Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Los puntos intermedios

Cuando se revisa el concepto de “Política” en el diccionario de la Academia de la Lengua Española, y se lee con atención, quedan claras varias cosas: 1 La política implica cortesía. Quizá con un poco de frialdad impersonal y reserva; pero cortesía, al fin y al cabo. 2 La política tiene que ver con los asuntos públicos. 3 La política puede denotar afinidad en algunos puntos, por lo que se aceptan los puntos donde se concuerda y también los que no. Si unimos las diferentes acepciones, podemos concluir que la “Política” se refiere a la participación en los asuntos públicos, para decidir la forma de actuar, dentro de un marco de cortesía y en busca de punto de afinidad. Más o menos.

Partiendo del último concepto, debemos preguntarnos, ¿qué tanta política tenemos en México? Nuestra opinión es que muy poca y a cambio de ello, lo que tenemos es mucha grilla y en los últimos años, ésta ha adquirido un matiz polarizante, que ha dividido a la opinión pública en extremos que tal parecieran, son irreconciliables. Antes de continuar, quisiera dar un ejemplo de nuestro vecino del norte. Reconociendo las áreas de oportunidad que ambos tenemos; vale la pena ver qué hacen bien y tomarlo para nosotros: Durante muchas ocasiones; debido a sus tradiciones políticas, a alguna emergencia nacional o una efeméride; para los ciudadanos estadounidenses no es tan raro ver a sus ex presidentes vivos, reunirse. Uno no tiene más que curiosear un poco por internet y encontrará múltiples videos donde Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton principalmente; pero en algunas otras ocasiones también Jimmy Carter; aparecen juntos en público. Salvo el caso de Bush, los otros tres ex presidentes pertenecen al Partido Demócrata, mientras que éste lo hace al Republicano. Pero más allá de sus diferencias ideológicas y políticas; anteponen la unidad nacional y envían un mensaje en ese sentido a sus conciudadanos. Los mexicanos nunca hemos visto una cosa así. Hasta donde tenemos memoria, la única ocasión que algunos de ellos han estado reunidos, fue en los Festejos del Bicentenario de la Independencia, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, invitó a los ex presidentes a la Ceremonia del Grito del 2010. Un poco perdidas en la web están las imágenes de la ocasión y sólo dan cuenta de la coincidencia entre el anfitrión y el ex mandatario Carlos Salinas, pero no se ve a los demás ex presidentes vivos: Luis Echeverría, Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox. ¿Por qué?, bueno, por muchas razones, pero para efectos de este artículo, la razón que nos ocupa es obvia: Porque los mexicanos, no estamos unidos, ni siquiera en la apariencia.

Ahora, sin mensajes de unidad ni nada que se le parezca; los mexicanos nos hemos acostumbrado a vivir desde los puntos extremos y opuestos, asumiendo que la sentencia bíblica de San Lucas 11:23 “El que no está conmigo, está contra mí”, es la única que vale. Y por lo menos, en política, esto no es así. Y sin embargo la propaganda oficial, así como los discursos opositores; nos han hecho creer que vivimos en un país de “chairos” y “fifís”, lo cual tampoco es cierto. Nos hacen pensar que el bienestar de unos únicamente puede construirse a expensas del bienestar de los otros. Unos se acusan de capitalistas y otros de socialistas. Unos se achacan la responsabilidad de los errores del actual Gobierno por haberlo llevado al poder con sus votos, mientras que otros responden con idénticos argumentos sobre los desaciertos de los gobiernos pasados. Unos insultan sin recato y los otros les responden; y ello se repite en las conversaciones de las redes sociales, en las reuniones familiares; y antes del Covid-19, en las charlas de café. Unos argumentan y otros responden, a veces con razón y otras no. A veces con vehemencia y otras con desgano. A veces con respeto y otras con groserías. Y cuando uno ve este panorama, la conclusión a la que se llega es simple: Los mexicanos no nos estamos escuchando y mucho menos, nos estamos entendiendo. Aquí la responsabilidad de los principales actores políticos y sociales es mucha: Recordemos que en la naturaleza de la “política”, está la búsqueda de acuerdos y afinidades en un marco de cortesía y respeto. Baste como botón de muestra de lo que no nos gusta a los mexicanos, la frase que el hoy presidente le espetó al entonces primer mandatario, Vicente Fox, cuando estando en campaña le dijo: “Cállate Chachalaca”; para exigirle que no interviniera más en el proceso electoral de 2006. La reacción del electorado fue de desaprobación y el exabrupto le costó varios puntos en las preferencias de los votantes. Otro ejemplo de polarización irrespetuosa, es la frase utilizada por el ex panista Felipe Calderón en ése mismo año, para referirse al actual presidente como “Peligro para México”. Sin ofrecer pruebas y azuzando al odio irracional (Cómo si hubiera algún odio racional). A nivel de piso, los partidarios de AMLO se refieren a Calderón como “FeCal” en un perverso juego de palabras, o él mismo lo ha llamado “Comandante Borolas”; mientras que los partidarios de éste último denostan al presidente con linduras como “KKs” o “Vejete” por decir lo menos.

Si bien es cierto los protagonistas políticos no han ayudado con su ejemplo ni con sus dichos, los ciudadanos debemos sobreponernos a esas actitudes y elevar el nivel de debate político, alejándonos de la grilla de mercado y acercándonos a una convivencia política respetuosa y tolerante, que nos recuerde que, entre los puntos extremos, hay muchos puntos intermedios en los cuales seguramente coincidimos, para avanzar sobre ellos en todos los terrenos.

Ojalá que sí.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.