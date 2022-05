Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Los pelones

El Gral. Miguel Ángel Godínez Bravo, ex jefe del Extinto EMP, para asegurar la integridad del ex presidente José López Portillo y siendo conocedor en logística de seguridad en todas las áreas, ordenó en una acción buscar a 8 elementos lo más parecidos físicamente a Don José, el objetivo de Godínez era que se confundieran con el presidente y hacerlo un blanco difícil ante cualquier situación de riesgo, ya que después de la nacionalización de la banca, el EMP tenía información sobre grupos de poder afectados que atentarían contra el Presidente. Entre la prensa de presidencia les llamaban «Los Pelones». ¿A qué viene esto? Que al igual que mi padre, como conocedor en SN y FA, estoy convencido de que un mandatario debe contar con un grupo experto en seguridad. Tal como lo he señalado en este importante espacio, manifiesto mi total desacuerdo en que el Presidente, se niegue, por razones meramente populistas, a la seguridad que debe ofrecerle el Estado, seguridad para él, su familia, Secretarios, Gobernadores, Jueces o quien lo requiera por la importancia de su cargo, seguridad profesional para servir con tranquilidad a México. El ejército cuenta con personas capacitadas y entrenadas, incluso por el FBI y policía israelí para cumplir cabalmente con ello, elementos del EMP que pasaron a formar parte del EM y que debiera aprovechar el mandatario, quien tiene que entender que es el Presidente y que su seguridad es la seguridad del Estado. En la gira del fin de semana a varios estados, pudo constatar que el pueblo ni es tan bueno, ni está feliz. Puso al descubierto la vulnerabilidad en la que como jefe de estado se encuentra por voluntad propia. Incansables han sido las recomendaciones del Gral. Secretario, quien lo ha acompañado de cerca resguardando su integridad en medio de la adversidad que el mismo Presidente ocasiona. La presidencia habla de operaciones secretas como la BOA, conservadores o neoliberales, sin olvidar las amenazas por detenciones importantes que han merecido la afrenta abierta del crimen organizado. El atentado que sufrió el Secretario de Seguridad Ciudadana nos muestra una realidad que Presidencia no quiere tomar en cuenta cuando las imágenes hablan más que mil palabras. La suerte que corrió Omar García Harfuch no tiene que ser la de otros. En EU en donde la seguridad es extrema, el atentado de Kennedy o Reagan o en México Colosio y Massieu, nos recuerdan la sensible seguridad de un Presidente. Así como el Gral. Sandoval, el Almirante Ojeda y el Gral. Bucio, el Gral. Audomaro Dir. del CNI, han tratado de convencerlo de prever cualquier incidente en el trayecto por carreteras inseguras y en donde la misma gente interrumpe su paso, aún poniendo en riesgo la vida, tal como lo vimos cuando una de las 8 camionetas Suburban que le acompañan atropellara a una persona. Incidentes como el de la «NO primera Dama» pero sí esposa del Presidente, al ser increpada por un pasajero en su vuelo comercial a Cancún. Qué necesidad de pasar por esto, cuando existe una flota aérea dispuesta para él, su familia y su gabinete. En un momento álgido de seguridad y de crisis económica agudizada por la Pandemia, es URGENTE que se tomen medidas para su seguridad. AMLO confirmó su encuentro con Trump calificándolo visita de estado, volará en línea comercial y sin vuelo directo a Washington, tendrá que hacer una escala en donde su seguridad estará a cargo del servicio secreto coordinado por el agregado militar de México como lo ordenó el Gral Sandoval, tendrá que acatar lo dispuesto en el protocolo oficial, llevándolo en helicóptero a Blair House, residencia en donde se hospedan las visitas de estado. Lo temas a tratar en mi opinión serán la coordinación y cooperación, así como el intercambio de información sobre los cárteles que operan en ambos países, el tráfico de armas y el combate al lavado de dinero. Confío en que, en éste, su primer viaje internacional a los EU, cambiará su parecer con relación a su seguridad y a la del País.