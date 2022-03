México él único país que enfrentara la crisis económica que contrasta con el resto del mundo

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz

En respuesta a la crisis económica, los mandatarios de cada país, al fin de instaurar medidas para enfrentar la problemática financiera, implementaron un conjunto de estrategias, desde políticas macroeconómicas, políticas de promoción de las empresas y de las PYME, políticas activas del mercado laboral, inversiones con alto coeficiente de empleo en infraestructura, desarrollo de competencias, extensión de la protección social, diálogo social y la crisis del empleo juvenil.

Los Gobiernos de todo el mundo y de todos los niveles de ingresos, intervinieron de manera contundente en el mercado laboral a fin de contrarrestar el impacto económico y social de la crisis y fomentar el empleo, proteger los ingresos de la familia, tratar de frenar el decrecimiento económico en la más álgida crisis financiera del siglo.

El Gobierno de México en ese sentido no adoptó medidas fiscales y monetarias expansionistas para estimular la economía ni intervino de manera directa en la implementación de propuestas para la promoción de la capacidad de recuperación de las empresas para enfrentar de manera eficiente la presente y cada vez más creciente recesión económica.

55 países de bajos y medios ingresos y 22 países de altos ingresos, para frenar la crisis de empleos así como la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas han anunciado estímulos fiscales que van del 8 a más de 30% del PIB nacional, México en cambio otorgó apoyos menores al 1% del PIB; para aminorar la caída los Gobiernos en estos 77 países han optado por programas económicos de emergencias, los bancos centrales han reducido las tasas a 0, existen programas para pagar un porcentaje del salario hasta un cierto nivel, es el caso de Dinamarca y Reino Unido, en España hay una propuesta básico universal, repartición directa de efectivo, estimular el gasto público, mientras el plan emergente mexicano descarta mayor deuda, condonación de impuestos, no hay un estímulo contra cíclico, lo que propone es más austeridad, menos gasto público, reducción del 75% de gasto de operación de la administración pública y una segunda ronda de recorte salariales a los funcionarios hasta del 25%, se insisten en proyectos para aumentar la producción petrolera y destinar alrededor de 8 mil millones de dólares en la construcción de una refinería.

Las contrastantes propuestas financieras, productivas, sociales y económicas son notorias en este breve análisis, mientras casi todos los países del mundo hacen propuestas de inyectar más recursos al sector productivo y laboral que lleva a generar más consumo, a contener al desempleo y a mantener la planta productiva empresarial del Estado, México le apuesta a destinar grandes cantidades de recursos a programas sociales y de contención del gasto, es decir a la distribución del ingreso y no al fortalecimiento de la capacidad del consumo; es evidente que al confrontar estas acciones hay una diferencia abismal entre las dictadas por 77 países y la de México aunado a las recomendaciones, por mencionar estas nada más de los Ministros de Finanzas del G20, el FMI y el Banco Mundial, los cuales recomiendan a los países que una manera eficiente para evitar consecuencias económicas devastadoras de la pandemia sea abrir la inversión, los estímulos fiscales, las políticas expansionistas económicas e inyectar recurso en efectivo para fomentar, mantener y cuidar el empleo formal e informal, todo lo anterior indica que seremos los únicos que estaremos enfrentando la crisis económica más devastadora de los últimos 100 años, eligiendo un camino diferente al que todo el mundo ha coincidido para enfrentar la caída de la economía y las experiencias pasadas exitosas que se han tenido para enfrentar crisis económicas complejas en décadas anteriores, no están consideradas en ninguna de las medidas hoy tomadas por el Gobierno de México.

Los sectores más destruidos por la emergencia sanitaria será el comercio, el turismo y los servicios, estos sectores generan cerca del 65% del PIB en México (18 millones de empleos); México espera una contracción de alrededor de 6.5% durante 2020 de su economía, México tiene 4.2 millones de empresarios que generan 26 millones de empleos y representan el 80% del PIB del país, de estos proviene el 96% de los ingresos tributarios que recauda la Federación, ¡Aguas! Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público y asesores económicos de las finanzas publicas del país, por supuesto que coincidimos con el presidente en erradicar la corrupción, en tener estables las finanzas publicas y en acabar de una vez por todas con la pobreza, pero eso no se podrá hacer solo con austeridad y restricción en el gasto público sin duda máximo en un par de años, no podrá cumplir con estas propuestas, austeridad y finanzas públicas paupérrimas no se llevan.

Coincido con los inversionistas locales, globales y empresarios para utilizar políticas fiscales expansionistas, en este sentido está bien visto aumentar el gasto público, es importante también salvar a las empresas y continúen contribuyendo al crecimiento económico y al entero de sus impuestos, que es lo que mantendrá las finanzas públicas sanas de manera sostenible.