Reflexiones

Fernando Álvarez Simán

“Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo”

Nelson Mandela

Un 28 de febrero de 1986, Olof Palme entonces primer ministro sueco y su esposa salían del cine y caminaban por las calles de Estocolmo sin guardaespaldas. Palme se negaba a tenerlos porque en su país, hacía décadas que no se conocía la violencia política. Era cerca de la medianoche cuando desde las sombras, el primer ministro recibió un disparo por la espalda que resultó mortal.

Era un día viernes y las calles de Estocolmo estaban muy concurridas por el fin de semana. Según los testigos, un hombre muy alto y de abrigo oscuro caminaba detrás de ellos y pronto alcanzó a Palme y su esposa, puso una mano detrás del hombro de Palme y con la otra le disparó a quemarropa por la espalda.

Mientras el victimario escapaba, mucha gente se apresuró a auxiliar a Palme y su esposa quien solo resultó herida superficialmente. Luego del disparo que atentó contra su vida, el primer ministro cayó al suelo desangrándose inmediatamente; pasaron solamente seis minutos cuando pudieron llevarlo al hospital más cercano donde, poco después de la medianoche, lo declararon oficialmente muerto. Más tarde se determinó que la bala había cortado su médula espinal y que Palme había muerto antes de tocar el suelo.

Para los suecos, el asesinato de su primer ministro en funciones significó una sacudida nacional por la paz social y política que gozaba el país, la investidura de la víctima, por su convicción de intentar llevar una vida cercana a la gente y por su activismo internacional que lo acercaba a posiciones distantes de los intereses de las grandes potencias internacionales.

La sacudida se convirtió en obsesión nacional por conocer quién era el asesino y sus motivos. Suecia incluso eliminó las leyes nacionales sobre prescripción de investigaciones de asesinatos, para que los investigadores pudieran continuar su búsqueda del asesino de Palme durante el tiempo que fuera necesario.

Desde 1986, año del asesinato y a la fecha, más de diez mil personas han sido interrogadas en el caso. Los archivos ocupan 250 metros de espacio en la sede de la policía nacional sueca. Según los expertos; es el archivo de investigación de asesinato activo más grande del mundo.

Líder del partido socialdemócrata desde 1969, Olof Palme fue un pilar de lo que ahora es el estado de bienestar de Suecia y el artífice de su política exterior volcada hacia las causas sociales; en plena “guerra fría” se opuso a las dictaduras de su época, a la bomba atómica, a la guerra de Estados Unidos en Vietnam y además invitó a los americanos que eludían el reclutamiento militar a residir en Suecia. También se opuso al apartheid en Sudáfrica mucho antes que otros líderes mundiales y apoyaba las causas de los países que en esa época se denominaban del “tercer mundo”.

Ese perfil, hacía que Palme fuera un político muy popular en el mundo y estimado también por los líderes de lo que entonces eran los países socialistas. Palme forjó y consolidó le hegemonía socialdemócrata en Suecia, pero también fue una figura que en su país dividía opiniones, sobre todo entre los empresarios y los miembros y simpatizantes de diversos partidos políticos. Palme concretó reformas labores y de seguridad social que dieron poder a la clase trabajadora y acotó el poder de la monarquía de su país.

Por su perfil internacional, su éxito en políticas sociales en Suecia y la aversión de las élites nacionales a sus propuestas, su asesinato sin aclarar dejó profunda huella en un país pacífico que durante años esperó avances en las investigaciones. Esta semana, para las autoridades su magnicidio se aclaró; pero aún con esa convicción de las autoridades, las dudas quedaron en el aire.

El “mochilero” que concretó el “gran compromiso”

De a “dedo”, a “ride” o de “mochilero” como se dice ahora; Olof Palme viajó en su juventud por Asia, México y Estados Unidos”. Incluso se graduó en un posgrado en ciencias políticas y economía en la Universidad de Ohio. Pero ese tipo de viaje que experimentó durante cuatro meses, le cambió la vida. Palme esperaba ver prosperidad homogénea en Estados Unidos, no encontrarla lo sorprendió.

Las historias que Palme encontraba en los pueblos y ciudades americanas que visitaba fueron según sus propias palabras, “una fuerza impulsora” en la configuración de sus ideas políticas para el futuro de Suecia. Palme también afirmaba que tenía un gran afecto por Estados Unidos y su gente, cuya lucha por la justicia racial y económica lo inspiró.

Olof Palme nació en Estocolmo. De familia con ascendencia holandesa y aristócrata, Palme fue un niño con salud frágil, por lo que su educación elemental la recibió con maestros privados. Luego de realizar su servicio militar que en ese tiempo era obligatorio, Palme se inscribe en la Universidad de Estocolmo en donde se gradúa en Derecho.

Dos veces primer ministro de Suecia, de 1969 a 1976 y de 1982 hasta su magnicidio; Palme configuró el “estado de bienestar” actual. En su larga carrera política fue también líder del congreso, ministro de educación y también de comunicaciones y transportes. Descrito como un “reformista revolucionario” encabezó varias reformas nacionales que todavía perduran.

