Asesoría Legal

Luis Villagrán agitador de los migrantes

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Luis Villagrán y otros sujetos que se dicen ser activistas de los derechos humanos del Instituto Nacional de Migración en la zona de Chiapas, no resultaron más que ser unos agitadores de los migrantes, es por ello que los migrantes no respetan a las autoridades mexicanas, todo eso por culpa de estos agitadores que viven del dinero de los migrantes que vienen de diferentes países, resulta que yo mismo predije desde hace meses que las enfermedades venían en camino y ahora se lamentan, es fácil combatir las enfermedades, regresar a todos los migrantes a sus países de origen, ¿Por qué el Gobierno Federal tiene que permitir la estancia de los migrantes en Chiapas?, acaso no le importa lo que los chiapanecos están pasando, brotes de enfermedades están saliendo cada día, la Secretaría de Salud miente al decir que no hay enfermos entre los migrantes, como van a saberlo si ni siquiera los revisan, los migrantes no deben estar ni permanecer en nuestro país, muy tarde podría venir las lamentaciones de que los chiapanecos lleguen a morir por los brotes graves de enfermedades por parte de los migrantes, los haitianos y africanos son los más peligrosos tanto en enfermedades como en su forma violenta de ser hacia nuestro país, hacia los habitantes mexicanos y mexicanas como también hacia nuestras autoridades, el VIVIDOR de LUIS VILLAGRAN debería ser detenido por agitar a los migrantes en contra de las autoridades, lo mismo debe pasar con los que se dicen ser pastores de diversas religiones de otros países, solo agitan a las personas para entrar violentamente en caravana a México, la Lic. Yadira de los Santos ha desempeñado buen papel en el cargo como Titular del INM en Chiapas, mas sin embargo, son otros los intereses que mueven al VIVIDOR y AGITADOR de los migrantes LUIS VILLAGRAN, más bien actúa como si alguien le hubiera pagado por demandar a la Titular del INM en Chiapas, los migrantes haitianos y africanos se han apoderado de casas en los fraccionamientos de Tapachula, es grave la convivencia con estas personas, no descarten que el día de mañana serán otras enfermedades que seguirán llegando a México procedentes de otros países, el cólera es uno de ellos procedente de África, así como el SIDA, no dejen a sus hijas solas porque hay migrantes que andan en las calles acosando a las mujeres, así como tampoco crean las demandas que el VIVIDOR de LUIS VILLAGRAN ha hecho en contra de la Lic. Yadira de los Santos las cuales no tienen ningún sustento ni fundamento, se sabe que se avecina otra caravana autodenominada “La caravana del Diablo”, son cada vez más violentas las entradas de estas personas a nuestro país, otra enfermedad que atiende epidemiología es la Tuberculosis Ganglionar, la cual también los migrantes algunos portan, mucho cuidado con el tacto y la convivencia, la Secretaría de Salud NO revisa uno a uno de los migrantes llegados a México, porque si eso fuera se evitarían contagios peligrosos, los migrantes buscan llegar a la zona norte del país, incluso, llegar al centro del país, dejarlos sería muy grave para todas las mexicanas y mexicanos, se adueñarían de casas que vean solas, los migrantes se dicen robados y extorsionados, lo cierto es que lo único que buscan es chantajear a las autoridades y hacerse las víctimas, los policías no son tontos, no se atreven a asaltar a los migrantes porque saben que los migrantes son muchos y no se dejan, que raras palabras del VIVIDOR de LUIS VILLAGRAN al denunciar que los derechos humanos de los migrantes han sido pisoteados, asaltados y extorsionados,. Siendo que los migrantes en todo momento y en bola siempre andan juntos, así que la pregunta es, ¿de verdad han sido asaltados? no es cierto, es totalmente falso que los policías asalten a los migrantes, lo que si se ve, es una bola de migrantes que buscan entrar a nuestro país de forma violenta agitados por unos cuantos que se dicen ser pastores o activistas de los derechos humanos, los migrantes se quejan mucho de nuestro país y aquí vienen a hacer sus desastres, es cierto que se deben respetar los derechos de los migrantes, pero al grado de permitir que entren a nuestro país no se puede ni se debe, la Guardia Nacional por eso se desplegó en la zona fronteriza, pero, de nada sirve, los migrantes siguen entrando por cientos y cientos, varias personas que pertenecen a las pandillas de los Maras Salvatrucha están entre las caravanas que entran a México, son personas que han matado personas a su país y se vienen a esconder al nuestro, el problema podría ser grave y enorme al permitir que integrantes de esas pandillas se encuentren en nuestro país como si nada, las mexicanas y mexicanos peligran sus vidas ante estas personas, en estas fechas las caravanas siguen llegando y llegando y nadie las puede frenar, mucho dinero se ha destinado para ayudar a los migrantes, incluso, el dinero que el mismo Presidente de México ha dado a Centroamérica es para la creación de fuentes de empleo y traten de que las personas se queden en sus países de origen, un hasta aquí se debe poner, nuestras autoridades no pueden ser sometidas ni demandadas por extranjeros ni mucho menos por los que se dicen ser “activistas” porque estos más bien actúan como si alguien les hubiera pagado para que difamaran a nuestras autoridades, se debe exigir a las autoridades sanitarias del país que revisen uno a uno de cada migrante que entra a nuestro país, las enfermedades no pueden pasar por alto, no se debe, los activistas tienen contacto con personas migrantes que entran a nuestro país, ¿Cómo es que están muy seguros que son personas que han sido deportadas sin su consentimiento?, graves conflictos se avecinan gracias a que los “activistas” organizan a los deportados y migrantes de varios países, retar a la Guardia Nacional es grave, porque si nosotros como mexicanos no lo hacemos, mucho menos los migrantes deben hacerlo, queda claro que no estoy de acuerdo con la política de Donald Trump porque hasta ahorita ha sido uno de los peores Presidentes que Estados Unidos ha tenido, pero como mexicanos merecemos respeto, no deben llegar a nuestro país en un plan violento, agrediendo a las autoridades, a nuestro país, a las personas en general, los hombres adultos y los que se dicen ser “activistas” ponen en riesgo físico y psicológico a las mujeres, niños y niñas migrantes con los enfrentamientos que se han dado con la Guardia Nacional, es mejor que los Comisionados de los Derechos Humanos de la ONU revisen a los gobiernos de los migrantes del porque salen de sus países, porque no ayudar para que mejor haya inversiones en sus países y se queden a trabajar sin abandonar sus raíces y las tierras que los vio nacer, pero no todos tienen la misma visión ni tampoco la iniciativa, esto, es un problema que jamás se va a acabar si siguen con la misma forma de operar por parte de los “activistas”.