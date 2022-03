Opinión y Propuesta

Por Andrés Vázquez López

Los necesarios filtros democráticos. Segunda

¿Cómo podrían ser dichos filtros legales? Bueno, la respuesta a esto es más sencilla de decir que de hacer y se trata de armonizar todas las leyes aplicables para que nuestro marco jurídico exija que quien busque participar en política y representar a los mexicanos desde cualquier trinchera, pues cumpla lo que se pide. Hoy, en la modernidad tecnológica, política, económica y social que vivimos, nuestras leyes no lo prevén. Quizá alguien podría pensar que poner este tipo de requisitos es discriminatorio, pero no lo es. Bástenos pensar en cualquier vacante laboral, misma que va acompañada de requisitos insoslayables que quien aspire a ocupar la posición, debe cumplir. Cuánto más, las responsabilidades públicas. ¿Cómo podrían ser los filtros académicos? Bueno, a manera de propuesta; podríamos mencionar que se debe solicitar que los representantes populares (Diputados locales y federales, así como Senadores; al igual que Regidores, Alcaldes, Gobernadores y el Presidente de la República, así como los Secretarios que integren sus Gabinetes; y por lo menos los Directores y Subdirectores Generales y de área de sus distintas estructuras de Gobierno; así como los Ministros de la Suprema Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y los jueces de todos los niveles) tengan de menos, Licenciatura terminada. Y cuando decimos terminada, nos referimos a que cuenten con título y cédula profesionales. ¿Cómo podrían ser los filtros basados en la experiencia? Igualmente, a manera de propuesta, podríamos señalar que, en el caso de responsabilidades municipales, de menos debiera solicitársele a los participantes en política, que tuvieran una experiencia profesional, en su campo laboral respectivo de cuando menos 3 años; es decir el mismo tiempo que dura en funciones un Ayuntamiento. Y el mismo criterio en experiencia política. Que sea gente que haya caminado, que conozca las colonias y las comisarías; que haya hecho trabajo social a nivel comunitario. Que los conozca la gente. Para el nivel estatal, experiencia laboral y política de 6 años; es decir lo que dura en funciones un gobierno local. Y para el nivel federal, experiencia laboral y política de 10 años; dada la importancia de las responsabilidades a las que aspira. ¿Cómo se podrían aplicar dichos filtros? Bueno, pues además de incluirlos en las leyes; hay que considerar que la preparación académica y la experiencia laboral y política, probablemente no sean suficientes para filtrar a los mejores candidatos a ocupar puestos políticos; por lo que valdría la pena que en los procesos internos y constitucionales electorales; éstos se enfrenten en varios debates. Cuando menos unos 10; pero proponemos que sean temáticos. Es decir, uno sobre economía, otro sobre seguridad, uno más sobre creación de empleos, etc… con propuestas concretas y cuyos moderadores, estén acompañados por un panel de ciudadanos, expertos en la materia de que se trate, que cuestionen a los candidatos. Con perfilamientos como los ya señalados y la dura prueba del ácido de los debates, probablemente evitaremos en mayor medida, que se cuelen a los cargos políticos, vivales que nadie conoce y/o que únicamente buscan participar en política, para enriquecerse a costa del erario, como ha ocurrido en nuestro país durante tanto tiempo. Claro que a esto que hemos propuesto en este artículo, habría que sumarle controles ciudadanos institucionalizados, pero ése será tema de otra ocasión. Con filtros como los mencionados, evitaremos que los mexicanos voten con ignorancia. Prefiriendo “al más guapo” como en la elección de Peña Nieto, o que voten a cualquier artista o deportista o en general a cualquier candidato que no conozca la O por lo redondo y que simplemente sustente su candidatura en su fama pública, pero no en su convicción política de servicio a la sociedad. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.