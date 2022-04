Opinión y propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Los límites de la 4T (Segunda)

En los últimos años, hemos visto cómo a lo largo y ancho del mundo, en muchos lugares se ha legalizado el uso de la marihuana. En principio pareciera que son los argumentos que favorecen su uso medicinal, los que han abierto la brecha para que poco a poco, la sociedad comience a normalizar su uso. A partir de ahí, a lo largo de los años, la sociedad ha ido aceptando su uso, también con fines recreativos. Hasta donde el autor de este artículo tiene conocimiento, son cuando menos quince países, contando al nuestro; los que aceptan en mayor o menor grado, el uso legal de la marihuana con fines médicos y recreativos.

Sobre el uso de la marihuana con fines médicos, me parece que esto está fuera de toda discusión. Ahí, su uso; se enmarca y desarrolla dentro de los protocolos de la ciencia médica y para los fines benéficos que persigue. Sin embargo, el tema es distinto cuando hablamos de fines recreativos.

Uno de los argumentos que se dan para el uso recreativo de la marihuana es el hecho de que, en varios países de Europa, existen lugares llamados “picaderos”, donde los afines de la marihuana, asisten para consumirla. Algunos de éstos son espacios que reúnen ciertas condiciones de higiene, pero muchos otros no son el caso. Han destacado por su fama, algunos “picaderos” españoles y holandeses. Y entonces los que favorecen la legalización de la marihuana en nuestro país, señalan estos lugares como espacios de un consumo responsable y civilizado. Muchos lo son efectivamente, pero muchos otros no, como ya se ha dicho. Pero más allá de la numeralia, debemos pensar qué es lo que permite que el consumo se dé de manera responsable. Bueno, la probable respuesta es a la vez simple y compleja: la educación. Los niveles de educación que privan en Europa son en general más altos que los que privan en nuestro país. A ello se le añade un mayor nivel económico en toda Europa occidental prácticamente, en comparación con México. Y aunado a todo lo anterior, hay una legislación clara que determina cómo, dónde, cuándo y cómo se puede consumir o no.

No quisiéramos que los elementos antes mencionados se minimicen. Cuando hablamos de mayores niveles educativos, estamos hablando que muchos jóvenes y adultos europeos, por el tipo de educación que han recibido, por sus experiencias, historia y economía; han desarrollado un mayor nivel de consciencia de las cosas. Es decir, saben qué es una droga, saben cuáles son, conocen las consecuencias de consumirla y toman una decisión más o menos libre para hacerlo o no. De hecho, para finales de 2018, se estimaba que 26% de los europeos, es decir uno de cada cuatro, consumía o había consumido marihuana. En el caso de México, no es necesariamente el caso de muchos jóvenes y adultos mexicanos; en general con menos consciencia de las cosas y de sus consecuencias y con menos información veraz acerca del tema.

De igual manera, cuando hablamos de mayores niveles económicos, queremos abarcar el hecho de que los ingresos de un europeo promedio, son mayores que los de un mexicano promedio; y ello nos puede llevar a pensar que el primero logra más o menos en una mayor medida, el cubrir todas sus necesidades básicas, cuando que no necesariamente es así en el caso mexicano. Muchos connacionales no tienen qué comer. A veces lo hacen una sola vez al día y pasan mucho tiempo, a veces meses sin probar carne, leche y demás. Una persona en condición de pobreza y con un relativo desconocimiento de las cosas, podría ser más propensa a consumir drogas y a perder el control de ello.

Y desde luego, como cereza del pastel, tenemos una legislación en materia de drogas, que criminaliza la venta de las mismas, pero no su consumo. Incluso la posesión de ciertas drogas y en dosis más o menos pequeñas, son toleradas por la ley, aunque para el grueso de los mexicanos esta disposición no está muy clara.

Como podemos ver, en México no existen las condiciones para legalizar las drogas. No se tiene que ser un investigador muy versado en el tema para saberlo. Todos hemos visto, en muchos pueblos y ciudades de la República, cómo principalmente hombres jóvenes se pasean sin pudor alguno, consumiendo marihuana y otro tipo de drogas. Todos los hemos visto tirados en las banquetas o hacinados en los bajo puentes, muchas veces con la consciencia perdida.

