México, creo en ti

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

(…) México, creo en ti, porque si no creyera que eras mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos, a todo intento de volverte ajeno, ¡sintiendo que a mí mismo me salvaba! (…) (Ricardo López Méndez, ‘dixit´).

Como lo he dicho en otros momentos, la economía mexicana afronta un descenso económico en picada, incrementando los niveles de pobreza; el Coneval prevé un crecimiento de la población en situación de pobreza extrema entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020; según el INEGI se han perdido durante el mes de abril más de 12.5 millones de empleos, para temperar el incremento de los niveles de pobreza, rescatar empleos y enfrentar eficazmente la crisis económica, me permito hacer unas reflexiones:

Los países de América Latina, en su mayoría, han realizado programas de transferencias monetarias directas no condicionadas, que exitosamente apoyan a la población ante la crisis económica actual derivada de la pandemia de Covid-19: Cuatro han incrementado nuevos programas de este tipo; cuatro han inyectado más recursos para ampliar su cobertura; once han aumentado el monto de las transferencias; cuatro más, entre ellos México, han adelantado la entrega de recursos para personas mayores y discapacidad; y 14 países han implementado programas para apoyar a los trabajadores informales.

De este pequeño repaso presupuestal, financiero y económico, se desprende que el gobierno de México no destina recursos adicionales para crear nuevos programas de transferencias monetarias, para apoyar a las personas en condición de pobreza, pobreza extrema y a los trabajadores de los sectores formal e informal que perdieron sus empleos, consecuentemente no ha incrementado ni los montos, ni la cobertura de sus programas de transferencias, en ese sentido los apoyos consisten solo en el establecimiento de créditos para estimular y reactivar la economía.

Los recursos aun cuando tienen buen destino, son insuficientes y por lo tanto no alcanzan para cubrir a la mayoría de quienes perdieron su empleo; los créditos constituidos exprofeso para atender la crisis (53 mil millones de pesos representan alrededor del 0.2% del PIB), representan el 17% del total a asignar y van dirigidos exclusivamente a empresas familiares de personas inscritas en el Censo de Bienestar; microempresas, trabajadoras y trabajadores del hogar e independientes y personas con un micronegocio que residan en el área de cobertura de las tandas para el bienestar; el 83% restante de los recursos disponibles es solo para derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, destaco que hasta finales de mayo, solo se han otorgado alrededor de 800 mil créditos representando alrededor del 15% del total de los 307 mil millones asignables.

A manera de conclusión, ni los créditos, ni las medidas que ha explicado el Secretario de Hacienda y Crédito Público del país, para atender la recuperación económica (adelantar el gasto gubernamental, garantizar el acceso a créditos de los negocios, reactivar el sector de la construcción y pretender que el T-MEC será la palanca del desarrollo), apoyan de manera directa, a los más de 12.5 millones de personas que han perdido su empleo y por supuesto tampoco, a las familias más pobres.

Hay una iniciativa del Movimiento Ciudadano en el Senado, al parecer también impulsada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo del partido Morena, para que se otorgue de forma temporal, no condicionada y no reembolsable, un “Ingreso Único Vital” o “Ingreso Mínimo Vital”, destinado para los trabajadores informales y las personas que hayan perdido su empleo de manera temporal (julio–septiembre 2020).

En relación a todo lo anterior, traigo a cuenta la iniciativa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), para otorgar un salario mínimo a aquellos mexicanos que sufran afectaciones debido a la contingencia sanitaria COVID-19; en ese sentido cito el respaldo que el diputado Morenista Porfirio Muñoz Ledo le dio a la iniciativa en comento: “He firmado (una iniciativa), por la que todos los mexicanos tendrían derecho a una renta básica universal equivalente a un salario mínimo que los proteja, comenzando por los más pobres”; además, la iniciativa cuenta con el respaldo de la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña y las legisladoras Morena Villavicencio Ayala (MORENA) y Martha Tagle Martínez (MC).

Si al respecto este gobierno pudiera por lo menos estudiar y en su caso sumarse a dicha iniciativa, sin duda superará con éxito y se garantizarán los beneficios de la mayoría de la población para afrontar la crisis y sentar, además, las bases para la definición de un ingreso básico para todos los pobladores en situación de vulnerabilidad, pobreza y marginación, cuidando evidentemente su gradualidad, de acuerdo con la situación financiera de cada país. México, creo en ti.