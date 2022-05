Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Los tiempos del nepotismo, influyentísimo y privilegios se acabaron: Llaven Abarca

Al dar cuenta los resultados del Operativo de Verificación de Bares, Cantinas y Similares en Cumplimento a las Medidas Preventivas de Salud Contingencia COVID-19, donde pondero y destaco la suspensión provisional de 111 establecimientos y el aseguramiento de por lo menos unas veinte empresas expendedoras de etílico por incumplir con las nuevas normas y horarios de funcionamiento, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, señalo que un grupo interinstitucional encabezado por elementos de la Fiscalía del Estado en coordinación con fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal han reforzado las estrategias para garantizar la salud y seguridad de las y los chiapanecos. En ese sentido el fiscal estatal Llaven Abarca remarcó que, «Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Fiscalía del Estado se encuentra coordinando el Operativo de Verificación de Bares, Cantinas y Similares, y en el último corte con fecha 22 de junio se ha logrado la suspensión de 111 establecimientos y el aseguramiento de 20; es un resultado contundente para la prevención de contagios y de la comisión de delitos», al mismo tiempo el funcionario estatal asevero que los municipios que integran las fiscalías de Distrito Fronterizo Costa, Istmo-Costa, Selva y Metropolitano cuentan con el mayor número de suspensiones y aseguramientos: «Tenemos que redoblar esfuerzos, las y los presidentes municipales deben sumarse a las estrategias de seguridad y justicia que impulsa el jefe del Ejecutivo, el bienestar de las familias chiapanecas es una prioridad». De igual forma comento sobre el tema del herido en el parque central de esta capital que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reafirmó que en Chiapas se garantiza el cumplimiento de la ley y nadie está por encima de ésta, por ello, -dijo- que ante los hechos violentos ocurridos la tarde del pasado sábado 20 de junio en el centro de Tuxtla Gutiérrez, imperará la justicia y la legalidad, nada y nadie quedará al margen de la ley. Llaven Abarca fue claro al manifestar que los aparatos de justicia, como en todos los casos, actúan de manera imparcial, sin distingos de ninguna índole y parafraseando al ex gobernador Manuel Velasco Coello, asentó, “Que quede muy claro, que se escuche fuerte y que se oiga lejos, la persona detenida por esos hechos no es un servidor público, sino que es un trabajador de una empresa de seguridad privada, la cual ya está siendo investigada mediante una carpeta de investigación que se ha iniciado. Más adelante el inquilino que alberga el edificio de justicia del libramiento norte subrayo, como bien lo dice el gobernador Rutilio Escandón cadenas, los tiempos de nepotismo, influyentísimo y privilegios para unos cuantos, ya se terminaron, no tienen cabida en este sexenio, por lo que la garantía del gobernador es que no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias en este caso, sin importar lazos familiares, de amistad o compadrazgos, porque en Chiapas hoy se respeta la ley. Por último, el fiscal general Llaven Abarca, acoto, por eso desde esta fiscalía refrendamos nuestro firme compromiso para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco y una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente…sin comentarios

Y LA PROFECO “APA” …CIEGA, SORDA Y MUDA…

Lo que los comerciantes están haciendo con los productos para evitar contagios del coronavirus o salvar la vida, no es más que claro abuso, señalo el amigo Ruly, al mismo tiempo de manifestar, que no hay autoridad, no existe ley alguna que pueda frenar los abusos de los malditos empresarios que lucran con la necesidad de la gente en esta época de pandemia que nos está llevando la chingada. Mira compadrito, nos dijo Ruly, una muestra clara son los altos precios de los cubre boca, caretas y tanques de oxígeno. Los hambreados -agregó- que se dicen empresarios están lucrando con la necesidad de la gente humilde, mientras la PROFECO permanece, ciega, sorda, paralitica y muda, sin poder frenar los abusos de esos remedos de empresarios… ahora a rio revuelto de COVID-19, ganancia de hambreados empresarios. Como bien dices tu amigo Cabrera que poca madre de empresarios no se ponen la mano en el corazón, a gente se está muriendo porque hospitales y clínicas ya no tienen capacidad para atender a los enfermos por COVID-19, los manda a sus casas y en su casa no tienen los recursos para adquirir un tanque de oxígeno que estaban oscilando los precios entre los 2400 hasta 2600 los conseguías, y ahora los asesinos malditos empresarios te los ofrecen hasta en 8 mil , 9mil y 15 mil pesos, Malditos empresarios que lucran con la salud de la gente. Por otra parte, jefe Cabrera, nos decía Ruly, muy bien las declaraciones o propuesta del diputado Salazar Farías ojalá los otros servidores públicos de elección popular diputados o senadores tengan sentido común y humano para ayudar a la ciudadanía ante esta fatal y letal pandemia Covid-19 que está matando a la gente. Las farmacias todas caras y supuestamente baratas escondieron los medicamentos Ivermectina Azitromicina y Claritomicina y si corres con suerte la encuentras al 400% más cara, además, siguen lucrando con un costo exagerado entre 25, 23, 20, 15…..mil el oxígeno que necesita la gente para respirar por Covid 19, no son coches esos hambreados asesinos y malditos empresarios, son unos perros mal paridos, pero esto da muchas vueltas, ya les tocara porque con la vida no se juega…Y como siempre las autoridades encargadas de regular, velar y supervisar los abusos de los asesinos empresarios durmiendo el sueño de los justos. Que poca Madre, y la “PROFECO Apa” …ver para comentar

LOS RECONVALECIENTES DEL COVID-19, QUEDAN COMO MEDIO “CHAFIRETES”

Después que se cago fuera del bacín, como siempre lo hace el mediocre esquizofrénico gonorrea de funcionario conocido como el Tío Chemita, al conceptualizar a los que fueron contagiados de COVID-19 como “chafiretes”, porque según el orate, mentecato, inútil y torpe Tío Chemita, dice que después de haber sido contagiado, “dicen que no se recupera uno tan rapidito, queda uno medio “chafirete” y entonces tiene uno que agarrar la honda para volverse a incorporar” (sic) , que poca monja de este chiapatabasqueño, como puede el gobernador Escandón cadenas perdonarle muchas pendejadas y torpezas a este funcionario, que tanto es su compromiso con esa alimaña ponzoñosa que no puede cesarlo, por favor señor gobernador a usted se le conoce como una persona de amplio criterio como permitir este tipo de insultos, ya se cago contra los doctores a los que llamo taqueros, hoy a los que se recuperan de COVID-19, los llama “Chafiretes”, que poca manera de ver las cosas, pero bueno señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, cada quien con su cada Cual, pueden más la torpeza, y la mediocridad que la incapacidad…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK