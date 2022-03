Desde mi Trinchera

Diego Victorio

Mario Delgado y la comida coleta

No ocurrió nada, excepto ligeros reclamos. Ante los reflectores todo fue plano, de bostezo.

El natural besa manos y, discursos que apelaban a la unidad, lo más rescatable del encuentro de morenos.

Como lo adelanté en mi tuit la nota se daría en el terreno privado.

Mario Delgado Carrillo, sería el bonachón de siempre en el contexto público, no polemizó ni en la conferencia de prensa.

El dato que una fuente segura me comparte indica que entre la una y media y tres de la tarde Mario Delgado Carrillo estuvo acompañado del personaje más influyente de la aldea.

Delgado, abandonó la plenaria con cierta prisa.

Lo esperaba afuera un discreto vehículo, sin dispositivo de seguridad.

Durante dos horas, en un domicilio particular, propiedad de un viejo amigo del político con más poder en Chiapas, el “Ojiverde” dirigente nacional de Morena y quien manda en la comarca parlaron por un lapso de ciento veinte minutos.

Mi fuente, en su relato, sostiene que, entre comida coleta, un cavernet y aguas frescas, se esbozó que las candidaturas locales se definirán por encuesta y, habrá propuestas de todos los grupos, incluidos externos.

A cambio, como en todo acuerdo, habrá prerrogativas para quienes aceptaron abrir el abanico, en esa tesitura, estoy en condiciones de afirmar que Ciro Sales Ruiz será ratificado como dirigente estatal del vino tinto.

Acotado en sus movimientos y decisiones, pero el escuintleco, expriista, Ciro, seguirá al frente de Morena.

La candidatura común con el Partido Verde y partidos locales habrá de registrarse por lo menos en quince municipios, en el cuadrante de alcaldías.

Y, en el tema de diputaciones locales, se replicaría en no más de diez Distritos.

Las candidaturas a las alcaldías de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas pasarán por el visto bueno del despacho principal de palacio estatal, seguro.

Y, en estas cuatro plazas, asegure, a priori, que se construirá una amplia candidatura común: Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Mario Delgado, es un tipo pragmático per se que, ve como imperativo que Morena siga siendo primera fuerza, encima de cualquier dogma.

Le otorgó el lugar de importancia que le corresponde al Jefe del Ejecutivo, experimenta esa ecuación, que nunca se le ocurrió a Yeidckol Polevnsky ni a Alfonso Ramírez Cuéllar

Mario, en un movimiento de billarista, mostró dotes de cortesía, educación y linaje, al prestarle el balón al mandatario de la comarca.

Sin embargo, estratégicamente no exhibió el ADN radical que corre en la sangre de todo izquierdista genuino, no se deshizo de quienes controlan el ala radical, el Triunvirato. No convulsionará la arena electoral entre mismos morenos.

Una petición puntual enmudeció un segundo la mesa, su interlocutor pidió a Mario concientizar a alcaldes morenos en funciones de que no se aventuren con la reelección. Concedido.

Así Delgado, después de dos horas de charla privada, apareció nuevamente en público en una improvisada rueda de prensa vespertina.

Un colega preguntó por qué se veía feliz y seguro, ¿quién no va a estarlo así? Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

***Como en todo encuentro existen los imponderables, desaguisados y chuscos.

El oso lo hizo el burdo Juan Salvador Camacho, que contrató porristas para vitorear su nombre en la plenaria.

Ojalá Camacho ofrezca disculpas al organizador, pues, me cuentan, Mario Delgado pidió no se volviera a repetir tremendo papelón. Fatal.

*** Luego les platicaré de un caso ocurrido en Cintalapa, merecedor a los expedientes de Ripley. Insólito.

Lo delicado es qué hay muchos millones de pesos que fueron a parar a la basura.

Los implicados son el exalcalde Enrique Arreola y un contratista fantasma, que mejor dicho se dedica a la facturación apócrifa. HASTA PRONTO.