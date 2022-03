Medidas anticrisis: una aspirina ante el COVID-19

Poder y Dinero

Víctor Sánchez Baños

La emergencia no es para menos. La ideología, por más de izquierda, de pobreza generalizada o de sumisión ante el poder, es superada por el hambre y la enfermedad. El gobierno federal se negaba a entregar créditos y ampliación en el papeleo fiscal. Ahora, cambia la postura y acepta algunos cambios y ofrece créditos a los micro, pequeños y medianos empresarios. Aquellos que no han despedido a sus trabajadores y están en orden en sus pagos al fisco.

Hace falta mucho dinero para cubrir las necesidades de los más pobres. Si de aquellos que van a las urnas y votan en favor de quienes les ofrece esperanza. Ni siquiera piensan que les van a cumplir. Sólo aceptan la esperanza de quienes aspiran al poder.

Es bueno que den recursos a las empresas, mismos que deberán ser pagados. No se quiere otro Fobaproa, que salvó el sistema de pagos; no se buscan regalos a los empresarios. Solo apoyos para no cerrar sus compañías. No es una amenaza con cerrar las compañías. Es una realidad. Las empresas están ahorcadas que materialmente es imposible salvarlas con sus propios recursos. Muchas compañías, como las personas, viven al día. Esto les limita pensar en guardar dinero para las próximas semanas o meses.

Son bienvenidas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador al firmar un decreto en pro de la recuperación económica para enfrentar la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19 y a la caída en los precios del petróleo.

De esa manera no será despedido ningún trabajador, pero no habrá nuevas contrataciones; no se ejercerá el 75% de presupuesto disponible de partidas de servicios materiales y suministros, esto también incluye a los supuestamente comprometidos. Se cancelan 10 subsecretarías, pero se mantienen el rango y el salario a quienes dejan dichos cargos, además de que se cerrarán la mitad de las oficinas y solo permanecerán las que se consideren esenciales para la gente.

Y, colocando una fecha mínima del confinamiento por la pandemia, se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación hasta el 1 de agosto.

Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. Hacienda entregará las participaciones federales a los estados el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública, sin retrasos.

Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional.

Se mantendrán los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos. Al mismo tiempo, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Se crearán dos millones de nuevos empleos, lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares sobre todo a los pobres e integrantes de las clases medias.

PODEROSOS CABALLEROS: Es un listado de 38 puntos abarca desde las pensiones a los Adultos Mayores, para personas con discapacidad, para hijos de madres trabajadoras y becas. También se mantendrá el presupuesto de la Guardia Nacional, para la edificación del aeropuerto (Tizayuca), el financiamiento a la producción petrolera, la rehabilitación de las seis refinerías existentes. Se mantiene la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales. Las obras del sexenio y los regalos improductivos con fines electorales. Pero, por fin llegará un poquitito de oxígeno al sector productivo; aquel que verdaderamente genera empleo que hace crecer la economía. *** Ningún fin práctico tiene la aplicación de la restricción vehicular con el “Hoy No Circula”. El 40% de los vehículos no circulan y se estima que en estos días disminuya al 55% o más. Con las restricciones vehiculares, no se vio ningún cambio ayer en la Ciudad de México y la zona Metropolitana. Sólo fue un pretexto para que la policía extorsione a automovilistas. *** El gobernador de Tamaulipas impuso varias medidas drásticas ante la propagación del COVID-19. Destacan la aplicación del programa «Doble no circula», el cierre de toda actividad no esencial en el estado, y la colocación de filtros en los accesos de los municipios con más casos registrados

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Veolus, bajo la dirección de Francisco Torres Luquín, con cobertura nacional en la operación y mantenimiento de infraestructura técnica, soluciones de eficiencia energética y cogeneración de energía eléctrica y térmica, es una de las empresas que impulsan el crecimiento de este sector en el país. Con el respaldo del BID y el Fondo de Tecnología Limpia lleva a cabo proyectos de financiamiento de eficiencia energética, hasta por 125 millones de dólares. Así se convierte en una opción para empresas que puedan ahorrar energía en estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19.

