responsabilidad y tratar de convencer a los migrantes a que acaten las disposiciones de la Secretará de Salud, pero se resisten y hasta se burlan diciendo que el coronavirus no existe”.

Sin embargo, las fuerzas productivas locales también han guardado un silencio peligroso, al no exigir que cumpla con su papel el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, que sería la única responsable de cualquier brote imparable que se pudiera dar, donde hasta ahora solamente Dios sabe porque no se ha desatado una epidemia local pero proveniente del fenómeno migratorio como ha ocurrido en el norte del país. Ojalá que nunca ocurra, pero si es importante un llamado de conciencia para que los trabajadores del INM asuman su responsabilidad y lleven a cabo un programa de concientización para que los extranjeros no transiten por las calles citadinas por lo menos de aquí al 30 de mayo. Así las cosas.

Sanitizan el Palacio Municipal de Tapachula.- Como parte de los trabajos permanentes de la fase 3 de la pandemia que buscan disminuir los riesgos de contagios del Covid-19 y siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, personal de Protección Civil realizó acciones de sanitización en todo el edificio del Palacio Municipal de Tapachula, incluido el sótano y áreas perimetrales, con lo cual se brindan plenas garantías tanto a los empleados como a los ciudadanos que acuden a efectuar algún tipo de trámite a sus oficinas.

Volver a la normalidad…El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan de tres etapas para reiniciar las actividades económicas, sociales y educativas en el país tras la contingencia por el coronavirus. De esta manera se iniciará la primera etapa el 18 de mayo al reabrir los “municipios de la esperanza”. De acuerdo con la Secretaría de Economía se trata de 269 municipios de 15 estados que no tienen registro de contagio y ni vecindad con las zonas de alta propagación del virus. Del 18 al 31 de mayo, se trabajará en los programas de reactivación para «una nueva normalidad» en los estados donde los casos de coronavirus han disminuido. Y para el 1 de junio se implementará un sistema de semáforo por regiones para la reactivación de actividades económicas y sociales. Ante esto, AMLO subrayó: “Este plan es de aplicación voluntaria, confiando en la responsabilidad de la gente y garantizando las libertades (…) Si la autoridad municipal o estatal, de acuerdo a cada región, decide que no acatará el plan, no habrá controversia”.