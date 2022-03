Asesoría legal

Mercadotecnia y la afectación a los empresarios

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Las empresas en México que decidieron cerrar se nota inmediatamente que no usan la herramienta más importante de los negocios, LA MERCADOTECNIA, lamentablemente la mayoría de los socios y dueños de firmas importantes que son productos de consumo masivo, así como servicios de entretenimiento, transporte, ramo inmobiliario, etcétera, tan solo las empresas aéreas han perdido mucho dinero, los cinepolis y cinemex prefieren cerrar, los restaurantes de comida rápida por igual, otros gigantes empresarios hacen lo mismo, solo observan mas no accionan, se mantienen sumisos ante las órdenes del gobierno mexicano pero prefieren callar a hacer propuestas para mantener abiertos los negocios, lo cierto es que, al parecer solo han utilizado la mercadotecnia para evaluar la satisfacción del cliente como muchas otras empresas de mercadotecnia solo trabajan para hacer estudios de mercado, pero su visión es únicamente hasta ahí, la mayoría de las empresas de mercado solo evalúan lo que se les pide, pero al parecer no están observando algo más, no externan opiniones porque saben que externar opiniones es regalar su trabajo, y eso quieren evitarlo, prefieren observar toda la catástrofe económica que ha hundido a México, no contando a otros países, hablo únicamente de México, más lo creo que los encargados de recursos humanos de las grandes empresas no tienen visión de su trabajo, porque si tuvieran visión someterían a su personal a capacitación constante, a tratar perfectamente bien a los clientes, una empresa que no tiene visión ni misión está destinada al fracaso, los empleados que solo obedecen órdenes y que no tienen iniciativa propia o de mejorar el servicio son unos mediocres, entra todo en general, las empresas aéreas no perderían tanto si tuvieran un asesor de mercadotecnia los 365 días y las 24 horas con ellos, el trabajo no es de 10 horas ni de 8, tampoco de 12 horas, la mercadotecnia son las 24 horas, lamentablemente solo se la pasan evaluando la satisfacción del cliente y no ven más allá, el coronavirus les puso pruebas de rigor y no pudieron darle batalla, la orden del gobierno fue tajante, que se quedaran en casa y no salieran, como si la gente tuviera mucho dinero para soportar más de la cuarentena, las aerolíneas por lo regular no son evaluadas correctamente por parte de una empresa de mercadotecnia es por ello que su fracaso está garantizado, lo mismo pasa con los empresarios del entretenimiento, no solo es hacer estudios de satisfacción y ver que palomitas le gusta más a la gente, ni que refresco toman más, ni qué servicio se puede agregar, y lo más importante, se les olvidó estudiar no solo el comportamiento de los clientes, sino de los empleados, hablo en general, no solo es atender bien a los clientes, es un comportamiento general, aun no teniendo a los clientes frente a ellos, es muy pobre la mercadotecnia aplicada en México, en relación a las aerolíneas, estas pudieron haber soportado la pandemia y no perder tanto dinero, lo mismo pasa con el transporte público terrestre, pero algo también se salió de control, los servicios de salud públicos y privados, todos están lucrando con el dolor de la gente, en lugar de atender correctamente a las personas por parte de los servicios de salud, los espantan más aun, las personas no estaban preparadas para esta pandemia, todo se hizo en una confusión total, los medicamentos subieron de precio aprovechando el descontrol de las personas, las pruebas que los hospitales privados vendían eran caros, en esta ocasión le tocó ganar más economía al sector salud, López Gatell el Subsecretario de Promoción de Salud promocionó más el gel antibacterial de marca como si los fabricantes le hubieran pagado o como si este personaje hubiera invertido en ello, y es que sus declaraciones fue de que la gente no usara gel antibacterial si no era de marca, la gente pudo haber hecho su propio gel antibacterial y tampoco le pidió a la población mexicana fabricar su gel, más bien los asustó para que se guardaran y no salieran porque “EL COCO” andaba afuera y se los podía llevar como a los niños chiquitos, una vez más ganó la ignorancia no solo en la gente, sino también en los empresarios que en lugar de hacer propuestas para evitar cerrar prefirieron callarse ante el gobierno que no les perdona ni un peso de impuestos, como tampoco la Comisión de Luz les perdona un solo peso, para la reactivación de la economía se necesita proponer y usar la herramienta más importante de los negocios del mundo entero, LA MERCADOTECNIA, se usa en aerolíneas, negocios de entretenimiento, sector salud privado, restaurantes, personajes políticos, funcionarios de cualquier nivel, dependencias de los tres niveles de gobierno, transporte público terrestre y marítimo, medios de comunicación, productos de consumo masivo, negocios financieros y muchísimos más, la mercadotecnia tiene sus objetivos y usarla tiene demasiadas ventajas, la mercadotecnia no solo se tiene que ver como un conjunto de actividades que se realizan para identificar las necesidades de un público determinado con el objetivo de brindar productos o servicios para satisfacerlos de la forma más adecuada, también, hay que estar prevenidos para cualquier problema como la pandemia, aun y con ello, no estoy diciendo que no hay que cuidarse, si hay que cuidarse, y bien, a lo que me refiero es que los empresarios en lugar de proponer prefirieron callar, es por ello que muchas empresas están cayendo en quiebra, a unos porque les conviene por operar en Estados Unidos y otros por su ignorancia a la herramienta más importante de los negocios.