Asesoría Legal

Medicamentos Caros Y Farmacéuticos Abusivos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

No se sabe realmente a donde va a parar el dinero que los derecho habientes pagan por los servicios médicos, la mayoría de los hospitales del país que son de gobierno carecen de medicamentos, no hay una buena promoción a la salud gracias a las malas estrategias implementadas por el gobierno federal de acumular dinero y destinarlos para otras situaciones menos importantes, la salud de todos los mexicanos es muy importante, lamentablemente no se está destinando tiempo ni propuestas de trabajo a favor de la salud, todas las actividades de los encargados de la salud solo siguen protocolos de los hospitales, pero de eso a que tengan iniciativa, no la hay, los medicamentos en las farmacias de los hospitales de gobierno escasean, cuando una persona quiere una vacuna contra la influenza cualquier mes del año le es negada totalmente diciendo que es entre noviembre y diciembre cuando se ponen las inyecciones, son sujetos que niegan toda clase de medicamentos, los mexicanos tienen derecho a la salud y le es negada por los hospitales lamentablemente, como prueba, vayan cualquier día a un hospital y pidan una inyección contra la influenza y se darán cuenta como le es negada la inyección, solo siguen protocolos, son como robots únicamente, se sienten dueños y dueñas de los hospitales y centros de salud, son unos holgazanes que no tienen un gramo de iniciativa para llevar a cabo campañas de salud ahora que más se necesita, aunado a esto, hay niños en todo el país que padecen de cáncer, muchos han estado muriendo precisamente por la falta de medicamentos y de apoyos por parte de gobierno a instituciones no gubernamentales, y lo que le pase a la gente no les duele porque no son sus problemas, el dolor humano es aquel que lo vive diariamente al tener a sus hijos e hijas con cáncer, esas personas vulnerables que nadie ayuda y que los dejan morir solos porque somos un país cargado de gente envidiosa, a los políticos poco les importa lo que le suceda a este sector, por otro lado, las farmacias se han convertido en unos abusivos, y es que, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid 19 las personas enfrentan una fuerte escalada en el precio de los medicamentos, los precios se dispararon en el alcohol, algodón, jeringas, gasas, y medicamentos que sin sustento alguno dicen que podría llegar a frenar el coronavirus, lo cierto es que, hasta ahorita no existe ningún medicamento reconocido ni autorizado para poder darle batalla al Covid 19, no lo hay, no lo existe, la gente sigue muriendo a causa de la misma situación, porque si existiera, ya se hubieran frenado muchas muertes, las autoridades deben intervenir inmediatamente para buscar mantener los precios de medicinas y equipo médico, todo mundo está haciendo negocio con la salud, están lucrando con el dolor humano, la gente no se debe dejar llevar por lo que digan los demás, todo medicamento debe estar respaldado por las más altas autoridades de la salud, no solo decirlo ante los medios de comunicación, sino avalarlo, de lo contrario, ningún medicamento ayuda en nada al Covid 19, lo único que ayuda es cuidarse, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar la ropa, zapatos, monedas, celulares, superficies de la casa, las compras, todo, absolutamente todo hay que desinfectar, no caigan en la confusión y auto medicarse, porque por ahora quienes están como perros al acecho son los propietarios farmacéuticos que abusan en los costos de los medicamentos, los medicamentos para la diabetes y los antiinflamatorios subieron de precio, la mayoría de las farmacias tienen almacenados los medicamentos y le suben de precio cuando ellos quieren porque no hay una supervisión para verificar los costos ni tampoco quien sancione, el consumo de medicamentos creció en los últimos 4 meses, hay personas que son derecho habientes y terminan comprando parte de los medicamentos recetados por sus doctores porque el medicamento se ha escaseado, y en varias ocasiones, ni siquiera logran tener el medicamento porque no lo tienen en venta en cualquier farmacia y en las farmacias de los hospitales no lo hay en existencia, hay medicamentos que de 30 pesos pasaron a costar entre 350 a 400 pesos, la gente debe tener en claro que no deben comprar medicamentos solo porque alguien le dijo que lo comprara y que servía para combatir el coronavirus, ni tampoco dejarse llevar por lo que le diga un tendero de farmacia, porque el traer una bata blanca en una farmacia no quiere decir que es doctor, ellos solo son tenderos, no doctores, se debe brindar a la población tratamientos eficaces y seguros para los padecimientos que les aquejan, pero todo recetado por un profesional de la medicina, por su auténtico doctor de cabecera, no es bueno auto medicarse, y el gobierno federal debe destinar mucho más recursos para que no escaseen los medicamentos en hospitales de gobierno, que quienes se encarguen de la promoción de la salud tengan la iniciativa de emprender acciones a favor del pueblo mexicano y no solo anden mostrando sus rostros en los medios de comunicación diciendo palabras sin sustento ni fundamento.