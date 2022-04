Más allá del trapecismo político

Por José Alberto Gordillo Flecha

Los Partidos Políticos representan el canal de expresión de las corrientes políticas ciudadanas por excelencia, son los espacios idóneos para proponer, discutir planes y programas para definir una lucha por el poder y al tener acceso a éste, puedan ejecutarlos. El origen de los partidos está cimentado en una idea clara de la asociación para tener mayores posibilidades de acceso al poder, ya no reducidos a petit comitê, sino como un grupo perfectamente definido con un proyecto y objetivos claros.

Por ello su existencia y necesidad. Sin embargo, en las últimas décadas se ha desatado una fuerte discusión en el plano académico y trasladado a la opinión pública, en donde se ubica a los partidos políticos como una pifia de los sistemas democráticos modernos, centrados en su ineficacia ya que se ha cuestionado si en verdad representan los intereses de los ciudadanos o, por el contrario, responden a los intereses de facciones, camarillas o grupos; peor aún, si únicamente representan el interés de un individuo.

Hoy día, los electores reclaman que la política sólo está en manos de los políticos –vaya paradoja-; que a los ciudadanos se les ha marginado en la toma de decisiones y exigen una eficiente representación. Por ello fijan su atención, al momento de sufragar, en aquellos candidatos “ciudadanos” o por lo menos, en aquellos que muestran un rostro fresco en la vida pública. Sin embargo, entre ciudadanos y políticos no existe ninguna diferencia, por lo menos en la praxis. Y es que todo ser racional, hombres y mujeres, somos “animales políticos”. Por tanto, necesitamos asociarnos: es decir, vivir en sociedad y consecuentemente, organizarnos. Ello conduce a utilizar a la política como la herramienta más eficaz para obtener esos primigenios objetivos.

Entonces, todos somos ciudadanos y a su vez, lo queramos o no reconocer, somos políticos. Ahora bien, nuestra norma constitucional reconoce únicamente como ciudadanos a aquellos que siendo de origen mexicano cuenten con la edad exigida (18 años) y que tengan un modo honesto de vivir. Esto, para los efectos prácticos de hacer eficaz su voz. Pero no con ello los menores de 18 pierden el derecho de asociarse; la misma norma suprema reconoce el derecho de todo “individuo” para manifestarse, asociarse, etcétera.

Y quizá la diferencia teórica entre ciudadanos y políticos sea el plano de ubicación; los primeros se encuentran inmersos en un universo denominado “sociedad civil”, en un bloque de aquellos que no están afiliados a un partido, aunque no dejen de hacer política. Un ejemplo claro de ello son los asociados en clubes o gremiales, incluso aquellos de carácter religioso, grupos organizados de defensa de derechos colectivos, etcétera. Pero ¿acaso, no utilizan la política para organizarse o gobernarse? O las curiosidades de nuestro sistema electoral, donde tenemos un INE conformado por Consejeros y Consejeras ciudadanizados; la pegunta sería, ¿acaso estos altos funcionarios no utilizan a la política para cumplir con sus objetivos?

Los segundos, es decir los políticos, se encuentran afiliados a un partido político y por ello en automático, reciben el nombre de políticos, aunque parezca un trabalenguas. Pero como es de notarse, la diferencia entre ciudadanos y políticos no es extraordinaria. Como consecuencia, hablar de candidatos “ciudadanos” o de “ciudadanizar a la política” simplemente es referirse a expresiones demagógicas que pretenden hacer política, acceder al poder, pero aprovechándose de los errores de los partidos, porque estos no han estado a la altura de las exigencias de las sociedades democráticas.

Y en la mayor parte tienen razón esas voces. En América Latina y en especial México, los partidos políticos se han convertido en cotos de poder donde el resto de la sociedad tiene escasa o nula participación; sobre todo, cuando al ostentar el gobierno, las directrices de los partidos son contrarias a las de la propia sociedad gobernada. Y es ahí donde comienza a existir la crisis de los partidos, aunado a la polarización ideológica y a la falta de identidad de los militantes con su partido.

México es el máximo exponente de estos fenómenos. En primera, los partidos nacionales tienen posiciones ideológicas muchas de ellas inconciliables; estas se pueden agrupar en tres formas distintas de programas, de proyectos, aunque la dinámica internacional los ha obligado a difuminar esas brechas históricas. Aun así, la izquierda mexicana dista mucho de la izquierda prevaleciente en los sistemas democráticos más desarrollados del orbe.

En este contexto, los partidos están en su peor momento: le apuestan al pragmatismo electoral dejando al margen su fundamento ideológico al pretender arribar al poder a costa de lo que sea. La consecuencia inmediata es que provoca este tipo de estrategias es que no exista identidad y lealtad hacia el partido. Hoy, el partido en poder, está sufriendo los costos de ese pragmatismo al igual que el PRI en su momento: la diversidad política permite que se busque la que más se acomode a los intereses personales o de grupo.

Los “morenistas” de cepa se sienten desplazados por aquellos que arribaron a ese instituto político no precisamente por la militancia, sino por una conexidad de intereses y escalonamiento dentro de la política.

Por ello, no es de extrañarse que la sociedad no se sienta representada por los partidos políticos, sobre todo, con escándalos de corrupción, de asesinatos, de luchas intestinas por el poder. Consecuentemente, no existe credibilidad en los partidos y hoy más que nunca, la apuesta es por lo candidatos “ciudadanos”, aquellos que ofrezcan una nueva forma de hacer política alejados de los vicios del poder.

Sin embargo, la naturaleza humana parece condicionar los comportamientos y no estoy tan convencido, que esta nueva generación de políticos ciudadanizados sea la mejor respuesta a nuestra crisis institucional, sobre todo, con experiencia agotadas en este sentido. Ojalá y me equivoque.

gofja1@prodigy.net.mx