Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Medicinas y todos los insumos médicos para atender covid 19, se encuentran por las nubes

Las expresiones populares en Chiapas son contundentes en relación al fenómeno del alza indiscriminada de precios de medicinas e insumos médicos para atender el covid 19. No hay una explicación genuina de la Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO), del porque se ha permitido esta afrenta y agravio en contra del pueblo chiapaneco y del mexicano, que no solamente observa el encarecimiento de medicamentos en las farmacias de la región dirigidos al coronavirus, sino insumos como el oxígeno y los aparatos que conllevan aplicárselo a un enfermo, pero además en los mercados públicos productos como los manojos de eucalipto, ciprés, romero, manzanilla, se han multiplicado también en su precio, y ya no digamos el jengibre, el ajo, la cebolla, la miel, y otros muchos que también se fueron sus precios hasta las nubes.

Todo lo relacionado a la enfermedad del covid 19, incluyendo también los tapabocas, el gel, líquidos sanitizantes, han subido exageradamente sin que haya en nuestro país una estrategia o una aplicación rigurosa para contender esta alza de precios que no solamente lastiman los bolsillos de los chiapanecos, si no que ofenden el sentir de la gente, que a pesar de que tiene que estresarse con la enfermedad, todavía sufran con el problema de los precios de medicamentos e insumos médicos, sin que la PROFECO asuma su papel de vigilar los precios y atender con lealtad a los consumidores.

Es un escenario muy lamentable, que está haciendo del coronavirus una enfermedad exclusivamente para los ricos, o los que tienen mayor economía, que aquellos chiapanecos que tienen menores entradas o simplemente ser de familias muy pobres, que no tienen en caso de enfermarse para poder subsistir ante la complicada elevación de precios de las medicinas y que tampoco les alcanza en los mercados públicos, si van a utilizar las yerbas u otros productos caseros que se vienen observando han salido positivos para poder curarse de este virus asesino.

Hay testimonios de mucha gente que ha dicho que se ha curado con yerbas, raíces, semillas, cortezas, tomar tés, o hacer infusiones de otras bebidas o practicar las respiraciones directamente a las plantas con agua caliente, pero que cuando va al mercado de su localidad se encuentra que los precios han aumentado considerablemente como por ejemplo el jengibre o el ajo, lo que también provoca que se golpee la economía de la gente que menos tienen.

Es un asunto muy difícil, porque hay gente negativa que se está aprovechando de la vulnerabilidad humana para realizar este tipo de compras, que lo mismo se da en las farmacias, que, en un mercado público o tianguis, lo que no deja de ser injusto e indigno que se aprovechen de una pandemia o emergencia nacional sanitaria.

Hasta ahora no ha habido un mecanismo de las autoridades de PROFECO que dirige Ricardo Sheffield Padilla, para salir adelante con este fenómeno de los precios que están en las nubes y la población mexicana pagando los platos rotos. Hay comentarios populares de que mucha gente se ha muerto por no tener acceso a determinadas medicinas de farmacia y otras que no les alcanzo para comprar sus yerbas y productos caseros en los mercados. Una lástima que PROFECO no le interese nada de las medicinas en tiempos de pandemia, y solamente este enfocado a los precios de la gasolina, como si eso estuviera salvando vidas de mexicanos en nuestro país.

En Chiapas PVEM Y Morena, partidos siameses

Nadie podrá negar la confianzabilidad y armonía que priva en Chiapas entre los partidos políticos Morena y el PVEM, y que en el próximo proceso electoral serán dos entes partidistas, caminaran juntos, transitaran contiguos, y serán vecinos, casi familia; en algunos candidatos ira Morena al frente, pero en otros será el PVEM, unos auténticos siameses en el ámbito electoral. Ambos partidos se necesitarán y requerirán uno del otro, aunque vayan otras siglas más de bulto, pero el ingrediente de las futuras candidaturas serán determinantes con Morena y el PVEM.

En abril, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 en la entidad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumó al llamado solidario del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por lo que renunció al 50 por ciento de sus prerrogativas dispuestas en el financiamiento público de este año. Fue la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político, Valeria Santiago Barrientos, quien explicó que el Comité Directivo Estatal del PVEM hizo patente su determinación al Instituto Estatal de Participación Ciudadana para los efectos legales correspondientes en beneficio de Chiapas. La legisladora aseguró que la donación del 50 por ciento de las prerrogativas será a efecto de fortalecer el sistema de salud estatal y atender las necesidades de los chiapanecos durante la contingencia del COVID-19.

Dijo también esa ocasión que en el partido Verde se sentían muy comprometidos con las causas nobles, el bien común y la solidaridad, donde Chiapas es más fuerte, y tenía una gran fortaleza y que sólo juntos lograrían salir adelante.

Este fin de semana –hace apenas unos días- la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Valeria Santiago Barrientos, sostuvo una reunión de trabajo con los presidentes municipales miembros de ese instituto político, en la que ratificó su compromiso de trabajar en unidad con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar la seguridad, la salud y la gobernabilidad en Chiapas.

En un marco de cordialidad y respeto institucional, bajo el liderazgo de Valeria Santiago Barrientos los presidentes municipales se comprometieron a cerrar filas por la paz y el bienestar de los chiapanecos, consolidando así un pacto con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas por un estado sano y seguro. Durante su intervención, Santiago Barrientos externó su compromiso de seguir siendo la enlace del grupo político que representa para mantener la gobernabilidad en la entidad y abonar siempre para que Chiapas continúe siendo un estado donde se viva en paz. ¿Cómo la ven?

¿Quiénes serán esos aspirantes a una diputación local o una Presidencia municipal, por ejemplo, que tengan primeramente las siglas del PVEM como principal apertura de la alianza partidista o quienes serán los que se congratulen primeramente con las siglas de MORENA; que no hay mucho de dónde escoger?