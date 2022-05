Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Manuel Velasco el medio ambiente y la nueva normalidad

El mensaje contundente del Senador Manuel Velasco del Partido Verde en el Senado de la República, da a conocer que cada día crece más el consenso mundial que explica la aparición de enfermedades como la pandemia, debido al daño ambiental que hemos causado y a la mala relación de los seres humanos con la naturaleza. Comenta que la construcción de una Nueva Normalidad post COVID está impulsando soluciones de carácter ambientalista en muchos países, la protección a los ecosistemas, el fomento a las energías limpias, la disminución de la contaminación del aire y el tráfico ilegal de fauna silvestre, no sólo representa causas sociales, Velasco Coello advierte que en este momento representa quizá la última oportunidad para sobrevivir como especie. El fuerte mensaje frente a sus compañeros senadores, alienta a quienes se esfuerzan para que las autoridades tomen decisiones inteligentes frente a los estragos originados por el cambio climático. Esperamos que el esfuerzo de Velasco Coello, tan cercano al Presidente, junto con el de varios legisladores más, pueda revertir el ahuyento de inversiones en temas de energías renovables y aprovechar el acuerdo del T-MEC que contiene políticas importantes para el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, López Obrador llega a dos años de haber ganado las elecciones, con una larga lista de pendientes entre los que destaca el de Seguridad. Para él no mereció en el discurso de su festejo del 1o de julio ninguna palabra sobre los acontecimientos que califican al Estado como Fallido. Evento en el que destacó la seguridad de los secretarios que ahora sí, tal como lo sugerí en la pasada columna, se vieron llegar a bordo de camionetas blindadas. No entiende que no es su función elegir si el Estado actúa o no contra la delincuencia, como tampoco ordenar liberar a un delincuente como Ovidio. Las decisiones tomadas en este corto periodo presidencial en SN han violado leyes que rigen al Estado Mexicano, su estabilidad y la paz social. Los alcances de la delincuencia traspasan el límite de tolerancia, declaran la guerra al Estado, aunque se rehúse a ser él quien la declare. El atentado al SSC de la CDMX, es ejemplo de que los cárteles entienden con balazos y no con abrazos. El uso de armas letales en este hecho, mostraron la capacidad con la que cuentan los cárteles para atentar contra quienes toquen sus más preciados intereses financieros o humanos. Santiago Nieto no sólo ha dado golpes financieros para debilitarlos, hay pendientes varias extradiciones a las que se oponen y podrían atentar contra jueces. Difícil creer que un cártel con este poder fallará por incapaz, como impensable la teoría de un auto atentado o el descontento de «La Hermandad Policíaca». Si bien las armas eran las indicadas, fueron puestas en manos inexpertas a las que abandonaron sin pudor alguno. En mi opinión, el objetivo es dejarle al Estado un mensaje que fuera capaz de ponerlo de rodillas para darle la puntilla a su debilidad. Queda al descubierto la falta de experiencia para enfrentar la crisis en estos casos, su traslado a Médica Sur es inexplicable, aunque haya sido en helicóptero, estando tan cerca el Hospital Central Militar. Fallaron en los protocolos de seguridad, no sólo debieron pensar en la atención médica del Secretario, sino en su seguridad y en la de terceros al correr el riesgo de que se buscara concluir el atentado, luego de darse a conocer el lugar donde se encontraba, sobre todo después de que García Herfuch señalara al CJNG como responsable. En el HCM se cuenta con atención de primer nivel y con Seguridad Militar que lo hace impenetrable. La liberación de familiares del Marro, integrantes del Cártel SRDL, quienes en palabras de la autoridad fueron detenidos infraganti en delitos de venta ilegal de combustible y portación de armas, fueron puestos en libertad después de que el líder huachicolero amenazara al gobierno, quedó claro para el resto de cárteles quiénes son los que mandan. Los vericuetos de las autoridades judiciales frente a todo este escenario, enrarecen más el clima de incertidumbre que enfrenta este gobierno, jueces que dictan sentencia son acribillados, jueces que temen dictar sentencia liberan delincuentes y reciben favores, procuradurías como en el caso «García Herfuch» que, de manera inexplicable y expedita, atraen la investigación, aunque ésta corresponda a la Federación, son motivos que generan especulaciones que a nadie benefician.

DE IMAGINARIA

Pero no todo ha sido malo, el desempeño de la GN ha demostrado que su formación les da la capacidad de vencer la adversidad en todos los sentidos, Rodríguez Bucio debe sentirse orgulloso de su gente como ellos de su Mando. Quién lo diría, la Senadora Nestora Salgado diagnosticada con Coronavirus, después de haber sido tratada en un hospital en Guerrero, hoy goza de especial atención al ser trasladada en aeronave militar a la CDMX para internarla en un hospital también de las FA y garantizarle la mejor atención posible, pese al trato insultante de la Senadora hacia el Ejército Mexicano.