Puntos Fiscales

Los movimientos sociales en México

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Derivado de la última marcha de las feministas se suscitaron algunos conatos de bronca en donde lamentablemente dejaron algunas mujeres policías heridas, esto lo cuestiono de manera enérgica ya que una manifestación debe ser pacífica sin alterar el orden público y respetando los derechos de terceros, cuando se torna agresiva y empiezan a causar desmanes es dónde se pierde todos los objetivos para los cuales están enfocados y encaminados a manifestarse, pero a todo esto habría que preguntarse si realmente conocen el movimiento feminista. Bien, es necesario conocerlo y para ello cuando se habla de dicha corriente o movimiento social se hace referencia a un conjunto variado de posturas y modelos de pensamiento reflexivo social y político con grandes injerencias en el plano económico, cultural y social, que tienen en común su aspiración y su reivindicación de los derechos de la mujer en un rol de similitud con respectos a los hombres. El movimiento feminista aspira a la gran pretensión de igualdad a los roles asignados tradicionalmente a los hombres, se le denomina la lucha social contra el orden patriarcal. En los últimos años los escaños sociales de las mujeres han subido y hasta haber logrado triunfos sobre todo en materia política, esto en nuestro país si puede considerarse un gran logro de los movimientos feministas, es por ello que exista la denominada paridad de géneros en el ámbito electoral y créame distinguido lector a mi me da mucho gusto esos logros de nuestra mujer actual. No debemos olvidar la lucha incansable de esas mujeres del feminismo premoderno, como por ejemplo Juana de Arco y Sor Juana Inés de la Cruz, que lucharon contra un orden que las excluía y marginaba en aquel tiempo. Remontándonos más a la historia la primera ola del movimiento social feminista se dio a finales del siglo diecinueve en América Latina, alzando la mirada y la voz en aquel tiempo de numerosas mujeres así también ocurría en Europa. Otro de los movimientos trascendentales a través de su historia fue entre los años 1960 y los años 90, en las cuales de encaminaron los derechos sexuales y reproductivos, este movimiento es el denominado movimiento de liberación de la mujer, cabe señalar que este movimiento social tiene rasgos muy característicos y propios de ello como lo es la diversidad, es decir existen numerosas posturas políticas sociales y filosóficas en relación al tema es por eso que no existe una idea homogénea al respecto o que muchas veces se le relacione con algún partido político, lejos de ello puede haber una similitud de visión de algunos de ellos pero no existe una adhesión por parte de ellas a algunos partidos políticos. Otra de las características del movimiento es que es continuo, ya que no tiene un fin, sino que siendo una corriente crítica siempre estará en contra de algunas leyes, actuación del gobierno, entorno social etc., de ello también se deriva es multidisciplinario en ello no se centra en un campo del saber sino que abarca todas la áreas habidas y por haber, y por último tenemos la característica de igualdad, es decir el movimiento feminista no persigue la supremacía de la mujer sobre el hombre, sino mas bien busca un equilibrio de la igualdad social. Podemos recapitular muchas luchas que ha tenido el movimiento y es digno de admirar lo que han logrado en una gran línea de tiempo es por ello que las voces que crítica ese movimiento muchas veces peyorativamente se les dice femininazis, pero no tiene absolutamente este término nada que ver con los objetivos que se persiguen, simplemente el algún momento de disturbio que siempre abunda es este tipo de manifestaciones, alguien los denominó así, siendo que actualmente muchas corrientes críticas de dicho movimiento así las denominan, algo que en lo particular no se me hace justo que así sea , y que tampoco en ellas exista violencia física o daños a bienes muebles e inmuebles, recuerde amiga y amigo lector, la violencia siempre generará más violencia, además existe un día denominado en marzo llamado el nueve nadie se mueve, un movimiento feminista a la nula respuesta de los gobiernos para defender y garantizar la seguridad de las mujeres, recordemos que todos los mexicanos estamos en la lucha con ellas y valoramos este tipo de manifestaciones, en lo personal ese día pude observar la ausencia de algunas compañeras de trabajo que realmente se les extrañó, ya que muchas de la funciones de una organización económica depende siempre del lado femenino.