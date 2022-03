Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Más si osare un extraño enemigo: GN

La frase tan sentida en nuestro Himno Nacional, hoy se vive a las orillas de nuestro territorio fronterizo al norte y sur del país. Mientras una GN en la frontera Norte es atacada por el narco, otra recibe en la frontera Sur una nueva oleada de migrantes hondureños. Cientos de ellos, tal como lo advirtieron las autoridades de Guatemala, empezaron a llegar este sábado a la frontera de nuestro país, el desorden junto con las exigencias de esta caravana por entrar a México, han activado el cerco de seguridad de nuestra GN, ocasionando medidas como el uso de gas pimienta para controlar la entrada violenta y desordenada que podría causar más incidentes de riesgo para los mismos hondureños. A pesar de las advertencias por parte de las autoridades mexicanas de que no se permitirá la entrada a nuestro país, y bajo la amenaza de usar la fuerza pública en caso de ser necesario, la desesperación y la confianza en el gobierno mexicano para ser aceptados, desafían los operativos de las autoridades migratorias en el Puente Internacional Rodolfo Robles. Difícil situación la que enfrenta nuestra GN y el gobierno del estado, pero que, gracias al despliegue e incremento de elementos de esta nueva policía, hoy se encuentra mejor coordinada la seguridad de esta zona álgida de nuestro territorio. No siempre los negocios son exitosos, se arriesga y se gana o se arriesga y se pierde, así es el mundo empresarial, la diferencia está que no duele cuando arriesgas lo que no es tuyo. El retorno del Morelos al Hangar Presidencial, de donde nunca debió salir, es el claro ejemplo de un muy mal negocio, una mala decisión que se dio sin analizar o prever las consecuencias de su fracaso, una idea que nace del estómago de quien tiene el poder hoy de decidirlo todo. Si le sumamos al costo 30 millones de pesos que pagamos por tenerlo varado en EU; más los costos de movilidad en vuelos comerciales del Presidente y Gabinete; más la pérdida de tiempo de horas de trabajo de los mismos; más los 3 millones del rescate de Evo, definitivamente este avión lo convirtieron en uno que no tiene ni Obama. México no sólo cuenta con este avión, cuenta con la infraestructura que tiene la Fuerza Aérea en espacios, pilotos, mecánicos capacitados y personal especializado para el control y mantenimiento de la flota aérea oficial, pero específicamente, la especialización de una tripulación con los mejores pilotos militares que fueron entrenados e instruidos por la misma BOING, empresa a la que se le compró el avión presidencial, además del hangar construido por el Gral. Miranda que ya había costado al estado 1000 millones de pesos, más la seguridad militar que sigue resguardando a los hangares oficiales. Todo lo anterior le hubiera ahorrado muchos discursos a López Obrador y mucho dinero a México. Hoy no sólo se hace el ridículo al traerlo, lo hacemos al ver cómo desde Palacio Nacional se intenta promover, “un avión que por su fama vale mucho, lo entregamos con todo y ceremonia”. Amistosa y anecdótica la comida de CONAGO en Palacio Nacional, muchos temas son los que hoy a los gobernadores los implica en su relación con el Presidente de la República, por un lado, la reunión con Durazo se dio en términos más o menos tensos, ya que los señalados por el Presidente como faltistas a las reuniones de seguridad exigieron más seriedad a esos comentarios, pues de ninguna manera aceptaron que su inasistencia sea la causa del problema de seguridad en sus estados. Sin embargo, tampoco puede negarse que la cordialidad con la federación y la coordinación cercana con el equipo de seguridad en todo momento de la máxima autoridad en el estado, como es el caso del Gobernador Rutilio Escandón en Chipas, es ejemplo de que desde el estado es posible controlar el crecimiento de los graves problemas de inseguridad. Por si los problemas fueran pocos, emboscan a un convoy de militares, matan al conductor y lo hacen volcar en un canal de agua, en donde mueren tres elementos más ahogados. Si el aumento del 58% en el 2019 en militares muertos no exige a la estrategia de seguridad cambiar el rumbo, el Presidente deberá idear un discurso más convincente a los deudos que han perdido a sus hijos o esposos, para así mejora la moral de los soldados y sus familias. A pesar de los indicadores negativos que Jorge Ramos le expone al Presidente en su mañanera sobre la cifra de muertos en lo que va de su administración, el mandatario, menos desafiante pero igual de persistente, insiste en que la estrategia va bien, comprometiéndose a bajar estos índices al mes de diciembre. Por lo pronto, a las cifras de Jorge Ramos se requiere aumentar los 4 militares emboscados y 82 homicidios dolosos del pasado miércoles 15 de enero, en donde Guanajuato se lleva el mayor número de ellos. Si estas cifras, esta realidad y la violencia exacerbada día tras día no son razón suficiente para cambiar la estrategia, no lo será nada, sobre todo, cuando vemos la indulgencia de quienes defienden mediáticamente las ocurrencias de la 4T, señalando por encima de la tragedia a su objetivo favorito, como responsable de los asesinatos de un menor y, más aún cuando el menor proviene de una familia con fuertes indicios de pertenecer al crimen organizado.

DE IMAGINARIA

Si la estrategia para la pacificación depende de reconstruir el tejido social, debiera comenzar el gobierno por evitar la corrupción en CONADE, deportistas denunciaron el desvío de 13 millones de pesos destinados a gastos de entrenadores y deportistas para competencias. Ana Guevara se limita a decir que habrá una investigación ¿hasta cuándo un director se hará responsable de la corrupción que ocurre en su nariz?