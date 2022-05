Ronda Política

Víctor Lara

Lo mejor y lo peor de la pandemia en Chiapas

En medio del desorden, del caos, muchos ciudadanos muestran conciencia cívica y construyen comunidad a efecto de solidariamente salir avante y fortalecidos.

No cabe duda que la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas, muchos han mostrado trabajo, generosidad, solidaridad, empatía y comprensión con lo que estamos viviendo, no solo hacia el personal médico sino también hacia las autoridades, especialmente hacia el gobernador del estado y al difícil momento que le tocó gobernante en el momento donde los sistemas de salud estaban en muy mal estado, en todos los sentidos, lo peor financieramente.

Pero también están los otros, los que no ayudan, pero cómo joden; ellos, por el contrario, han arremetido sin razón y sin sentido una campaña de descalificaciones que en nada abona a la situación que se vive, máxime cuando viene de ex funcionarios de las dos anteriores administraciones que ya se sienten con la fuerza moral suficiente para levantar la cabeza y hacer todo tipo de señalamientos.

Lo que se les olvida es que aún tienen cuentas pendientes de su entrega-recepción y éstas siguen vigentes, pues no han podido solventar varios millones de pesos, los cuales por más que lo sueñen no se van a ir al archivo muerto de las dependencias.

Los ex funcionarios se andan pavoneando como si tuvieran las manos muy limpias, o la cola muy corta, no saben que ahora las irregularidades que tengan que ver con desvío de recursos se canalizan a través de la Fiscalía General y se siguen de oficio, es decir que con sólo jalar el hilo de la madeja se puede saber quién se hizo de propiedades o puso algún colegio particular o un rancho.

Por lo pronto hay uno que presume una plaza en las Arboledas y una escuela de paga en otro municipio.

Por lo que es cuestión de semanas en que empiecen a ser llamados por la falta de solventaciones a sus auditorías y se les empiece a fincar responsabilidades.

Y es que el gobernador del estado ha sido claro en que nadie va a estar por encima de la ley y que quien así lo piense va a sufrir las consecuencias y es lo que no han entendido quienes en el pasado vieron al servicio público como la oportunidad para servirse con la cuchara del caldo y no para servir a la sociedad que era para lo que fueron contratados.

Además, de que las reformas hechas a la Ley de Responsabilidades de la los Servidores Públicos ya no contemplan que en un plazo de 5 años los casos que no se revolvieron se archivaban, sino que ahora siguen vigentes hasta que se les determine como un caso juzgado.

Así que aún es tiempo de poner las barbas a remojar.

El ejecutivo comentó que a pesar de la pandemia por el COVID-19, no nos quedamos con los brazos cruzados y no bajamos la guardia”, subrayó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al tiempo de señalar que además de las acciones que se realizan para proteger la salud de las familias chiapanecas, se continúa trabajando en materia de seguridad, en apoyo al campo, a la pesca, y sobre todo, a las personas más vulnerables.

En este sentido, el mandatario refirió que, con la solidaridad del personal de gobierno, sector empresarial y sociedad civil, que han realizado donaciones para hacer frente a esta contingencia, se ha podido llevar alimentación a los hogares de personas adultas mayores, con discapacidad, niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de que no tengan que salir de sus viviendas y exponerse a contagios.

De esta forma, mencionó que se han entregado más de 300 mil despensas de 25 kilos con insumos para una dieta balanceada, a casi un millón y medio de personas; mientras que el Programa Barriguita llena, corazón contento de regreso a casa, creado en esta administración a fin de que las y los estudiantes reciban dos raciones diarias de alimentos, continúa entregándose, ahora en los domicilios.

Subrayando que, ante pandemia, no bajamos la guardia, continuamos trabajo en apoyo al pueblo.

