Mario Caballero

¿Mareado u oportunista?

Carlos Morales ha manifestado la intención de reelegirse para un segundo periodo en la presidencia de Tuxtla Gutiérrez. El simple anuncio tiene sus implicaciones. Empero, ¿cómo es posible que siendo uno de los políticos más desacreditados del momento, con un gobierno que es un fracaso monumental, se sienta capaz de conquistar por él mismo la confianza de los ciudadanos, cosa que no hizo en 2018?

Pero, una de dos. O Carlos está tan enfermo de poder que piensa que será nuevamente respaldado por Morena porque cree que no hay nadie mejor en el partido para asumir la candidatura o sólo está revolviendo las aguas para sacar una buena pesca. ¿mareado u oportunista?

Históricamente, el poder a obnubilado hasta las mentes más brillantes. Hombres ecuánimes y rectos se perdieron en los laberintos de la locura. Aunque, a la verdad, ha habido afortunadas excepciones. Como Mandela y Churchill, por ejemplo, que hasta nuestros días son considerados paradigmas de honorabilidad y congruencia ideológica.

Carlos Morales, sin embargo, nunca ha sido brillante y menos una persona de ejemplar rectitud. Hoy presenta todas las características de un demente: siente que nadie lo merece, que todos deberíamos postrarnos ante su luminosa presencia. Se cree un dios en la tierra. Es soberbio, déspota y arrogante. Por eso Francisco Zorrilla Ravelo le renunció al cargo de secretario general del Ayuntamiento. No soportó más las impertinencias y terquedades del alcalde, que no tiene la capacidad de escuchar otra voz que no sea la suya.

EL MAREO

Empecemos con el mareo. Sólo alguien que ha perdido el piso cree que puede volar. A Carlos Morales le haría bastante bien recordar dos cosas. La primera, que obtuvo la candidatura sin ser morenista y por imposición.

Prueba de ello es que Berti Roblero Pérez, militante de Morena desde 2015 y quien había logrado dicha candidatura a través de la insaculación del Consejo Estatal, impugnó ante el Tribunal Electoral de Chiapas alegando que Morales y algunos miembros de la cúpula partidista en el estado habían violado sus derechos políticos al impedirle su registro.

Segundo, que ganó la elección no por méritos sino a consecuencia del tsunami electoral que formó Andrés Manuel López Obrador en 2018. Tan así que Carlos ni siquiera hizo campaña. Y cuando las autoridades electorales anunciaron al ganador de la alcaldía, él estaba dormido. Astuto como el zorro, se despreocupó sabiendo que el presidente López ya había hecho todo el trabajo. Así que es presidente de Tuxtla Gutiérrez de pura chiripa.

Ahora, sólo a un enfermo de poder le pasaría por la cabeza que podría ser reelecto cuando a un año de su administración el común denominador es la incompetencia gubernamental. Por un lado, la crisis de inseguridad; por el otro, la corrupción y las frivolidades.

Si ayer se dudaba acerca de la legitimidad del certificado de “Comunidad Segura” que recibió la capital chiapaneca en dos periodos de gobierno diferentes, hoy se tiene la certeza que el gobierno de Morales perdió el control ante las bandas criminales. Como nunca antes, nadie se siente seguro en las calles de esta gran metrópoli.

A penas el miércoles, dos sujetos entraron a un restaurante y a punta de pistola se llevaron todo el efectivo de la caja y el vehículo de una persona. El mismo día, alrededor de las tres de la tarde, en la colonia Terán, tres hombres armados asaltaron a una persona que minutos antes había retirado 50 mil pesos de una sucursal bancaria. Desde la llegada de Carlos Morales, así es un día común en Tuxtla Gutiérrez.

Según reportes de Observatorio Ciudadano de Chiapas, el primer año de esta gestión fue peor que el último de Fernando Castellanos respecto a la inseguridad. El homicidio doloso incrementó 40.67%; el feminicidio, 95.65; el secuestro, 97.88; el robo a casa habitación, 12.34 y la violación sexual, 10.99 por ciento.

En cuanto al ejercicio de los dineros públicos, un alcalde como él que gasta casi 215 millones de pesos en un solo mes (noviembre) sin que eso fomente la economía y mejore los servicios municipales, es un gobernante inepto. Un alcalde que paga multas por 22 mil pesos por desacato a mandatos judiciales, es un gobernante autoritario. Y aquel que miente en la Cuenta Pública, que reporta una inversión en obra pública inferior a la realmente desembolsada, que paga a empresas constructoras ligadas a sus familiares, que realiza contratos millonarios por compra de materiales por adjudicación directa, es un corrupto.

Consultorías, como Caudae Estrategias, han calificado la gestión de Carlos Morales como deshonesta, incapaz y con falta de integridad. De 55 alcaldes evaluados, Morales obtuvo el lugar 53. Otra, Massive Caller, encontró que sólo el 23% de la población aprueba su gobierno. Y recientemente, el Gabinete de Comunicación Estratégica reportó que Tuxtla es la ciudad con la peor percepción social del país en 2019. Los ciudadanos opinan que no hay seguridad, que los servicios municipales son ineficientes y que la calidad de vida es mala.

En fin, el gobierno de Carlos Morales lo único que ha generado son muertos, heridos, víctimas de asalto, desprotegidos y un festín de rapiña. Y si con toda esa desaprobación social cree que puede reelegirse, no quepa duda que está enfermo de poder. Sólo alguien que ha perdido la razón cree en fantasías.

Empero, ¿es su verdadera intención querer repetir en el cargo o es algo más?

OPORTUNISMO

Carlos Morales no tiene dos dedos de frente. Sabe, aunque no reconozca, que hay personajes de su partido con mayor prestigio que él, mejor vistos por la sociedad y con mayores probabilidades de asumir la candidatura que ahora él supuestamente anhela. Y digo supuestamente porque lo obvio es que sólo está revolviendo las aguas.

Morales es un oportunista. En 2001, al perder ante Vicky Rincón armó una revuelta e impugnó la elección alegando fraude electoral y terminó nombrado regidor de la ciudad. Cuando perdió con Samuel Toledo en su segundo intento por la alcaldía, volvió a hacer lo mismo y logró que el exgobernador Manuel Velasco lo convirtiera en titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

Ahora bien, entendiendo que por sí mismo no puede capturar el voto de los tuxtlecos, lo que le queda es causar recelo entre la militancia con el argumento de que su hermano Plácido puede recomendarlo con el presidente López Obrador, su única carta. Lo que realmente busca es protección, fuero, una diputación federal que lo libre de pisar la cárcel.

De tal modo, el asunto queda en la cancha de Morena. ¿Qué hará? ¿Dejará que otra vez Carlos Morales desplace a un verdadero militante cuando él nunca hizo nada por la construcción del partido en el estado? En caso de cederle la candidatura a diputado federal, ¿permitirá que se convierta en un lastre como compañero de fórmula considerando que en términos de rentabilidad electoral es impensable que logre el apoyo de los tuxtlecos?

Como sea, incluir en la ecuación a Morales, el coiteco al que no le interesa resolver los problemas de la ciudad sino enriquecerse, y que al cabo de un año en la presidencia municipal terminó por ser un fraude para la democracia, los únicos perdedores serán los morenistas, el partido de la esperanza y, por supuesto, la sociedad.

Carlos Morales Vázquez está mareado… y también es un oportunista. ¡Chao!

