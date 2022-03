Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Mensajes a funcionarios públicos que incurran en delitos electorales pueden ir a parar a la cárcel

Cada proceso electoral que se vive en Chiapas, no faltan los funcionarios públicos que cometen todo tipo de infracciones, quebrantamientos o simplemente delitos, y consideramos que este proceso electoral del 2021, no será la excepción de que algunos servidores públicos “jueguen con fuego”, a pesar de que ahoya ya está estipulado cárcel para todos aquellos que estén en la función pública y apoyen a determinados aspirantes sobre todo con recursos públicos.

Esta súper “mensajeado” por el mismo Presidente de México y el gobernador de Chiapas, que aquellos funcionarios públicos federales y estatales que incurran en “delitos electorales” como promover campañas electorales serán acreedores de cárcel en esta nueva cuarta trasformación.

Por eso es muy importante que la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Delitos Electorales diera inicio al curso “Delitos Electorales cometidos por servidores públicos”, impartido de forma virtual y dirigida a funcionarios de diversas instituciones del gobierno estatal. Durante la inauguración, el fiscal electoral, Ernesto López Hernández, afirmó que el objetivo de esta capacitación, es prevenir los delitos electorales en los que pueden incurrir servidores públicos, promover la correcta actuación y ejercicio de sus funciones de acuerdo con una práctica profesional bajo los principios institucionales y éticos.

López Hernández hizo un exhorto a todos los servidores públicos para que desarrollen sus actividades con responsabilidad y profesionalismo, evitando que se utilicen o permitan la utilización de manera ilegal de los recursos financieros, bienes o servicios que tenga a su disposición, a favor de un candidato, partido político, coalición o candidatos comunes, que pueden constituir delitos electorales. Así con la postal de la 4T de que habrá cárcel para los servidores públicos que incurran en delitos electorales.

Muchos chapulines electorales en Chiapas. Casos verdaderamente que ofenden la democracia.

La chapulineada en su más alta expresión, con la exdiputada local Panista, Fabiola Ricci Diestel, quien hace dos años llevo orgullosamente hasta su militancia azul a los Tribunales Electorales de Chiapas, con el expediente TEECH/JDC/026/2019, donde había sido expulsada de su partido por cometer indisciplinas y agravios, y donde el TEECH de Chiapas, consideró que se vulneraba del debido proceso como derecho fundamental y ordenó restituir sus derechos políticos electorales, como militante y en ese tiempo Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en San Cristóbal de las Casas, además de Consejera estatal.

Hoy increíblemente Fabiola Ricci Diestel, dejó de ser azul y se convirtió en militante de MORENA, y hasta se fue a inscribir como candidata por el vino tinto para la gélida ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ayer lloraba que la hubieran expulsados del PAN, y movió sus influencias para que el TEECH la favoreciera, hoy de una manera sin valor moral e integridad, la susodicha se fue a inscribir al partido que hoy detenta el poder en Chiapas, y nuestro país. Hay quienes señalan que fue el exsecretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos, quien la empujo para su inscripción y llevar la contra a otros aspirantes que tienen mayor peso electoral en esa ciudad de los altos de Chiapas.

Este fenómeno de los cambios de playeras de siglas a los que se les conoce como “Chapulines”, es lo que ha afectado y ofendido a la democracia que se está generando en Chiapas, y que es donde el parlamentario –en lo federal y estatal- le ha costado consolidar preceptos legales para evitar en el futuro este tipo de fenómenos de ambiciones y mezquindades electorales. El clima político de estas precampañas en Chiapas ha venido acompañado de un vendaval que se ha llevado a múltiples políticos de un partido a otro. Los ‘chapulines’ han brincado como nunca rumbo al “hándicap Chiapas 2021”

En México los chapulines no son solo un insecto también son los políticos que “saltan” de un partido a otro, algunos, hasta por tres, lo que se ve normal debido a que estos no tienen agenda ni ideología, sino solamente motivos de posicionarse para poder servirse a manos llenas. En esta democracia la clase política constituida por chapulines y vividores no hay partido político de los principales, donde se haya cometido este desliz que insistimos ofende a la población chiapaneca, porque les sirven a otros intereses, y hasta cambiantes mafias de favores mutuos, donde en esta puerta del país, tiene más alcance electoral un “chapulín” que un “independiente”. Si conoce de algún chapulín, denúncialo. En fin.

Juan Pueblo. – El personaje de la peor burla del sindicalismo en Chiapas, como lo es Víctor Manuel Pinot Juárez, quien está al frente del SUICOBACH, lanzó amenazas de conspiraciones y conjuras para desestabilizar a la institución. No solamente amenaza con “paros locos” de labores, sino de tomar instalaciones lo que le valió una serie de andanadas en las redes sociales, de que Pinot Juárez está temeroso de que sea investigado por desvío de cuotas sindicales entre otras cosas. Lo acusan desde hace tiempo de crear un maquinado Sindicato del COBACH en Chiapas, para favorecerse personal y familiarmente. Con más de 18 años al frente del sindicato, dicen que nunca ha dado una clase presencial y como técnico de dentista nunca ha sacado una muela. Hay un gran malestar porque ya no lo quieren ver como dirigente sindical, que es el único en todo el país, que se encuentra en esa oposición antidemocrática. Veremos y diremos….

Rapiditas. – El presidente López Obrador propuso ante el Senado de la República, el nombramiento de la extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, como embajadora de México en Reino Unido. AMLO envió un oficio al Senado en el que propone el nombramiento de la exfuncionaria como representante diplomática de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña y los Organismos Internacionales con sede en ese país…. En San Cristóbal de las Casas, la regidora del Ayuntamiento Sancristobalense, Silvia Shalom Álvarez Torrez, acusó de misógino y de violencia de género al ex síndico municipal con licencia, Miguel Ángel de los Santos Cruz, que, a través de la radio, lamentablemente formuló algunas frases misóginas que lesionan y desprecian a la mujer en la política de Chiapas. Lo cierto es que el dueto Jerónima y Miguel Ángel sigue causando estragos al interior de la sociedad coleta. Un mercantilismo político de los mil demonios. ¿Cómo estarán las cuentas públicas de estos fuereños que como nunca se mofan de la gente? En fin…Con motivo del regreso a la Alerta Verde en el Semáforo Epidemiológico del COVID-19, la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich) continúa reforzando las acciones sanitarias preventivas dentro de sus instalaciones, para lo cual realiza la limpieza y desinfección de cada una de las oficinas, así como de espacios abiertos al público y vehículos oficiales. En ese sentido, se efectuó un tratamiento sanitario que garantiza la eliminación del coronavirus, con el fin de proteger a personal que se encuentra desarrollando las actividades esenciales del Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos. Dixe.