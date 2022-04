Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Manuel Velasco impulsa importante iniciativa para feminicidio

La iniciativa #ElNueveNingunaSeMueve será una de las acciones más significativas e importantes que se han propuesto en esta lucha contra la violencia de género en nuestro país. Importante porque más allá de lograr visibilizar la vulnerabilidad en la que se encuentran física, psicológica y legalmente las mujeres, tiene un sentido social de mayor impacto, pues es la oportunidad que tienen de demostrar lo que implica su presencia en el contexto laboral, social y familiar, la fuerza política que pueden representar y la capacidad de convocatoria y unidad que pueden lograr. Muy polémica pero viable en estos tiempos de absoluta descomposición social, la posibilidad que propone Manuel Velasco para retomar la iniciativa del PVEM de años atrás, en donde su campaña era «Porque nos interesa tu vida, pena de muerte para asesinos y secuestradores» Velasco dice Sí y propone pena de muerte contra feminicidas, y no porque esta iniciativa sea la solución, es claro que el problema tiene que ver con la descomposición social que vivimos, y ésta con la impunidad, y la impunidad con la corrupción y la corrupción por lo fácil que ha sido y es en México hacerse de dinero mal habido en los gobiernos sin que pase nada. Los feminicidios son un tema multifactorial, en donde los primeros responsables son la familia, la escuela y los gobiernos que gestionan las leyes y su aplicación. Pero Manuel Velasco no se equivoca ni tampoco quienes han proclamado por la pena de muerte, pues si en el pasado era necesaria hoy es indispensable. Acertado el discurso de López Obrador que su política es atender las causas, por supuesto, pero el Presidente debería saber que lo que se ha perdido por descuidar la educación y la justicia en la aplicación de la ley, tanto para otorgar derechos como para castigar, nos ha retrocedido años luz al desarrollo que siempre nos prometen, pero ahora que se inicia con una política de atención al tejido social con oportunidades y desarrollo a los jóvenes, tendrán que pasar muchos años para ver los resultados y la sociedad que Andrés Manuel promete para México. Por desgracia, estamos justo en ese momento en donde sólo el castigo, la cadena perpetua y por qué no, la pena de muerte, son indispensables para restablecer el orden y el respeto a la autoridad, porque la impunidad y el romance del Presidente con el crimen organizado, son hoy el respaldo del que goza un delincuente. Las marchas de las mujeres, la de las víctimas de asesinato y secuestro, cualquier manifestación que pretenda hacer valer un derecho constitucional, debe ser evaluado legalmente y actuar en consecuencia, atenderlo y ofrecer posibles soluciones. No hay ninguna institución como no sea el poder legislativo, quienes otorgan con certeza y justicia las leyes que protegen a las mujeres de lo que hoy se conforman sus demandas, la voz de los senadores Manuel Velasco y Víctor Fuentes, son las voces que queremos escuchar para atender las exigencias legítimas de las mujeres de nuestro país, legisladores pronunciándose por debatir la Pena de Muerte a favor, deben sumar a las posibles soluciones que este México demanda, mientras el cambio de fondo da sus frutos.

En un su generoso evento, se conmemoró este pasado 19 de febrero el 107 aniversario de la conformación del Ejército Mexicano. A diferencia de otras décadas, nuestras FA viven una situación diametralmente distinta a los de sus inicios como Ejército Nacional. Hoy su mayor responsabilidad se centra no sólo en la defensa de la soberanía del país, sino además y quizá la más seria por todas las aristas que contiene, es la lucha contra el narcotráfico. Y es que, en esta guerra, además de enfrentar la brutal infraestructura de combate de los narcotraficantes, deben hacer gala de su actuación frente a las exigencias injusticias por el respeto a los DH. Pese a todo, el ejército es y ha sido la institución de mayor prestigio en nuestro país, la de mayor lealtad, la de mayor obediencia, la de mayor valor. A diferencia de las corporaciones civiles, los soldados gozan del reconocimiento de la población por su sólida conformación y férrea disciplina ¿y cómo no? Si cada ciudadano ha tenido la oportunidad de ver o vivir su desempeño en el Plan DN-III-E relacionado con el protocolo de respuesta para el auxilio a la población en caso de desastres naturales. Han resguardado y protegido a los ciudadanos frente al desastre y la inseguridad, han arriesgado su propia vida y el bienestar de su familia por el bien de otros. En este día es de reconocerse que la historia de México no podría ser comprendida sin las acciones y las obras de nuestros soldados, aquellos hombres que enrolados han participado en la defensa de la soberanía nacional, en la construcción y defensa de las instituciones, así como en la custodia de las garantías de todos los mexicanos. Ese debió ser el discurso del Presidente. No comprendemos quienes vivimos al interior de esta institución y conocemos sus principios y valores, las palabras de López Obrador al agradecer no escuchar el canto de las sirenas que incitan al golpismo. ¿De qué habla el Presidente si en la historia del Ejército Mexicano desde su creación como tal, nunca se han visto en esta situación? Inaceptable que refiera como claroscuros de nuestro ejército, comparando con los tiempos de Carranza, acontecimientos del movimiento estudiantil del 68 y más ofensivo aún, que intente llamar represión a la guerra que enfrentó Calderón contra el narcotráfico. Comparar situaciones de subversión y crimen organizado con las luchas en la conformación de una República Democrática es intentar encender los ánimos de quienes escuchan y de quienes son señalados. Pese a la falta de apoyo y a la ausencia de facultad para defenderse y defendernos, a la mísera remuneración económica a quienes dan su vida por México, a los señalamientos en materia de DH por las acciones en combate privilegiando los derechos de la delincuencia por encima de los suyos, y frente a las innumerables responsabilidades otorgadas en esta administración en ámbitos que no les corresponden como el orden público y la construcción de infraestructura no militar, el ejército sigue en pie y leal a su Mando Supremo. Distinto y folclórico fue el festejo de este año para las FA, sin embargo, un verdadero festejo sería mejorar sus condiciones, replantearse y recapacitar la estrategia de abrazos y no balazos, porque ni la Sonora Santanera en una tarde de bailongo, puede devolverles la dignidad que esta administración les ha hecho perder.