Figura central en Suecia de lo que se conoce como el “modelo nórdico”; Palme concretó en su país un modelo de desarrollo que tiene sus orígenes en el “gran compromiso”; es decir el acuerdo entre trabajadores obreros, campesinos e industriales con los partidos políticos nacionales en la década de 1930 que permitió a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia dejar atrás la pobreza económica de su sociedad.

Las características clave del “modelo nórdico” fueron la coordinación centralizada de la negociación salarial entre empleadores y organizaciones laborales, denominada “asociación social”, donde el gobierno garantizaba los medios pacíficos para abordar el conflicto de clase entre el capital y el trabajo.

Las políticas de seguridad social y de negociación salarial colectiva fueron revertidas luego de los desequilibrios económicos en la década de 1980 y las crisis financieras de la década de 1990 que condujeron a políticas presupuestarias más restrictivas que fueron más pronunciadas en Suecia e Islandia. No obstante, el gasto social se mantiene elevado en estos países, en comparación con el promedio mundial.

El misterio del magnicidio

Llamado por su partido como “el mayor talento político que Suecia ha visto este siglo”, Palme tenía la desconfianza de las élites de su patria que lo llamaban “traidor” a su clase. Figura polarizante de la vida política nacional por su activismo político internacional, era acusado por sus enemigos como “espía soviético”. Su magnicidio conmocionó tanto a simpatizantes como a detractores y conocer los motivos de su asesinato se convirtió en obsesión nacional.

El asesinato ha inspirado películas, obras de teatro y canciones. Incluso hubo una explosión literaria de novelas de detectives y misterios por resolver. Los suecos le llaman “Palmessjukdom” o “enfermedad de palme”. En febrero del 2019, el investigador principal del magnicidio apareció inesperadamente en la televisión sueca y prometió dar una solución al público en los próximos años.

Sin embargo, para los especialistas en criminología, resolver el misterio sería una tarea difícil. Empezando porque la escena del crimen no fue asegurada y porque la conmoción social que produjo muchas “teorías de la conspiración” impediría que el resultado final de las investigaciones tuviera credibilidad. El día del magnicidio, la propia policía le colgaba el teléfono incrédulo a los ciudadanos que reportaron la tragedia. Ningún protocolo fue seguido por la policía y por ninguna otra autoridad.

País en donde el último asesinato de un político se había realizado en 1792, la conmoción nacional no cesaba, como tampoco los errores en la investigación. Al paso de los años y sin ninguna pista sobre el asesino material, la opinión pública comenzó a llamarlo “el fantasma”. El “retrato hablado” del sospechoso provocó que, en el mes posterior al asesinato, la policía nacional recibiera 8 mil llamadas de ciudadanos que acusaban a sus vecinos de ser el autor material del magnicidio.

Las teorías y líneas de investigación se dispararon. Algunas de ellas eran que Palme era agente secreto ruso y esa era la razón por la que las élites nacionales habían ordenado su asesinato, otra que grupos extremistas kurdos eran los responsables por una declaración de Palme en contra de sus actividades. En consecuencia, al año de ser conformada, la primera comisión de investigación fue cesada porque tenía una “alarmante falta de rumbo y confusión”.

El caso se cierra

“La persona es Stig Engstrom” dijo el investigador a cargo en una conferencia de prensa. Debido a que esta persona está muerta, no puedo presentar cargos en su contra y he decidido cerrar la investigación”. El propio hijo de Palme manifestó que creía que los fiscales habían llegado a la conclusión correcta y tenían razón en cerrar el caso. Pero acotó: “fue un poco decepcionante que no tuvieran pruebas más concluyentes, como ADN o un arma que pudieran rastrear hasta el crimen”.

Stig Engstrom era conocido como “el hombre de Skandia”, ya que había trabajado para la compañía de seguros Skandia y esa noche del asesinato, estaba trabajando en la empresa, muy cerca de la escena del crimen. Siempre se supo que Engstrom había estado presente en la escena del asesinato. Incluso fue interrogado por la policía varias veces, pero fue rápidamente desechado como sospechoso.

Una investigación periodística identificó por primera vez a Stig Engstrom como sospechoso, y la policía comenzó a investigarlo. Ello sucedió 18 años después de que Stig Engstrom se suicidara. Engstrom estaba acostumbrado a usar armas, había estado en el ejército y era miembro de un club de tiro. Se sabía también que tenía una opinión negativa del primer ministro y era alcohólico. A pesar de cerrar el caso, los investigadores aceptan que no está claro el motivo de Engstrom para matar a Palme.

Durante su cargo de primer ministro, Olof Palme aumentó el poder de los sindicatos, expandió enormemente la atención médica y el estado del bienestar, eliminó todos los poderes políticos formales de la monarquía e invirtió fuertemente en educación. El impacto de su gestión es todavía recordado. Sus acciones en el país y en el extranjero le ganaron tantos enemigos como seguidores.

O lo amabas o lo odiabas dicen los suecos de Palme. A 34 años de su deceso, todavía hay gente que coloca flores en la tumba de Olof Palme. Como corresponde a un magnicidio, las teorías sobre los motivos son cientos y el asesinato trastoca la vida nacional. En Suecia eso fue lo que sucedió. Pero con todo, Palme dejó un legado de convicciones políticas que se concretaron en mejorar la vida de la sociedad. El bienestar que hoy disfruta su nación es su legado.

*Docente-Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas