#HASHTAG DE LA SEMANA

#LOS PICHIPOPES AL ABORDAJE EN PUEBLA. – Lo que queda de la clase política en Puebla, está muy preocupada, impotente de no poder hacer nada, de lo que ya parece una invasión a esta entidad de PICHIPOPES, es decir de Pinches Chiapanecos Poblanos Pendejos. Hasta ahora no parecen tan “torpes” ya que se siguen instalando en los mandos medios. Desde luego la referencia es el ratón de Orlando que logró colocar primero a Set Yassir Vázquez como subsecretario de movilidad y del transporte, y a partir de este como “cabeza de playa” consigue la llegada de Raciel López Salazar a Seguridad Pública, y la última colocación la hicieron en la persona de Eduardo Campos, que se desempeñara como secretario de educación, y que dejara hundido financieramente al sector. Exactamente aquel que en el gobierno de Manuel Velasco Coello tuvo que pasar una noche en la entonces Fiscalía, hasta conseguir el perdón, mientras aclaraba la” desaparición” de 20 millones de pesos, que finalmente se supo se habían quedado en manos de Humberto Pedrero de la Secretaría de Hacienda. Pero “los pichipopes” tienen una virtud, están invadiendo Puebla con todo y familia.

#CARAMBOLA EN EL IMSS NEMESIO Y NETO GUTIERREZ. – El que ya se preparaba para incorporarse al equipo del Maestro Zoé Robledo Aburto, y finalmente quedo “vestido y alborotado” por culpa de las reacciones que despertará el nombramiento de Nemesio Ponce en la oficina de Políticas de salud, es el inconforme Ernesto Gutiérrez (Alias el Mr. Tractor). Asegura este personaje que en Chiapas “no lo han sabido valorar”, sobre todo en el área de la que es titular el Lic. Ismael Brito Mazariegos, con todo y que tiene cobrando como subsecretario a su hijo, ahí alado de él. Dice que le han restringido su presupuesto y no tiene mayores apoyos. Por eso se quería ir de escapada al IMSS, y meterse como bien sabe hacerlo siendo como la humedad, pero por lo pronto esta posibilidad ha sido cancelada. Pues bien, se dice, que “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace”. El Secretario Ismael Brito ya debe poner orden en su equipo y deshacerse de personajes incómodos, que además se consideran la “última coca cola en el desierto”, incomprendidos y que no los valoran.

#DAVID DIAZ VOCERO DEL CONSULADO. – De plano David Díaz José no tiene mayor calidad de “defensor oficioso”, ya que no ha dejado de cumplir como vocero del consulado de Orlando. Hasta los Estados Unidos se fue con todo y familia, para estar con su padrino y en casos como estos, instalarse como defensor del equipo de saqueadores de Chiapas. Es de imaginarse como sigue saliendo Nemesio con este tipo de defensas como las de este personaje convertido en un embrión más del ratón Sabines que despacha en la tierra de Mickey Mouse.

#UNA SOLA DESPENSA NO HA ENTREGADO EL PROFE JULIAN. – Seguramente la mayor parte de las prerrogativas priistas del año, se han estado usando para cubrir los gastos del rancho, del Profe Julián Nazar y este no es suficiente, por lo que no ha permitido que el dirigente estatal del PRI entregue una sola despensa, ni siquiera para sus comités municipales. El único que está dando la pelea con escasos recursos, es Sergio Rayo, por lo que se han entregado ya las primeras despensas. Mientras el profe se gasta el presupuesto de las prerrogativas. Del profe ni sus luces. Ese asunto de donar y sumarse a la entrega de despensas para los que menos tienen en su partido, no es un tema que le despierte interés. Además, en estos momentos está gastando en la “campaña” de su esposa, para la alcaldía de Cintalapa. Mucho de este presupuesto está saliendo de las prerrogativas.

#FALLECE EL PADRE DE ALITO MORENO DIRIGENTE DEL PRI. – De manera muy discreta se pudo ver a Alejandro Moreno Cárdenas por Chiapas, en razón al fallecimiento de su señor padre Emigdio Moreno Cossío. El era chiapaneco, de Villacomaltitlán, y su última voluntad fue que sus restos se depositaran en Chiapas. En ningún momento se pudo ver al dirigente estatal priista, Julián Nazar Morales. No cabe duda que ni para este tipo de ocasiones dispone de tiempo, el profe Nazar.

#NAVOR YAÑEZ NADANDO DE MUERTITO. – Insiste Navor Yáñez, actual rector de la Universidad Politécnica en seguirse vendiendo como “el único capaz” de mantener un sistema de seguimiento de intercepciones telefónicas, que oferta a los funcionarios. En el sexenio anterior fue el “escucha” del actual Diputado Roberto Rubio “su protector”. En marzo se agotó el período de su rectoría, pero tiene tanta suerte, a pesar de cargar en la espalda, la irresponsabilidad en el manejo de varios millones de pesos en la historia de “la estafa Maestra”, que está a punto de reelegirse. Por el momento anda buscando protector.

#NEGOCIOS CON LA CONTINGENCIA EN EL SECTOR SALUD. – El Dr. Esaú Guzmán, en pleno mayo quiere seguir haciendo su agosto aprovechándose de la contingencia, en el sector salud, de dónde es Jefe de la Jurisdicción Sanitaria. Negocios no esenciales están operando mediante “cuotas de protección”. Cualquier asunto importante en la región soconusco es objeto de “moches”, por lo que hay quejas severas, por lo que se debe investigar sobre lo que está pasando allá por Tapachula.

#DIRECTOR DEL ISSTECH CONTAGIADO POR CORONAVIRUS. – A pesar de los cuidados que se venía procurando, el Dr. Cundapi. Director General del ISSTECH, finalmente ha sucumbido él y su familia al coronavirus. Se dice que han salido positivos, por lo que esto demuestra que nadie esté exento al contagio. Situación similar está viviendo el Diputado Federal José Luís Elorza Flores, que también ya se encuentra en cuarentena, para atender el tratamiento de esta epidemia.

#CORRUPCION GALOPANTE EN LA SECRETARIA DEL TRANSPORTE. – Está circulando como prueba fehaciente de la grave corrupción en la que se debate la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, una concesión chafa, pero se dice que fue firmada por el gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas, que fue liberada en enero del 2019 a nombre de un alto funcionario de la Secretaría de Economía, de nombre Gonzalo Armendáriz Paredes. Hay mucho por investigar en la sede de la corrupción en Chiapas.

#EXPROCURADOR ENVIADO A PONER ORDEN EN EL TRANSPORTE. – Al conocerse la designación del Dr. Arturo Becerra, como Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Transporte, además de desearle muchos éxitos, también se le previene de lo que va a encontrar, en una secretaría en la que los transportistas están acostumbrados a “que con dinero baila el perro”. Poner orden en los asuntos centrales que son las concesiones, constituye una de las más complejas tareas.