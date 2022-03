Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Los bancos filtran datos

A nadie le parece extraño que cuando abre una cuenta en el banco curiosamente inmediatamente le llaman de alguna aseguradora para decirle que solo por contestar la llamada se activó su póliza, las aseguradoras de todo el país están llenas de gente indeseable, los bancos filtran los datos de sus clientes y van a parar a manos extrañas, MERCADOTECNIA DE MEXICO está realizando una investigación relacionado a las aseguradoras y bancos en el país, nos hemos encontrado que las aseguradoras hacen hasta lo imposible para no pagar las pólizas a quienes las hayan solicitado, de hecho, NO DEBERÍAN EXISTIR ASEGURADORAS EN EL PAIS, ya que ellos casi nunca cumplen los contratos elaborados, y no solo eso, uno de los principales bancos del país el cual se llama BANAMEX filtra los datos de sus clientes a las aseguradoras y personas extrañas, poniendo en riesgo a sus clientes, desde este viernes 18 de diciembre MERCADOTECNIA DE MEXICO se encuentra investigando a BANAMEX por filtrar datos de sus clientes a las aseguradoras, ningún banco en el país puede ni debe filtrar datos de ninguno de sus clientes a nadie, curiosamente cuando un cliente o una clienta abre una cuenta en alguna de sus sucursales a los pocos días hablan para decir que solo por recibir la llamada se ha activado una póliza y que se cobrará 155 pesos de forma mensual, de hecho, las aseguradoras en el país operan de forma irregular, y más aún opera de forma irregular la CONDUSEF, quien es la encargada de regular a las entidades financieras, las personas que desconocen sus derechos financieros se ven sometidas a las aseguradoras que abusivamente actúan de forma arbitraria y que junto con los bancos abusan de sus mismos clientes poniéndolos en riesgo, pero, la CONDUSEF lamentablemente está llena de gente nefasta que ni siquiera saben sus funciones, los usuarios financieros se tienen que quedar con una impotencia mayor al ver que no son resueltos sus problemas, el Senado de la Republica y el Congreso de la Unión deben tomar cartas en estos asuntos inmediatamente, pero algo más importante, que cada vez que el Congreso de la Unión y el Senado aprueben leyes tienen que llevar a cabo una campaña para que las personas en general sepan cuáles son sus derechos y no permitan a nadie que viole sus derechos, que sepan dónde y cómo demandar, por ahora, les diré por este medio como y donde demandar y cuáles son sus derechos, cuando un banco filtra los datos de un cliente a una entidad extraña o personas ajenas pueden poner su demanda, no queja, demanda ante la CONDUSEF, pueden llamar a la Condusef al numero 55 53 400 999, en cuanto les contesten hay que denunciar lo que está pasando con sus datos y lo que el banco hizo, para ello, deben saber bien que banco es, por ejemplo, investiguen calle, numero, colonia, código postal y ciudad o municipio donde se encuentra ubicada exactamente el banco al que van a denunciar y los motivos o hechos por el cual ustedes llamarán a la CONDUSEF, les tienen que dar un número de folio en el cual se le dará seguimiento a la demanda y para ello deben tener a la mano pluma y papel para apuntar su número de queja que le van a dar, deben ustedes aportar un correo electrónico para que pidan les lleguen las notificaciones a su correo y se puedan dar cuenta de los avances de su demanda, pidan sanción para el banco abusivo y pago de reparación de daños el cual podría llegar a alcanzar arriba de los cien mil pesos o millones de ser necesario, porque ningún banco debe filtrar ninguna información de sus clientes que confían sus datos y su dinero, ahora bien, si le quieren someter para que adquiera una póliza de una aseguradora sin haberlo pedido, entonces se deberá demandar a ambos, al banco que abusó en dar sus datos y a la aseguradora, a la aseguradora se le puede denunciar en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) el cual tiene el teléfono 55 57 24 74 00, o bien mandar información al correo electrónico de la Comisiona Nacional de Seguros Y fianzas el cual es: HYPERLINK «mailto:oficialiadepartes@cnsf.gob.mx» oficialiadepartes@cnsf.gob.mx , en el correo del remitente se asignará un folio de ingreso y fecha de recepción por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para darle seguimiento a la demanda, no pongan quejas, pongan demandas en contra de los bancos que actúan abusivamente en contra de sus derechos como usuarios financieros, es importante revisar el correo periódicamente para darle agilización a su demanda, los bancos en nuestro país trafican con los datos de sus clientes, muy probablemente debido a ello podrían haber muchos secuestros en el país, de hecho, debido a las faltas ocasionadas por los diversos bancos, se puede solicitar al Gobierno Federal el cese total de alguna institución bancaria que opere de forma irregular, ya que para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere precisamente la autorización del Gobierno Federal, que compete discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de México, ya estuvo bueno que los bancos estén abusando de los datos de sus clientes, lo anterior sustentado y fundamentado en el artículo 8 de la Ley de Instituciones de Crédito, de hecho, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en la Ley mencionada establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del artículo 46 de la Ley mencionada, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, lo anterior, sancionado por el artículo 117 párrafo I, de la Ley de Instituciones de Crédito, de igual manera se debe hacer de su conocimiento por las irregularidades de los bancos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay que recordar que los bancos son los que tienen todos y cada uno de los datos de sus clientes y habría que tener mucho cuidado donde y como guarda su dinero, solicitar al momento del contrato el código de confidencialidad de datos, es importante también hacer de su conocimiento a BANXICO (BANCO DE MEXICO) al numero 800 226 9426, no se dejen, por culpa de algunas instituciones financieras se cometen ilícitos en contra de sus usuarios financieros.