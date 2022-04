Eduardo Ruiz-Healy

Los populistas buscan erosionar la libertad de prensa

¿Por qué buscan controlar a los medios los gobernantes populistas?

Paul D. Kenny, maestro en el Departamento de Cambio Político y Social de la Universidad Nacional Australiana, responde esta pregunta en su artículo The Enemy of the People”: Populists and Press Freedom (El Enemigo del Pueblo: Populistas y la Libertad de Prensa) publicado enero del año pasado en la revista estadounidense Political Research Quarterly.

Así inicia su texto: “Desde su elección como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha atacado repetidamente a la prensa, diciendo que los periodistas deben ser incluidos ‘entre los seres humanos más deshonestos de la tierra’, asegurando que está en ‘una guerra constante con los medios’ y denunciando a los medios como ‘el enemigo del pueblo’.”

Añade que Trump no está solo y que sus acciones hasta ahora han sido leves en comparación con las de otros populistas, como Hugo Chávez, que en enero de 2010 cerró seis estaciones de radio en Venezuela, o como el filipino Rodrigo Duterte, que en 2018 acusó de evadir impuestos al sitio web de noticias Rappler, o como el turco Recep Tayyip Erdogan, cerró más de 150 medios de comunicación y encarceló a cientos de periodistas después del fallido golpe de estado de 2016.

En ninguna parte de su texto menciona las críticas que casi cotidianamente hace contra algunos medios el presidente Andrés Manuel López Obrador, posiblemente porque lo que dice no es de gran interés para la mayoría de los habitantes del mundo.

En una parte de su análisis, Kenny anota por qué son importantes los medios de comunicación y por qué los populistas buscan controlarlos o destruirlos:

“Primero, aunque los mítines masivos continúan siendo un medio importante por el cual los líderes carismáticos se conectan con sus partidarios, también dependen en gran medida de los medios de comunicación para transmitir su mensaje y movilizar a los votantes directamente. El control de los medios es, por lo tanto, un objetivo central de los populistas en comparación con otros tipos de líderes políticos, que pueden confiar en la membresía del partido, las densas organizaciones de la sociedad civil o los vínculos clientelistas mediados por una red de agentes del partido para movilizar a los partidarios. Segundo, aunque los populistas pueden y tienen partidos políticos, son altamente personalistas; Los intereses de los partidos populistas son prácticamente equivalentes a los intereses de sus líderes. Esto significa que los líderes populistas enfrentan diferentes horizontes de tiempo y limitaciones en su comportamiento que los líderes de partidos más profundamente institucionalizados… los populistas no están tan motivados para garantizar la supervivencia de su partido más allá de sus propias vidas políticas personales. Por lo tanto, están menos interesados en preservar la autonomía de las instituciones que equilibran la autoridad gubernamental, como la prensa”.

El artículo del académico australiano explica muy bien porque los populistas buscan “erosionar la libertad de prensa y la libertad de expresión en general”. Lo que no responde es si Trump o AMLO lograrán controlar a los medios como sí lo han hecho algunos otros populistas.

Puede leerse en https://tinyurl.com/y7uqccqf