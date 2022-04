#HASHTAG DE LA SEMANA

#LOS DOLOROSOS DE GUERRERO. No cabe duda que hay personajes que tienen aspiraciones y pretenden convertirse en “candil de la calle, oscuridad de sus casas”. Esto fue lo que sucedió con los legisladores de Guerrero: Rubén Cayetano. Idalia Reyes y María del Rosario Merlín, que por poco se autoinmolan por los hechos del pasado domingo. Se confirma que ellos no conocen a Chiapas. Para entender a Chiapas, tienen que vivir en Chiapas, y nada de lo sucedido les sorprendería. Tuxtla Gutiérrez ha sido rehén por años de los llamados “estudiantes” normalistas de Mactumactzá. En esta ocasión “usaron” y esto jamás se va a reconocer, a la caravana de familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, para la provocación que ya tenían planeada para los siguientes días. Necesitaban justificarse. Registren las acciones de secuestros de camiones y vandalismo del jueves. Así han sido los últimos años. Es evidente que, si hubieran comunicado y solicitado el apoyo del gobierno estatal, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, con esa sensibilidad social que le caracteriza, les hubiera brindado seguridad, alimentación, hospedaje y todo lo necesario para su recorrido de información por Chiapas. Nada de esto hubiera pasado. En lugar de ello se lanzaron a la provocación, preparados con bombas molotov, palos, cohetones, para el enfrentamiento que ya es natural en ellos. Pedir la renuncia de un gobernador como el de Chiapas, cuando pudieran existir más razones para demandar la renuncia del gobernador de Guerrero, que sigue sin dar respuesta a los problemas graves de violencia en Guerrero, allá sí que hay muertos todos los días, además de llevar consigo la demanda sin respuesta de los familiares de los desaparecidos en Iguala. Ahora todos están indignados, pero nunca se han escuchado las voces de los morenistas legisladores en contra de los desmanes, excesos y abusos de los estudiantes de Mactumactzá. Vengan a investigar los tres legisladores. Pregunten lo que se ha vivido en la capital del estado y de esta manera entenderán mejor la situación del pasado domingo. No se trata de desgarrarse las vestiduras y de demandar que se sujeten a proceso, a policías que solamente cumplían con su deber. No cabe duda, no pueden con los temas de Guerrero y ya quieren intervenir en Chiapas. Hay que informarse.

#INTENTONAS DE ASALTO AL PODER EN LA SECCION 40. En el escenario del sector magisterial, todo parece indicar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación a través de Armando Falconi, pretende tomar por asalto al poder en la Sección 40 a semanas del cambio de dirigencia y que se vaya el famoso Paulino Canul. Con las pintas y el vandalismo, así como el robo de los equipos de cómputo hicieron un ejercicio “apantallabobos” para amedrentar al equipo que sigue representando al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así es, robaron las oficinas de la Sección 40 a punto de inaugurarse. Responsabilizan directamente a la Asamblea Estatal Democrática que liderea José Armando Falconi Borras. Personaje que además acostumbra presumir de este tipo de acciones en sus ruedas de prensa. A confesión de parte, relevo de pruebas.

#DESBANDADA DE OPERADORES CERCANOS A BRITO. Apenas se enteraron de la detención de Giovanni Campos, ex subsecretario de servicios y de gobernanza política, los alcaldes y ex alcaldes que se ostentaban como operadores del actual secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, como las “ratas comenzaron a abandonar el barco”. Por ejemplo, Roberto Aquiles Aguilar, su hijo el Junior Alcalde, así como su hija la bailarina. Ellos ya se deslindaron, y desde luego otros más. Tronco de aliados.

#VALERIA SANTIAGO NUEVA DIRIGENCIA DEL VERDE. Finalmente, se cumplió el acuerdo, y Roberto Rubio actual diputado federal indígena ha entregado la dirigencia estatal del PVEM a Valeria Santiago. Muchos atribuyen este relevo como un acierto en la intervención de Jorge Luís Llaven Abarca, actual fiscal general del estado y como una anotación para el futuro.

#LOS TATAMANDONES DEL SULTANATO TUXTLECO. Estos son los personajes que realmente mandan al interior de la estructura del Ayuntamiento de Carlos Morales Vázquez: Cristóbal Flores López, el validador político. Marco Antonio Martínez Espinosa, es el que actualmente organiza para la reelección los comités de participación ciudadana. Héctor Hernández Brito, intenta mantener la estructura de las 22 colonias de Gloria luna, también para la reelección. Rodolfo Álvarez García, es el actualmente opera las 11 agencias municipales para la campaña reeleccionista de Carlos. Elizabeth Hernández Borges, con los comités de emergencias. Todos en plena campaña para el 2021, para que repita el ahora obsesionado por repetir color y número. No cabe duda.

#MUY FELICITADOS LOS ALBORES PADRE E HIJO. En los últimos días estuvieron de manteles largos, Roberto Albores Guillén y Roberto Albores Gleason, Muy felicitados. Sobre todo, Don Roberto que continua con una vida intensa en la política y en la actividad comercial dentro del rubro agropecuario. Mientras su hijo se dedica a la formación académica. Sigue estudiando, ojalá en su momento le dejen mayores frutos esos títulos académicos.

#CAMPESINOS DE CINTALAPA CON FRANCISCO NAVA. Muy felicitado por familiares y amigos Francisco Nava en su cumpleaños. Llegaron a saludar al alcalde Cintalapa grupos de campesinos y amigos que lo aprecian. Felicidades.

#DEMANDAN LABOALMENTE A SAMI DAVID. Cuando parecía haber superado toda adversidad el ex diputado y senador Sami David, le notifican que tiene una demanda laboral. Veremos y contaremos.

#AGENDA POLITICA DE CHIAPAS LA OTRA HISTORIA. Interesante rescate de la historia política de Chiapas, Estén atentos este martes de 5 a 6 de la tarde, con Jorge Enrique Hernández Aguilar. Roberto Domínguez Cortés contará su versión del gobierno del General Absalón Castellanos Domínguez.