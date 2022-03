Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Los migrantes y el coronavirus un reto para Tapachula

El tema de los migrantes no es un asunto menor ni mucho menos sencillo, hoy el Gobierno de López Obrador se encuentra en una posición difícil de resolver, pero sobre todo de comprender. México históricamente ha sido un anfitrión humanitario para todos los migrantes, hemos convivido con el problema durante años en donde autoridades, estatales y federales, habían encontrado en la comodidad del no oigo y no veo, la integración de centroamericanos en la vida cotidiana de los estados del sur. Un problema que había brindado espacios para el negocio a cientos de personas en el estado fronterizo, el paso de migrantes se convirtió para muchos en la única actividad económica de la que dependen. El cruce por el río Suchiate en balsas fabricadas con llantas y con el menor recurso tanto humano como material y, ante la vista de autoridades, genera sustanciosas ganancias. La venta de todo, de actas de nacimiento de mexicanos fallecidos o con identidades falsas, pasaportes, y sobre todo, la venta del sueño americano hacia la frontera de EU también. Abusos y violación a los derechos humanos eran consentidos por todos. Hoy parece ser distinto, la actuación de la Guardia Nacional ha merecido las felicitaciones del mismo mandatario por evitar al máximo confrontaciones violentas al detener a la caravana. Esto cambió, desgraciadamente no por conciencia humana, sino por presiones del vecino del norte, no porque la CNDH actuara, sino porque la amenaza de sanciones económicas ha sido más fuerte que la razón. No se puede deslindar al Presidente de la responsabilidad de las llegadas masivas a nuestro país, recordemos que animó con ofrecimientos de trabajo a los migrantes. Mónica Escobar del Cabildo en el ayuntamiento de Tapachula Chiapas, se pronunció exigiendo al gobierno federal venir a cerrar la puerta que ellos mismos abrieron ofreciéndoles dinero y ayuda, recordándoles que son los mexicanos, los que debieran recibir primero esta ayuda, porque son muchas las poblaciones que carecen de lo más básico. Se pronunció fuertemente contra el Secretario de Salud Jorge Alcocer al que no se le ha escuchado ningún pronunciamiento con relación al problema del Coronavirus, reclamando la inexistencia de un cerco sanitario a las autoridades estatales y a la federación. Es cierto, el Presidente abrió las puertas sin pensar en las implicaciones de ello, su política tuvo que dar una vuelta de 180° para convertirse en el muro humano que Trump exigió, cómo negarse, si de por medio está la situación comercial y económica de México. López Obrador no ha tenido más opción que la de asumir las consecuencias de sus precipitadas acciones y con ello las críticas internas y externas de las medidas necesarias que tuvo que tomar. La liberación de Ovidio fue un ejemplo, el fallido operativo ordenado por Alfonso Durazo en un horario de alto riesgo lo hizo retroceder, lo mismo pasó aquí, la invitación a migrantes ahora convertida para muchos en represión necesaria para contener a tanto invitado. Lo que es verdad, es que quienes salen a asumir estas consecuencias son las instituciones, es el caso de la GN, que, a pesar de su incipiente capacitación para la adecuada coordinación entre las diferentes fuerzas estatales y federales, está cumpliendo con la expectativa que se le asignó a Rodríguez Bucio, hoy como nunca existe un gran número de elementos en esa región para contener el paso que con piedras y palos los migrantes intentaron vencer sin lograrlo. Gran trabajo ha realizado el General para minimizar la violencia de ambos lados. A pesar de las críticas y de la incomprensión hacia el Presidente, cuando estas acciones benefician la relación con EU que México requiere, los operativos del Gral. Rodríguez Bucio han merecido la felicitación de autoridades estadounidenses y del mismo Trump, ya que las actuaciones de las autoridades mexicanas a través de su GN deben desalentar las caravanas, de hecho, muchos hondureños ya han pedido volver a su país y con ello se confirma que la decisión de contenerlos es la correcta. El aumento a la violencia aún sin control se deja ver por todo el país, los índices que se informan día con día confirman que se requiere algo más que voluntad para bajarlos. Cuando creíamos que Culiacán y la masacre a la familia Le Barón superaban cualquier realidad, el cártel de Juárez nos muestra otra inimaginable, Las Pomas, Chihuahua nos deja sin habla, un pueblo fantasma después de haber sido atacado por 50 sicarios, casas y autos en llamas, balaceras interminables crearon el terror que obligó a sus habitantes a abandonar su pueblo, su patrimonio, la historia de su vida. Y para cerrar con lo impensable, en Chilapa Guerrero después de la masacre a los jóvenes músicos, se conforma una policía comunitaria con niños entre 6 y 16 años, huérfanos privados por la violencia del derecho a contar con todo lo que un menor necesita para crecer saludable, mental y físicamente. Cómo mejorar el tejido social si desde temprana edad se les instruye para defenderse con armas en mano.

DE IMAGINARIA

Conmovedora imagen de un militar tratando de tranquilizar y apoyar a una madre migrante con sus dos pequeñas hijas, imágenes que nos confirman que los soldados al margen de cumplir con las órdenes del alto mando, son empáticos con el dolor de estas personas. Por eso es de aplaudir los esfuerzos del General Secretario de la Defensa que junto con el comandante de la Guardia Nacional, inauguran dignas instalaciones para ellos en Tijuana BC, mientras que por otro lado, la falta de sensibilidad humana y política del Presidente al llamar Show a la caminata de Sicilia y la familia Le Barón, minimiza los problemas de seguridad en todo el país y con el hashtag #NoEsUnShowEsDolor rechazan reunirse con el gabinete de seguridad al que imprudentemente quiso exponer el Sr. Presidente.