Otro argumento que utilizan los pro legalización, es la libertad de las personas para consumir lo que les venga en gana. Y en principio podrían tener razón. Sin embargo, es sabido que todo derecho conlleva una obligación. Así que si bien es cierto podrían tener el derecho de consumir, de igual manera tienen la obligación de hacerlo bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles? Pues aquellas que fueran necesarias para garantizar 1.- Que su salud no se ve mayormente afectada, 2.- Que en caso de que su salud se vea mayormente afectada, tienen los medios económicos para enfrentar los costos que de su tratamiento se deriven. Y esto porque si no, sería la sociedad, vía sus impuestos, a quien se le endosarían los costos de ello. En pocas palabras; al reclamar el ejercicio de un derecho, se asume la obligación de enfrentar sus consecuencias, 3.- Que el tejido social no se vea afectado. Cuando hablamos de tejido social, nos referimos en principio al núcleo del mismo: la familia, en este caso del consumidor. Quien decida consumir, debería hacerlo con una responsabilidad tal que su familia, no se vea afectada de ninguna manera negativa por ello. Ni por sus ausencias, ni por una posible reacción violenta, ni por los costos económicos, ni por sus afectaciones (ya se dijo que debieran ser menores) a su salud. Todos estos efectos y quizá otros que se omiten, podrían afectar al consumidor de droga, y nadie; ni su familia, ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni vecinos, ni clientes, ni nadie en general; tiene porqué asumir las

consecuencias de las decisiones personales de alguien más. Todos hemos visto niños, quienes uno de sus padres o ambos, consumen marihuana u otras drogas y ese hecho, los marca, no necesariamente para bien. Un costo social de ese tamaño, no es aceptable.

Finalmente, legalizar una droga, como lo es la marihuana; abre la posibilidad para legalizar otras, ya que podría crear la idea de que se tiene derecho también a consumirlas, pero sin que queden claras las obligaciones que conlleva y que ya hemos mencionado líneas arriba. Para reforzar este punto, vale la pena mencionar que es sabido que un consumidor de algún tipo de droga, fácilmente puede comenzar a consumir otras. Lo mismo podría suceder desde el punto de vista legal y sentar un peligroso precedente.

Para terminar, no quiero dejar de mencionar una experiencia personal, que no por ser personal es excepcional, sino que desafortunadamente muchas de las personas que lean esto, probablemente puedan decir que han vivido lo mismo. En el caso de un servidor, el autor de este artículo ha tenido a lo largo de la vida, por ejercer la docencia en el ámbito de la educación formal y de la educación no formal también, a muchos amigos y conocidos con grandes potencialidades y capacidades, que tristemente han sucumbido ante las drogas. Literalmente son unos antes y otros después de consumirlas y los cambios que experimentan nunca han sido para bien, por lo menos en los casos personales que un servidor, conoce. En todos los casos, el resultado ha sido peor que la situación previa. Todos tuvieron como factor común que comenzaron consumiendo marihuana y eso los llevó a consumir otras drogas. Todos ellos, además, independientemente de su condición socioeconómica, comenzaron a consumir drogas por un tema de presión social y de integración. Todos ellos, además, fundamentaron en cierta medida, parte de su hombría en el consumo de este tipo de sustancias. Dicho de otra forma: “No seas puto, ¡éntrale!” acompañado del clásico, “no pasa nada”.

Un factor más a considerar, es el vacío emocional en el que vivimos actualmente. Los jóvenes no son la excepción. Y el vacío emocional llega a ser tal, que las drogas, entre ellas la marihuana, podrían representar, falsamente claro; una opción para llenar dicho vacío. Para sentirse acompañado y llamar la atención. Cabe mencionar que, si algo hacen bien muchos Municipios de este país, es el fomento del deporte; pero tal parece que no es suficiente.

Por todas las razones anteriores, es que me parece que un muy claro límite de la 4T y de MORENA es definitivamente la no legalización de la marihuana. Es un límite que, por el bien de México, no deben cruzar. No se trata de legalizar por legalizar o de dar libertades por darlas. Se trata en todo caso, de realizar el trabajo social del Gobierno en la sociedad que está a su cargo, para construir las condiciones mínimas necesarias para que los miembros de la misma sociedad, tomen las

decisiones que mejor les parezcan, pero en plena consciencia y no orillados por la ignorancia, la pobreza o alguna moda perversa.

Ojalá que sí.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.