Letras Desnudas

Mario Caballero

Los bajos instintos del Ombudsperson

¿Estaría usted de acuerdo con que un maestro acusado de pederastia fuera asignado al mismo jardín de niños donde acude su hija o hijo? Peor todavía, ¿aceptaría que le diera clases? Seguramente, no. Hasta creo que usted haría todo a su alcance para que dicha persona ni siquiera pusiera un pie dentro de la escuela. Y sería entendible porque lo más lógico es que su actitud sea una respuesta instintiva por proteger a sus hijos de un depravado. No hacer nada sería como permitir que violen a su niño.

Esa misma reacción, la de un padre que protege a sus hijos, deberían asumir los legisladores en el Congreso local, principalmente. Porque lo que está pasando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas es intolerable y requiere de su atención inmediata.

No se trata, obvio, de un depredador de niños. Pero sí de una persona que bajo la investidura de ombudsperson ha dado rienda suelta a sus bajos instintos, que no tiene que ver sólo con lo sexual sino también con lo moral. Éste, Juan José Zepeda Bermúdez, está acusado de cometer maltrato laboral, hostigamientos, corrupción, tráfico de influencias y hasta acoso sexual en contra de las trabajadoras de dicha institución.

El ombudsperson (que significa defensor del pueblo) emergió de la necesidad de defender, proteger y promover la dignidad de las personas. Pero éstos deben ser hombres y mujeres de comprobada autoridad moral, ética, compromiso social y, digámoslo de este modo, de profundo amor al prójimo. Pues su misión consiste en vigilar la actuación del Estado frente a su responsabilidad con los ciudadanos y ser un agente que sirva de “termómetro” de los grandes dilemas de la democracia y el ejercicio del poder.

Así, pues, ante su ausencia o indignidad, se cometen los más deleznables delitos en contra del honor, la integridad física y moral de las personas. Por ejemplo, los casos de familias que son desplazadas de sus hogares, de los trabajadores que sufren acoso laboral, de las personas que no tienen acceso a la educación o los servicios de salud por el racismo de las autoridades, de niñas y mujeres que son violadas, de los que mueren producto del abuso de las grandes empresas y de muchos otros que no ha podido resolver, por negligencia o incompetencia, Juan José Zepeda.

¿OMBUDSPERSON?

El término espurio se aplica a todos aquellos funcionarios que no merecen el cargo que ostentan, ya sea por violación a las leyes o por imposición. Zepeda Bermúdez es uno de ellos.

Obtuvo la titularidad de la CEDH por determinación del exgobernador Manuel Velasco Coello. Incluso, él mismo se encargó de divulgarlo con algunos políticos y con personajes relacionados con la defensoría de los derechos humanos con los que se reunió de manera privada semanas antes de recibir el nombramiento. “El gobernador ya dio la instrucción y voy a ser el próximo presidente de la Comisión. Lo demás es mero trámite”, decía.

No obstante, más allá de la imposición, tampoco cumple con dos requisitos que exige el artículo 25 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los que quieren alcanzar tan noble encargo.

El primero es su falta de experiencia en materia de derechos humanos. Como sabemos, Zepeda Bermúdez es un empresario que ha desempeñado distintos cargos en la administración pública, pero ninguno relacionado con la defensa de los derechos humanos. Todo lo contrario, en febrero de 2012, secuestró a varios trabajadores de la empresa Construrama (compañía de su propiedad) a los que obligó firmar pagarés de 80 hasta 600 mil pesos bajo la amenaza de denunciarlos por robo. El “defensor del pueblo” terminó por despedirlos sin darles el sueldo devengado y reteniéndoles el finiquito por el que también les hizo firmar de recibido.

Empero, no sólo ha defraudado a gente humilde. Hace algunos años, el exdiputado local Eduardo Zenteno Núñez le pagó 600 toneladas de cemento que utilizaría en una obra de su propiedad. Sin embargo, Juan José Zepeda, a pesar de que era amigo del también exdelegado de SEDESOL, nunca le entregó dicho material. Inclusive, Arturo Morales Urioste lo tiene demandado por fraude y daños en la sociedad que tenían en la Fundación Balún Canán.

El segundo requisito que no cumplió es haber asumido la presidencia de la CEDH (el 16 de marzo de 2018) 147 días después de renunciar al cargo de Coordinador de Gabinete en el gobierno de Manuel Velasco, cuando la ley establece que no debió desempeñar ningún puesto gubernamental por al menos durante un año.

En ese gobierno también desempeñó el cargo de secretario de Planeación, donde fue conocido como “el rey de los moches”. Se dice que Zepeda extorsionaba a los contratistas y exigía moches de dinero por las obras del Gobierno del Estado.

Actualmente, Juan José Zepeda gana un sueldo de casi 132 mil pesos mensuales, muy superior a los 60 mil que gana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero sumando las compensaciones y otras prestaciones el ombudsperson podría alcanzar la suma de 188 mil 897 pesos.

Ahora bien, a pesar de ese mega sueldo que no lo gana ni el presidente López Obrador, no cumple con su función.

Lo primero que hizo como defensor del pueblo fue despedir a decenas de trabajadores de la CEDH, cuyos cargos los repartió supuestamente entre familiares, amigos y recomendados que cobran un sueldo sin trabajar.

Lo peor del asunto es que convirtió la defensoría de derechos humanos en letra muerta. No quiso atender en tiempo y forma el caso de Jazmín Leyva, trabajadora del COBACH que fue acosada sexualmente y después perseguida y humillada por autoridades del Colegio, entre éstos la directora Nancy Hernández. Tampoco hizo nada por los cientos de desplazados de Chenalhó y Chalchihuitán; por la niña de cinco años que fue violada en Chenalhó; por las más veinte personas que han muerto de cáncer debido a la contaminación que la empresa Veolia ha ocasionado en los afluentes de la colonia Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, y cuentan que hasta el momento sigue sin emitir las recomendaciones por el presunto caso de trata en la zona de tolerancia. Esto por mencionar algunos casos.

Algo más. Ha trascendido que en la CEDH hacen negocios con el pago de la nómina. Según los propios trabajadores, no les pagaron la primera quincena de enero y no ha sido la primera vez que les sucede. Además, hay señalamientos de que el ombudsperson abusa de su posición para beneficiar a sus empresas y que ejerce el millonario presupuesto de la dependencia con total opacidad, dándose una vida de lujos y excentricidades.

INDEFENSIÓN TOTAL

La defensa de los derechos humanos significa luchar ante lo injusto, solidaridad auténtica por el sufrimiento ajeno y es una de las formas más poderosas de aprender a ser humanos. Por eso mismo, los diputados del Congreso del Estado deberían atender el caso de Juan José Zepeda Bermúdez, quien ha arrastrado a Chiapas a la indefensión total. No hace promoción de los derechos humanos, no defiende a los agredidos y no toca a los poderosos ni con el pétalo de una queja.

Por tanto, la legitimidad de los legisladores está a prueba. ¿Permitirán que la CEDH siga siendo un espacio para la satisfacción de un personaje de doble moral que todos los domingos se da golpes de pecho en la iglesia, pero es señalado de malversación de recursos, inoperancia y ser un acosador sexual? Al tiempo. ¡Chao!

