Malditos, hambreados, asesinos, cobardes “empresarios que lucran con el covid-19…

Mientras el gobernador anuncia con bombos, platillos y alfombra roja, que los hospitales y clínicas implementadas para el tratamiento del covid-19 se mantienen atendiendo a los contagiados, líderes sindicales advierten que la gente se está muriendo por que los hospitales y clínicas privadas ya no tienen capacidad para atender enfermos infectados por la pandemia, y los mandan a sus casas a morir, porque resulta que en sus hogares no cuentan con los recursos para adquirir medicamentos, que de menos un tanque de oxígeno, que estaba oscilando entre los 2,300 y 2,600 pesos, cuando muy caro, empero, ahora los hambreados, cobardes asesinos, criminales remedos de empresarios se aprovechan del dolor y de los estragos que está haciendo la pandemia en la sociedad y han subido, elevado estratosféricamente, como muertos de hambre el precio de un tanque de oxígeno hasta por más de 10 mil pesos, aquí salta a la palestra la pregunta, ¿Y dónde están los de la PROFECO?, bien gracias durmiendo el sueño de los justos. No es posible que las autoridades encaradas de regular los precios se quedan ciegos, sordos, mudos y paralíticos, viendo como los “empresarios” hambreados están haciendo su agosto en pleno junio elevando los precios de cubre bocas, caretas, tanques de oxígeno, y párele de contar, aprovechándose de la grave situación que provoca la pandemia del COVID-19. Los tanques de oxígeno están llegando a valer hasta 25 mil pesos, los cubre bocas esos famosos N95, están a más de 200 pesos cada uno, esto en el buen Castellano, es poca madre, y nuevamente la pregunta ¿dónde está la PROFECO?, a mí que les importa, lo cierto es que la gente se está muriendo por no tener acceso a los hospitales, los ambulatorios que no les queda de otra que ir a morir a sus casas por falta de tratamiento y oxígeno. Aquí también la PRIVA, como se les llama en el argot de los doctores a las clínicas privadas o particulares, también se han convertido en empresas hambreadas, como la CFE, (dicho sea de paso), porque a un paciente que va con algunos síntomas de posible contagio del virus COVID-19, antes que nada ven si es de buena posición y sin decir agua va le sacan presupuesto, según comentan, si conceder, de al menos 25 mil pesos y la gente humilde simple y sencillamente no puede pagar esas cantidades, por lo tanto también se van a morir a sus casas. Las autoridades deben de reconocer que fallo, les ha fallado el esquema, la estrategia o el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia, porque con la influenza en esta entidad recordamos se logró salir adelante porque cuando se supo del primer caso los epidemiólogos que tenemos aquí en Chiapas, se fueron hacia el lugar del contagiado e inmediatamente formaron, instalaron un cerco sanitario y mediante una lluvia de preguntas que le hacían al contagiado le dieron seguimiento a esa enfermedad y se ogro controlar, pero esa es otra vaina. Lo que sí es pertinente decir es que no tratemos de engañar a la población con que se están atendiendo en hospitales y clínicas que instalaron para pacientes especiales de COVID-19, porque es más falso que un billete de 9 dólares, y como lo dijera el difunto Raquel “e insistimos”, a la ciudadanía hay que hablarle con la verdad y con eso basta para poder ir controlando los contagios. Pero bueno el tema es que la PROFECO tampoco está cumpliendo con su objetivo o papel por la que fue creada porque ya que los malditos, cobardes asesinos empresarios que lucran con la salud están aprovechándose del dolor ajeno, y la pregunta nuevamente, ¿dónde está la PROFECO?, durmiendo el sueño de los justos, aquí en Tapachula y en todo el Estado han señalado a empresas hambreadas que lucran con el dolor de la gente aprovechándose de los estragos que está haciendo la pandemia provocada por le CIOVID-19, pero bueno esto solo se da aquí en Chiapas…sin comentarios

BUZON DEL LECTOR…

Excelentes verdades que das a conocer compadrito, es cierto lo que comentas en tu columna, Se está muriendo mucha gente de Covid-19, quien no ha sabido de amigos o conocidos cercanos que se han muerto por esa maldita pandemia. Cuídate compadrito porque ese Covid-19 ya en Tapachula anda en el medio ambiente y en la superficie dentro y fuera de casa, es inminente que nos va a dar a todos, ni dudas cabe, por eso hay que prevenir la infección con los tés de limón, aspirinas y otros más, matar síntomas con medicamentos e igual matar en definitiva ese maldito virus, tomar medicinas y tés caseros naturales para elevar nuestras defensas, alcalinizar el cuerpo, en confianza compadrito nosotros mi familia nos infectamos gracias a Dios, rogándole y pidiéndole a Jesucristo, te comento, los síntomas fueron leves tos, gripa, dolor, cuerpo, calentura, ardor garganta sin olor y sabor, uno empezó con sofocación, no podía respirar, pero te digo, no es uniforme el síntoma, gracias a Dios ya casi todos lo pasamos, no paso a mas hasta medicina de chucho pulga, piojo, antibiótico nos dieron, nos inyectaron porque dice se viene o ya estamos en la etapa critica el brote de infección en Tapachula, estuvimos en cuarentena todos esos días, pero ya mejor nos trató un sobrino médico que está tratando Covid 19 en hospital, erradicando el virus puedes estar junto con infectados, no pasa nada o que tu infectes es obvio tu cubre boca, tu sana distancia, estuvimos en casa. Gracias a dios ya la pasamos y mi esposa fue la última, pero ya va saliendo y mejor de la infección no fue necesario hospitalización. Pero lo que tú dices es verdad, a cuidarse todos. RV…ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK