Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Mes de diciembre a cuidar a sus hijos por pandemia y utilización de pirotecnia y cuetes

Las familias de Chiapas, ahora tendrán que ver dos escenarios donde podrían correr riesgos sus hijos en estos días decembrinos. La primera que no deja de ser peligrosa es que también los cuiden ante el fenómeno de los contagios del covid, por muchas razones. El segundo que es una época de la utilización de pirotecnia y cuetes de diversas índoles, que también no dejan de ser un peligro latente para los menores de edad.

Diario de Chiapas cumpliendo su papel de concientizar a la población de los riesgos que se pueden dar en esta fiesta navideñas, y que es muy importante que se haga conciencia entre toda la familia, con el uso del cubrebocas y el escenario de la quema de cuentes y luces de bengala, que también son riesgos que pueden vulnerar la vida de los niños chiapanecos. La pólvora en estas fechas implica peligros y riesgos, por lo que es muy necesario que usted como adulto mayor sepa que son días de exponer la vida sus hijos, y que para eso hay que estar alerta.

En Diario de Chiapas, y ante la temporada decembrina, diversos festejos se realizan, ahora por la pandemia con algunas restricciones; sin embargo, una de las actividades más comunes es la de la utilización de pirotecnia, práctica que se ha heredado de generación en generación, sin que en muchas ocasiones se midan las consecuencias. Esto poco a poco se ha querido erradicar, principalmente por la conciencia de las personas, haciéndoles ver que el uso de estos productos no es un juego, sino todo lo contrario, es un riesgo principalmente para los niños y niñas. (Sic).

La delegada de la fundación Michou y Mau de Chiapas, Gabriela Escudero Aramoni, reconoció que además de considerar el mes de diciembre como el que más incidencias de quemaduras en niños presenta, también hace una pausa para que los padres tomen conciencia en cuanto a la utilización de pirotecnia. Dijo que los padres o quien esté a cargo de los niños, es el responsable de poder guiar y evitar estas prácticas, ya que el criterio de un infante por lo regular es de imitación, por lo que exhortó a la sociedad en general a no hacer uso de fuegos artificiales y con ello evitar peligros.

La responsable de la fundación Michou y Mau de Chiapas, fue precisa: “La utilización de pólvora o sus derivados es un riesgo, le cambia la vida a quien sufre de alguna quemadura como también a la familia, ya que en los peores casos se tiene que trasladar y es donde incluso las familias se separan, por ello mencionamos que aquí la vida cambia para todos”, expresó.

Urge cuidar a sus hijos estos días de diciembre, en que la gente está eufórica, alegre, fraterna, y muy sublime, por eso ante una postal de emergencia nacional por el covid 19, debemos de ponernos más abusados con la vigilancia de los niños, que lamentablemente es una temporada que sigue la pólvora porque representa diversión, pero que no deja de ser un grave riesgo de sufrir un accidente. Cuidemos a nuestros hijos.

OJO: No se confíen y festejar sin ponerse en riesgo, pide Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez.

Un nuevo llamado a la población Tuxtleca, hizo este inicio de semana en su mensaje dominical el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, al señalar que los festejos decembrinos de este año tendrán una mezcla de emociones; sin embargo, no debemos bajar la guardia porque el riesgo de que haya más contagios de coronavirus es real. El representante de la iglesia católica en la capital chiapaneca refirió que las festividades decembrinas deben ser con menos ruido y más corazón, y aunque las reuniones en las familias sean sencillas, no deben perder el objetivo de estas fechas. Pidió que la población no se confíe, y que mejor pasen en casa estos días, con los cuidados necesarios y manteniendo la alegría y la esperanza en sus corazones.

Reconoció que en muchas mesas el dolor estará presente de formas diversas; recordaremos a quienes murieron a causa de esta pandemia, pero también está el duelo de los que perdieron su empleo. Para todas esas familias, expresó que las reuniones, por más sencillas que sean, adquieren un significado cuando se realizan con el corazón y el deseo de compartir. Los servicios religiosos, agregó, se realizarán con las medidas de seguridad y limpieza necesarias, procurando que haya pocas personas en los diferentes horarios que habilitarán los párrocos en las diferentes iglesias de la capital. Martínez Castilla mantuvo su confianza de que la situación actual mejorará el próximo año a medida que la ciencia permita tener una vacuna efectiva contra el virus, pero hasta que eso ocurra y la población tenga acceso, es obligación cuidarse todos los días. Así las cosas.

En Tuxtla Gutiérrez, restaurantes con prevención en materia de salud: CANIRAC.

Una vez más se pone caliente el fenómeno de los restauranteros en la capital Tuxtla Gutiérrez, donde advierten que se podría repetir lo que está sucediendo en la capital del país, de que la Industria Restaurantera lleve a cabo el nuevo cierre de actividades del sector, limitándolo sólo a las entregas a domicilio. Hay expresiones que esta situación provocara una crisis irreversible, impactando la economía de miles de familias; esta noticia se realizó sin previo aviso que permitiera a los restaurantes mover o terminar su inventario. Esto provocará pérdidas millonarias, ya que el sistema de delivery (gestión la logística de pedidos on-demand en menos de una hora), no es suficiente para canalizar sus productos como son los perecederos.

Ayer el Presidente de CANIRAC-Tuxtla, Guillermo Acero Bustamante, reconoció que hay mucha preocupación ya que esta situación puede ser replicada en otras ciudades del país, incluyendo la capital chiapaneca, por lo que la afectación podría ser mayúscula si el alza de contagios continúa. Dijo que, en Chiapas, la situación, también ha comenzado a cambiar en la última semana, ya que, los reportes de personas contagiadas son cada vez más altos, llegando precisamente en esta semana a tener cifras por encima de las que se venían presentando.

Al final advirtió que la industria entiende la necesidad de bajar los contagios y hospitalizaciones, por ello, desde que inició la crisis de salud, el sector restaurantero ha sido parte de la solución, implementando estrictas medidas de higiene, por lo que los establecimientos formales son seguros.

Rapiditas. – Pues la noticia de fin de año, es que Alejandra Suriano, ya no es del PRD, y según ella, renunció a esas siglas amarillas desde hace meses en plena pandemia, por eso muchos no se dieron cuenta. Lo cierto es que ahora ya se convirtió en “operadora” de María Mandiola Totocariguena, quien la proyectan para un cargo de elección popular. Ver para creer… El Ayuntamiento de Tapachula realizó la entrega de equipamiento a personal de la Dirección Municipal de Protección Civil con una inversión de 3 millones 682 mil 280 pesos, recursos provenientes del Fondo Municipal de Protección Civil (FOMPC), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) y el Fondo IV 2020…En Morena Veracruz más de uno asegura que el gobernador Cuitláhuac García en breve se sumaría al Gobierno Federal para ocupar un lugar en el gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. En tierras veracruzanas está muy fuerte que el mandatario estatal, le den un cargo federal. En fin…Dixe.