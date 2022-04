Cafetómano

Bernardo Figueroa

“Mata tigre y Lady osmopurificadora”

Como siempre, algunos poderosos de la política chiapaneca, se aprovechan de la gente que menos tiene.

Aprovechados como han sido por décadas, al abrigo de las influencias, compadrazgos y recomendaciones, gente como Julio Nazar Morales mejor conocido en el bajo mundo como “Mata Tigre”, dicho sea de paso, aún “líder” estatal del cascaron de lo que queda del PRI, es la hora que no sabe dar lo que por justicia le corresponde a la gente de a pie.

DESPRECIO Y ABUSO DE PODER

Viendo por encima del hombro, la gente de su empresa, desprecia el trabajo de años de un empleado de la empresa de su propiedad “Osmo Fiel” quien fue despedido injustamente por Ana Isabel Farrera González administradora y madre de la diputada Luz María Palacios sin otorgarle los pagos correspondientes que por antigüedad tiene derecho el señor Ismael Linares Conde.

Despedido casi a patadas, sin su liquidación legal y por si fuera poco, la Señora Ana Isabel Farrera González, maquiavélicamente construyó una historia falsa y burda contra el modesto empleado Ismael Linares, acusándole de “robo y abuso de confianza”.

Como una vil cuatrera, mañosa y tramposa, igual que su yerno Julián Nazar Morales, la señora Farrera inventó que el humilde chofer repartidor de agua habría hecho algún tipo de robo de la empresa “Osmo Fiel”, en una clara mala jugada para lavarse las manos y no pagarle los años trabajado de Ismael Linares Conde.

La Señora Farrera hasta se atrevió a usar una estación de radio comercial para enlodar la imagen pública del humilde empleado repartidor de agua que apenas ganaba un par de pesos valiéndole que de por medio este el nombre de su hija la diputada Luz María Palacios que por cierto es plurinominal gracias a Julián Nazar.

Borracha de poder y de dinero, la tal señora Farrera, en una estrategia para evitar la justicia y pagar lo que tenga que pagar a sus empleados que despide injustamente, hizo gala de su influencia y pidió un espacio en la radio comercial para “golpear” al modesto chofer.

BUEN EMPLEADO

Familiares, amigos y compañeros de su ex empleo de esa empresa purificadora de agua, testifican a favor del chofer Ismael. Revelan que Ismael ha sido un excelente empleado por más de 16 años, sin ningún tipo de mal antecedente laboral. El único pecado de Ismael fue solicitar un préstamo que nunca recibió, sino que, a cambio de su necesidad, fue corrido.

Ismael, es uno de tantos empleados de esta empresa, que no cuentan con ningún tipo de derechos laborales, no tenía seguro, etc.

Y como no encontraba eco a su solicitud de apoyo económico, Ismael decidió cambiar de empleo. Aquí fue el punto. La señora Farrera montó en cólera desenfrenada y lo corrió abusivamente, porque Ismael era un buen empleado que entregaba excelentes números de ventas.

“La liquidación” que le ofrecieron está fuera de todo marco jurídico. No le pagaron su despido de acuerdo a derecho laboral y hasta mañosamente no le dieron ningún documento que le amparara para continuar con su proceso de defensa legal.

Casos como estos deben ser perseguidos de oficio por autoridades competentes en el plano laboral, derechos humanos, entre otras instancias que defiendan los abusos a poder de empresas y políticos soberbios y groseros de Chiapas.

UNA VERGÜENZA

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como «una vergüenza» la exoneración del rey emérito de España, Juan Carlos, acusado de soborno, sin que se haya realizado una investigación en su contra.

En su conferencia matutina de este martes, el mandatario federal criticó que ni el principal periódico de España, El País, haya consignado esta exoneración y criticó que el medio sí se ha ocupado de cuestionar a su gobierno.

«Lo exoneran sin investigación, y no hay nota, ni en El País lamentable, porqué se ocupan de nosotros diario, no solo la prensa mexicana, en este caso la prensa española y se dan estas cosas que son de verdad una vergüenza, sobre todo para los españoles que es un pueblo trabajador”, cuestionó.

El mandatario mexicano consideró que este tipo de información no fue reportada por la prensa española porque también en esa nación hay un conservadurismo en México que controla a los medios.

El Congreso de los Diputados español rechazó este martes investigar las presuntas comisiones irregulares recibidas por el rey emérito Juan Carlos, aunque el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En los últimos meses, Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, ha sido objeto de informaciones en España y Suiza acerca de su relación con dos fundaciones en territorio suizo e investigadas por las fiscalías de ambos países por su posible relación con operaciones financieras sospechosas, una de ellas por esas supuestas comisiones ilegales

Desde el café: El día de ayer, representantes del municipio de Acapetahua establecieron compromisos de trabajo conjunto con la coordinación ejecutiva municipal de ese lugar con rumbo a la ruta 21, afirmó el líder estatal del partido del Trabajo Carlos Mario Estrada Urbina tras sostener una reunión de trabajo con José Antonio Gerardo García quién se inscribió a este instituto político… En plena pandemia de COVID-19 y la temporada de dengue, 7 Colonias de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, entre las cuales se encuentran La Hormiga, Getsemaní, Anexo Morelos, 20 de Noviembre, Km. 4, San Juan del Bosque se han organizado para impedir que las autoridades de salud fumiguen… La Red Mexicana de Municipios por la Salud, encabezada por Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal de Zacatecas, realizó una importante gestión con nuestros connacionales que residen en distintos lugares de Estados Unidos, para recibir en donativo tubos endotraqueales, que son utilizados para intubar a las personas hospitalizadas graves por COVID-19. En este sentido, el Coordinador de la Red Mexicana en la región Sur-Sureste, Joaquín Zebadúa Alva, Presidente Municipal de Berriozábal, hizo entrega al Secretario de Salud del estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dos cajas con un total de 338 tubos para su uso en los pacientes chiapanecos que requieren intubación…

