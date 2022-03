Hablando Derecho

Lic. Alfredo Molina Juárez

Los efectos del Covid 19 en ámbito jurídico

Para nadie que viva en una sociedad moderna, podría imaginar el impacto y los efectos inmediatos que ha causado la pandemia denominada COVID 19. A nivel mundial los efectos económicos sociales y jurídicos. Son de magnitudes incalculables, nadie sabe con exactitud, cuando cesaran los efectos y mucho menos como se resolverán los miles de conflictos laborales, mercantiles, familiares, que ha causado esta pandemia, por lo pronto sabemos que es una realidad que la sociedad mexicana no está a la altura del problema, el estado mexicano jurídicamente no tiene ni la capacidad, ni el personal, ni la tecnología para enfrentar esta realidad, la magnitud de los juicios que se ventilaran será abrumadora, solo por poner un ejemplo hare tres grandes rubros de problemas a los que el sistema jurídico mexicano tendrá que resolver y de los cuales repito no está preparado.

LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA FAMILIAR: Estudios y estadísticas recientes, confirman que la convivencia o confinamiento al que el gobierno mexicano nos exhorta, inevitablemente nos confronta a una convivencia permanente, domiciliaria los conflictos matrimoniales que causa el confinamiento, son una realidad, amenazas, golpes, maltratos, no se hacen esperar, a eso le agregamos la falta de ingreso económico, la falta de alimentos, y suministros básicos, electricidad, gas, ropa, medicamentos, entre otros. En fin la lista es interminable, en algunas familias el apoyo recae en los padres, algunas veces también los hijos aportan y otras también las pensiones de los adultos mayores, forman parte del gasto familiar, pero al verse interrumpidos los trabajos, igual suerte recae en los ingresos e inevitablemente surgen los divorcios, demanda de amenazas, injurias, infidelidades, incluso separación de los bienes, serán miles de demandas que saturaran los juzgados familiares, entorpeciendo más el acceso a la justicia. Esta no es una predicción, es una realidad, el estado mexicano no tiene ni la capacidad humana ni los medios, y desde luego tampoco la capacidad tecnológica para enfrentar esta urgente necesidad.

LA PROBLEMÁTICA MERCANTIL: El estado trata de evitar que la epidemia se propague y dentro de su plan de contingencia pide que cierren los locales comercios y demás fabricas que no sea esencialmente necesarias, es decir la actividad comercial se paró, no hay proveedores, no hay producción de insumos, no hay clientes, los comercios cierran, en fin, un hecho inédito en la historia mundial. México como bien sabemos forma una parte de la cadena comercial, es un eslabón esencial para el comercio interno y externo, todo esto recae en una problemática esencial LA CONFIANZA. Un cliente tiene crédito, por su historial crediticio, no existe otro elemento que genere confianza, más que el pago oportuno, en el caso de la compraventa, el cumplimiento en tiempo en forma para las empresas de servicio y la calidad para el mercado de consumo, al cerrar algún eslabón de la cadena comercial, inevitablemente se cae en mora, y/o incumplimiento y en automático se activan los focos rojos, para la cobranza, incumplimientos de contratos, fianzas, ejecución de depósitos en garantías, pagares, cheques devueltos, son el pan de cada día, si bien existe la banca en línea, esta no se alimenta solas, requiere depósitos en efectivo en las cuentas, los gastos e impuestos se siguen generando, es una bola de nieve que ninguna empresa, tenía contemplado como riesgo, incluso me atrevo a afirmar que ninguna aseguradora tenía contemplado una pandemia como la del COVID-19 en su póliza de seguro, que cubriera de forma inmediata esta realidad. Pues bien, todas estas actividades abrumadoras de litigios no podrán ser resueltas de manera oportuna, como establece la ley, con los números de juzgados y personal que actualmente operan en cada entidad, mucho menos si hablamos de manera local algunos municipios ni siquiera llegan a juzgados de primera instancia, es por esto que la problemática en materia jurídica apenas empieza.

LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA LABORAL: Para las personas que no están enteradas, nuestro derecho mexicano laboral, no es parejo para todos los trabajadores, nuestro constituyente dispuso que los trabajadores del estado, deben ser tratados de forma distinta a los trabajadores de la iniciativa privada, a pesar de las más modernas reformas al tema, no es una realidad, para eso se requiere nuevas instalaciones más grandes y más personal, este hecho topa de frente con los planes actuales del gobierno de AMLO. El tema de los trabajadores, hoy despedidos o suspendidos, es tengo derecho a mi salario íntegro, porque está claro que no es culpa del trabajador, ¿se trata de una emergencia? En principio de cuentas te digo que, si tienes derecho a un pago íntegro, o a tu liquidación, conforme a las disposiciones actuales, ¿pero cuanto tiempo tardara el fallo? Tomando en cuenta que son miles de demandas, pruebas, audiencias, alegatos, etc. Te sugiero la negociación y desde luego buscar mecanismos de conciliación.

¿QUE PODEMOS HACER? Los Diputados que representan al pueblo ante el estado, son los encargados de velar por nuestras necesidades más urgentes. Esta pandemia nos hace cambiar de paradigma, nuestro sistema jurídico como actualmente se ventila o ejerce es de principios de 1920. Por decirlo de alguna forma no es acorde a nuestros tiempos modernos, es urgente la regulación de nuevos sistemas de justicia modernos en línea, que las audiencias puedan ser en línea, sin necesidad de presencia judicial, es decir en un juzgado y ante una autoridad judicial, se requiere que los exhortos y emplazamientos sean también en línea, de igual forma que hacen los requerimientos de impuestos. Hacienda del estado y/o federal, que exista un banco de información general para IMSS, bancos, registro público de la propiedad, incluso de abogados registrados en los juzgados, catastro, hacienda, etc. En fin que sea un juicio exprés en donde antes de plantear un a Litis o conflicto, se evalué si existe conciliación o propuestas de solución, con un máximo de tres días para pasar al litigio, que no haya necesidad de presentar un escrito en la oficialía de partes que exista un sistema jurídico público, en donde las partes puedan checar su expediente las 24 horas, y desde luego que también por parte del estado, no se requieren grandes instalaciones que generen luz eléctrica, mantenimiento, climas, estacionamientos, etc. Por el contrario, los actuarios y secretarios pueden trabajar desde sus casas, acordar y únicamente un local donde labore el juez mucho más reducido y modesto. Y donde se reúna toda la información de cada expediente. Este sistema urge y es una respuesta lógica y mediata al problema tan enorme que representa la carga de trabajo jurídica a la que el estado mexicano enfrenta, recordemos que cada juicio representa un gasto por el abogado, y desde luego un tiempo en resolverse, y es precisamente ahí, donde recae la gran inconformidad de las partes, que en la mayoría de los casos el tiempo en el sistema actual pueda durar 2 a 5 años, aludiendo desde luego el dicho que. El tiempo es dinero. Por tanto, hago un llamado a los diputados a enfrentar este reto de modernizar el sistema de impartición de justicia del estado mexicano, para que de manera urgente se actualicen las bases de datos de todas las instituciones del estado, de manera paralela con este sistema de justicia nuevo. Y se haga frente a la carga de actividad jurisdiccional que se nos avecina.